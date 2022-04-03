طلبت INM من المهاجرين الذين يعبرون المكسيك ألا يؤذوا أنفسهم أو أن يكونوا رهائن لأطراف ثالثة.

A migrant gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، لجأ المهاجرون الذين يمرون (معظمهم) عبر المكسيك، ومعظمهم من أمريكا الوسطى ومن أصل هايتي، إلى ممارسة احتجاجا على ما يعتبرونه دعما ضئيلا أو معدوما من السلطات الوطنية: خياطة الشفاه أو الإضراب عن الطعام. وبالنظر إلى ذلك، دعتهم سلطات الهجرة المكسيكية إلى عدم إيذاء النفس، معتبرة أنهم أصبحوا رهائن لمصالح أطراف ثالثة.

وقالت الوكالة يوم الأحد إن «المعهد الوطني للهجرة التابع لوزارة الداخلية يدعو المهاجرين إلى عدم إيذاء أنفسهم أو أن يصبحوا رهائن لمصالح الغير، الذين يدعون الدفاع عن حقوقهم الإنسانية، بل يحفزهم على ارتكاب أعمال تضر بسلامتهم البدنية والنفسية». من خلال بيان.

كما أعربت المؤسسة الوطنية للهجرة عن أسفها لهذه الممارسة في التماس اهتمام السلطات، وأصرت على أن القوانين واللوائح المكسيكية في هذا المجال تحدد طرق وحالات رعاية للحفاظ على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

كحل, اقترح المعهد أن يذهب المهاجرون إلى مكاتبه لتسوية وضعهم, «كما فعل الآخرون الذين غادروا أيضًا في نفس قافلة تاباتشولا, بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل النساء, القصر, كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة, قالوا عند اتخاذ قرار بشأن سياسة الهجرة أنه «تحترم حقوق الإنسان وتعالج أسبابها وتحترم القواعد التي يحددها القانون».

وقعت أحدث حلقة من هذا النوع من الاحتجاج من قبل المهاجرين يوم الجمعة الماضي, عندما سبعة أعضاء من القافلة تسمى «المهاجر viacrucis», تعبت من تقطعت بهم السبل في مدينة تشياباس تاباتشولا لأسابيع, حتى أشهر, دون حل وضعهم, خاط شفاههم بإبرة وخيط, في حين محذرا من أنه من تلك اللحظة فصاعداً, كل ساعة مجموعة من الناس داخل القافلة, الثانية حتى الآن هذا العام, سوف تكرر العمل.

ويعتزم الضغط على السلطات لإعطائهم الوثائق التي تسمح لهم بالسفر بحرية عبر المكسيك، من أجل الوصول إلى الولايات المتحدة، حيث ينوون طلب اللجوء.

وحذر الفنزويلي إدوين كاماتشو، أحد المهاجرين المذكورين أعلاه، من أنهم سيواصلون احتجاجهم على خياطة شفاههم حتى يتم تكرار طلباتهم للحصول على وضع قانوني في البلاد وإذا فشلوا في القيام بذلك فسوف يستمرون في هذه الممارسة.

وقال كاماتشو لإيفي: «لا نريد المشاكل والعنف، بل نريدهم فقط أن يعطونا الخطوة».

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

وفي الوقت نفسه، طلب مواطنه ماتياس غونزاليس، وهو مواطن من فنزويلا، من حكومة المكسيك مساعدتهم على المضي قدمًا لأن هدفهم ليس البقاء في البلاد.

وقال «لقد طلبنا سلوكا امنا لمغادرة المدينة حيث كان من الصعب اتباع طريقنا (نحو الولايات المتحدة)».

وقبل هذا الإجراء، أضرب أعضاء قافلة المهاجرين عن الطعام عندما وصلوا إلى مجتمع ألفارو أوبريغون، بعد اشتباك مرتين مع عملاء الحرس الوطني وموظفي الهجرة في مدينة تاباتشولا.

واعتقلت السلطات الاتحادية ما يقرب من 200 مهاجر، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، وتقسيم القافلة.

الوضع حرج حيث تحتفظ سلطات المعهد الوطني للهجرة بنقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي للمجتمع لمنعها من مغادرة هذه القرية.

Migrantes se cosieron los labios para exigir la entrega de visas humanitarias. (Foto: EFE)

على وجه التحديد، يوم الجمعة 1 أبريل، خرج مئات المهاجرين من تاباتشولا، من أجل الوصول إلى مكسيكو سيتي لتسوية وضعهم كمهاجرين، ولكن بعد بضعة كيلومترات اشتبكوا مع السلطات الفيدرالية.

هذه القافلة الجديدة، التي دعت إلى قربها من الأسبوع المقدس باسم «طريق المهاجرين للصليب»، غادرت حوالي الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي من هذه المدينة المتاخمة لغواتيمالا، حيث تقطعت بهم السبل الآلاف من المهاجرين لأسابيع وحتى أشهر.

أخذت الوحدة، المكونة من رجال ونساء وأطفال، حقائبهم وانطلقت في شوارع المدينة إلى الطريق السريع الساحلي في تشياباس للتوجه نحو العاصمة، على بعد أكثر من ألف كيلومتر.





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