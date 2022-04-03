مفاجأة في مباراة ملاكمة: تم ضرب حكم وكان لا بد من إزالته على نقالة

لم يضع الحكم بشكل جيد في الحلبة وضربه أناناس على صدره

يعد تحديد الموقع على الحلبة أحد أهم النقاط للقاضي عند إجراء قتال. ووقف القاضي المكسيكي خيسوس غرانادوس في قطاع سيء لبضع ثوان في المواجهة بين إيرفين توروبيارتيس وجيراردو فالنزويلا. ماذا لو دفع ثمنها: حصل على أناناس على صدره وكان لا بد من إزالته على نقالة.

تم توزيع الضربات الأخيرة من الجولة الثالثة عندما لم يكن الخطاف الأيمن من Valenzuela المصير الذي يريده الملاكم وأثرت على سلطة القتال. شعر غرانادوس بألم شديد وتوقف عن الاهتمام بالقتال خلال اللحظات الأخيرة. بدأ الحكم في الدوران بذراعيه في جرة وبمجرد أن سمع الجرس، انحنى ولمس المنطقة التي شعر فيها بالعدوان القوي.

كان من المفترض أن تبدأ الجولة الرابعة، لكن يسوع استلقي على جانب الحلبة، حيث عالجه الأطباء على الفور. تم إخراجه تلقائيًا من منطقة القتال على نقالة للرعاية الطارئة. ركزت الكاميرات على اللحظة التي فتحت فيها ملابسه للتحقق من مدى الضربة وحتى يتمكن أيضًا من التنفس بشكل أفضل.

مرة واحدة في المستوصف، كان غرانادوس مع الطاقم الطبي في المساء وبعد بضع دقائق تعافى. وفقا لتلفزيون أزتيكا البث، انسحب القاضي بوسائله الخاصة من صالة الألعاب الرياضية رودريغو كويفيدو الواقعة في مدينة تشيهواهوا وهو خارج نطاق الخطر. «لقد مر وقت طويل منذ أن رأينا شيئًا من هذا القبيل. السابقة التاريخية العظيمة هي بيني ليونارد، وهو مقاتل من نيويورك تقاعد ذات مرة كرس نفسه ليكون قاضيا، وفي 18 أبريل 1947، عندما كان يشير إلى شجار بسيط، سقط ميتا. نحن نجري المقارنة للقيمة التاريخية، ولا نريد أن يصل هذا إلى مثل هذا التعريف «، أوضح أحد المعلقين.

كان أحد الزملاء مسؤولاً عن الاستمرار في قيادة المواجهة التي أدت إلى انتصار Turrubiartes بالضربة القاضية في الفصل السابع. سقط جيراردو فالينزويلا لأول مرة في مسيرته وترك مع رقم قياسي من 10 انتصارات وخسارة واحدة في حين مدد إيرفين مرة أخرى رقمه القياسي المثير للإعجاب 24-0-1 من خلال وجود تعادل واحد ضد غوستانو بينيا ميلغار في نهاية عام 2021.

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