قد يؤدي نقص البيانات الجينية عن COVID إلى إبطاء اكتشاف البديل التالي.

27-04-2020 Laboratorio de bioseguridad nivel 2 de Ascires para Covid-19 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SALUD ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS

إذا تعلم المجتمع العلمي أي شيء عن SARS-CoV-2، فيروس كورونا الذي يسبب مرض COVID-19، فهو أن الفيروس يتحور ويتكيف من أجل البقاء من خلال زيادة معدته.

تغيرت شفرتها الجينية ببطء لأنها تنتشر من شخص لآخر حول العالم. في معظم ذلك الوقت، لم تبدو الطفرات مهمة من حيث خطورة الفيروس. بعض هذه الطفرات تضعف الفيروس.

ومع ذلك، ظهرت المتغيرات التي تستحق الاهتمام. يتم تصنيف بعضها على أنها ذات أهمية والبعض الآخر مصدر قلق بسبب قابليتها الأكبر للانتقال أو إمكانية زيادة عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفى أو تقليل فعالية اللقاحات والعلاجات.

En muchos países, hay laboratorio de vigilancia genómica del coronavirus que rastrean su evolución

للكشف عن هذه التغييرات، تم إنشاء منصات دولية تسمح بمشاركة البيانات الجينية التي يتم اكتشافها حول فيروس كورونا للكشف عن المتغيرات الجديدة التي قد تنشأ.

لكن العديد من العلماء حذروا مؤخرًا من أن الفجوات في بيانات الجينوم يمكن أن تعيق البحث عن البديل التالي من COVID. ساعد تسلسل جينومات SARS-CoV-2 الباحثين على تتبع كيفية تطور الفيروس، لكن العديد من البلدان لا تشارك جميع بياناتها.

ما يحدث هو أن العديد من البلدان التي تتسلسل جينومات SARS-CoV-2 تشترك في جزء صغير منها فقط في المستودعات العامة, والعديد من التسلسلات تفتقر إلى معلومات مهمة, وفقًا لتحليل عالمي للمراقبة الجينومية. لكن الدراسة وجدت أيضًا أنه على الرغم من هذه التحديات، أصبحت البلدان أسرع في مشاركة اللقطات على مدار الوباء.

A los investigadores les preocupa que las brechas en los datos puedan dificultar la detección de la próxima variante preocupante de COVID-19. (EFE/ Gustavo Amador/Archivo)

سمحت مشاركة بيانات تسلسل الجينوم علانية من عينات SARS-CoV-2 للباحثين بتتبع كيفية تطور الفيروس وأصبح السمة المميزة للوباء . لكن الباحثين قلقون من أن فجوات البيانات قد تجعل من الصعب اكتشاف البديل المقلق التالي لـ COVID-19 ويمكن أن يحبط الجهود للاستجابة له بسرعة.

في دراسة نشرت في Nature Genetics هذا الأسبوع، جمع الباحثون البيانات الجينومية التي تم تحميلها على المستودعات العامة، بما في ذلك GISAID، بين بداية الوباء و 31 أكتوبر 2021، والتي تضم ما يقرب من 4.9 مليون من الجينوم من 169 دولة.

وقارنوا هذه التسلسلات بتقارير رسمية من فرادى البلدان ووجدوا أنه من بين 62 دولة أبلغت عن هذه البيانات، ارتفع 23 (أكثر من الثلث) أقل من 50٪ من تسلسلها لمتغيرات الاهتمام ألفا وبيتا وغاما ودلتا. قام حوالي ربع البلدان بتحميل أقل من 25٪ من تسلسلها.

« نقص التبادل مشكلة عالمية. وقال المؤلف المشارك أندرو أزمان، عالم وبائيات الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند، إنها ليست مجرد مسألة بلد غني أو فقير .

معاقبة الشفافية

Analisis de muestras de SARS-COV2 en un laboratorio (EFE/Kai) EFE

يقترح المؤلفون عدة أسباب لعدم مشاركة بعض البلدان في جميع تياراتهم في المستودعات العامة. يقول أزمان: « ربما لم يتم تسلسل بعض العينات في المقام الأول، لأن هناك طرقًا لتحديد المتغيرات المقلقة دون تسلسل الجينوم بأكمله ». وقالت سينثيا سالوما، عالمة الأحياء الجزيئية في جامعة ديليمان بالفلبين في مدينة كويزون: «واعتمادًا على تقنية التسلسل التي استخدمها الباحثون، ربما لم تكن بعض العينات ذات جودة كافية للتحميل».

ولكن من المرجح أن يتم الاحتفاظ ببعض التسلسلات غير المشتركة لأسباب سياسية, بما في ذلك تداعيات كونها أول بلد يبلغ عن نوع جديد من القلق. وقالت ننيميكا ندودو، وهي مهندسة بيولوجية جزيئية في المركز النيجيري لمكافحة الأمراض في أبوجا: «معظم البلدان التي تشترك في مثل هذه البيانات تميل إلى المعاناة منها». على سبيل المثال، عندما نبه الباحثون في جنوب إفريقيا وبوتسوانا العالم إلى متغير Ómicron في نوفمبر الماضي، استجاب عدد كبير من البلدان بإغلاق حدودها مع المنطقة.

في بعض البلدان، يجب على الحكومات مراجعة التسلسلات والموافقة عليها قبل تحميلها. وقال مالافيج إن الحكومات في الدول المعتمدة على السياحة «يمكن أن تطلب من مختبراتها عدم مشاركة البيانات بسبب التأثير الذي ستحدثه». لكن أزمان يدعي أن مشاركة البيانات ليست سوى جزء من القصة. بعض البلدان تشترك في نسبة كبيرة من عيناتها، لكنها لم تتسلسل سوى حفنة من الجينومات، كما يقول.

وجد الباحثون أن 87 دولة تسلسل العينات بشكل روتيني، ولكن 31 لم تفعل ذلك، ولم يتمكن الفريق من العثور على معلومات حول استراتيجيات المراقبة الجينومية لـ 76 أخرى . على الصعيد العالمي، لم يتم تسلسل أكثر من 4.5٪ من الحالات المؤكدة لـ COVID-19 كل أسبوع اعتبارًا من سبتمبر 2020 فصاعدًا، مع وجود تناقضات كبيرة بين المناطق، من إجمالي 3.4٪ من الجينومات المتسلسلة في أوروبا خلال فترة الدراسة إلى 0.1٪ في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد قامت بعض البلدان، بما فيها النرويج والمملكة المتحدة وكندا، بتسلسل ما لا يقل عن 10٪ من حالاتها التراكمية.

Las máquinas de secuenciación genética son importantes para aumentar la trazabilidad de las muestras (REUTERS/Sam Hodgson/File Photo) REUTERS

البيانات على البيانات

كما قامت الدراسة بتقييم جودة البيانات الوصفية التي تم تحميلها على GISAID من قبل 169 دولة. ووجدت أن 63٪ من التسلسلات لم تتضمن معلومات حول عمر وجنس الشخص الذي أخذت عينات منه، وأن أكثر من 95٪ يفتقرون إلى المعلومات السريرية مثل شدة الأعراض وحالة التطعيم للشخص المصاب. وتميل البلدان ذات الدخل المرتفع إلى توفير بيانات وصفية أقل من المناطق ذات الدخل المنخفض.

البيانات الوصفية مهمة بشكل خاص عندما يظهر متغير جديد, لتقييم من هو الأكثر عرضة للخطر, مدى نجاح اللقاحات والأدوية الموجودة, والظروف التي يمكن أن تؤدي إلى ظهورها, يقول الباحثون.

مرة أخرى، قد يكون هناك العديد من الأسباب لفجوات المعلومات، مثل المخاوف بشأن خصوصية البيانات، وأن جمع البيانات الوصفية لا يمكن أن يواكب تسلسل العينات . في بعض الأحيان، قد تكون العينة مفقودة البيانات الوصفية ولكنها تأتي من مقاطعة نائية، لذلك من المفيد جدًا عدم مشاركتها، كما قال نينو سوزانتو، المهندس الحيوي الذي يدير مختبر اختبار COVID-19 GSI Lab في جاكرتا.

على الرغم من التحديات في مشاركة البيانات، وجدت الدراسة أيضًا أن البلدان أصبحت أسرع في مشاركة التسلسلات أثناء الوباء. في عام 2020، استغرق الباحثون في معظم البلدان ما يقرب من ثلاثة أشهر، في المتوسط، لجمع وتسلسل وتحميل البيانات الجينومية إلى المستودعات العامة (انظر التسريع). ومع ذلك، تم تخفيض ذلك إلى 20 يومًا عندما ظهر متغير دلتا في عام 2021.

استمر في القراءة: