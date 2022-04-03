حصل «تشاباريتو» من CJNG على تعليق لاعتقاله ليتم إثباته

وحصل ألدرين ميغيل جاركين جاركين، إل شاباريتو، وهو ملازم في كارتل جيل خاليسكو الجديد، على تعليق صريح للسلطات لتبني اعتقاله، لأنه اتهم بالمخالفات القانونية لأنها أبقوه تحت الحماية.

وفقًا لسجلات المحكمة التي استعرضتها Infobae Mexico, قدم El Chaparito الاستئناف إلى محكمة المقاطعة الثانية عشرة لأمبارو في المسائل الجنائية في مكسيكو سيتي في 16 مارس وفي نفس اليوم. على أن الإجراءات التي تتخذها السلطات يجب أن تتوقف في هذه العملية.

ووفقا للمصادر التي استشارتها هذه الوسيلة، فإن الحكم الأولي لا يعني أنهم قاموا بحماية العضو المزعوم في CJNG، ولكن التقارير التي تثبت القبض عليه، أعدم في خاليسكو في إجراءات نسقها وكلاء النائب العام للجمهورية (FGR) و يجب تقديم أمانة البحرية. البحرية المكسيكية قبل ثلاثة أيام من تقديم شكواك.

جادل جاركين جاركين، الذي تم تحديده كزعيم إجرامي في كوليما، من خلال دفاعه بأنه محتجز بشكل غير قانوني، علاوة على ذلك، بأن ازدواج المصطلح الدستوري في الاتفاق لم يكن مدفوعًا، مما يعني فترة من الوقت قبل حل صلته بالعملية.

El Chaparrito fue ubicado en la lista negra de EEUU (Foto: OFAC)

تم تأجيل جلسة الاستماع لحل الأمبارو في 19 أبريل الساعة 11:00 صباحًا، على الرغم من أنه تم إخطار 28 مارس بأن السلطة المسؤولة كما هو موضح في ملكية الشرطة الوزارية الاتحادية والوكلاء الخاضعين لقيادتها غير موجودة. وبعد ثلاثة أيام، أُمر بإتاحة التقرير المبرر المقدم من السلطة المسؤولة للطرفين.

سقط إل تشاباريتو في زابوبان، حيث اتهم بقيادة تهريب الأسلحة والسلائف الكيميائية في ميناء مانزانيلو، كوليما، فضلا عن الشحنات القادمة من كولومبيا. الفتاة البالغة من العمر 45 عامًا مطلوبة أيضًا من قبل السلطات الأمريكية.

ووفقا لتقرير FGR, بلغت التحقيقات ذروتها بتنفيذ سبع عمليات تفتيش في زابوبان وغوادالاخارا, التي أمر بها قاض متخصص ونسقها وكيل من الوزارة العامة الاتحادية.

تم تعقبه منذ 29 مارس 2019، عندما تم إطلاق تحقيق لشكوى مجهولة المصدر ذكرت لمختلف الأشخاص المنتمين إلى جماعة إجرامية تتعامل مع الاتجار بالأسلحة النارية في ولايات كوليما وخاليسكو ومكسيكو سيتي.

La Sedena ha reconocido la pugna interna y sus consecuencias entre el CJNG y el Cártel Independiente de Colima (Foto: Especial)

جنبا إلى جنب مع إل تشاباريتو, ديانا لورا مورغا فيغا وخوان سلفادور باراخاس فيغيروا, شركاء مزعومين في CJNG, اعتقلوا أيضا, الذين فوجئوا بحيازة أسلحة ومخدرات. بعد اعتقالهم، تم نقل الثلاثة جوا إلى عاصمة البلاد.

أدى سقوط زعيم CJNG إلى زيادات كبيرة في عمليات الإعدام في كوليما، وفقًا للمتحدث باسم الأمن غوستافو أدريان جويا سيرفيرا. ولم يصل 500 عميل من عناصر الحرس الوطني إلا بعد ظهر اعتقاله لتعزيز العمليات في الكيان وإضافة 000 5 عنصر منتشر.

منذ اندلاع القتال في سجن كوليما في 25 يناير، استولت كارتل كوليما المستقلة على النزاعات الإقليمية ضد أولئك الذين كانوا شركائها في CJNG. لكنهم ميزوا الحرب ضد إل تشاباريتو وشقيقه، خوسيه دي خيسوس ياركوين ياركوين، R32. وقد اعترفت وزارة الدفاع الوطني بالنضال الداخلي وعواقبه، ولكن الجاني الآخر الذي تم تحديده، جوسوه بريزويلا ميراز، لا فاكا، لا يزال طليقا.

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