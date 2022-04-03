أسفر إطلاق النار في بلايا مانزانيلو في أكابولكو عن مقتل ثلاثة وجرح واحد

إطلاق النار في شاطئ مانزانيلو في أكابولكو

دقائق من الرعب شهدت السياح على شاطئ مانزانيلو في ميناء أكابولكو، بعد إطلاق النار الذي أنهى حياة ثلاثة أشخاص، واحد منهم قتل على يد رجال الأمن، في حين أصيب آخر في المطاردة.

وفقا لمكتب المدعي العام في غيريرو، وصل موضوعان إلى مطعم، حيث حرموا اثنين من الرواد من حياتهم. بعد ملاحظة الإجراءات، تعرضوا للاضطهاد من قبل العناصر الوزارية، لكنهم فتحوا النار.

وقعت المعركة حوالي الساعة 3:40 مساءً في 4 أبريل، مما تسبب في فوضى بين السباحين الذين جاءوا للاستمتاع باليوم المشمس على البحر. فر أحد المهاجمين المزعومين من الجرحى أثناء اللجوء إلى الداخل.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك أربعة أعدموا، لكن السلطات حددت أنه لم يكن هناك سوى ثلاثة، لأن أحد الرجال الذين ضربوا تمكن من الفرار. تم تأمين مسدسين عيار 9 ملم في مكان الحادث. بينما بدأ مكتب المدعي العام والخبراء الإجراءات المقابلة.

على الرغم من أن غيريرو تميزت بموانئها ووجهاتها السياحية، إلا أن العنف وانعدام الأمن قد طغى على النداء الذي كانت تتمتع به من قبل. وقد اشتدت عمليات إطلاق النار، وحرق المباني، والقتل، والتخلي عن الرفات البشرية والاشتباكات في أكابولكو.

على الرغم من حقيقة أنه حتى اليوم هناك أنشطة وأحداث رياضية دولية، إلا أن عمليات الاختطاف والابتزاز والإعدام أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في الكيان.

ومن ثم، عانى شعب غيريرو من نوبات الإرهاب التي أثارتها جماعات الجريمة المنظمة. ووفقا لتقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية، فإن ما لا يقل عن 40 مجموعة تقاتل من أجل محفظة إجرامية متنوعة، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

أكدت إيفلين سالغادو، الحاكم الذي تولى منصبه بعد انتخابات العام الماضي، النسخ الاستراتيجية للإدارة برئاسة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. في مواجهة الأعمال الإجرامية، يضمن التعامل مع كل هذا كلما تعرضت الأسباب الجذرية للهجوم، على سبيل المثال، باستخدام البرامج الاجتماعية.

ومع ذلك، لم يتم نشر عناصر من القوات المسلحة للمساعدة في حماية السكان، كما كان الحال مع خطط الدعم المستمر في ولايات مثل باجا كاليفورنيا وكوليما وميتشواكان وزاكاتيكاس، وكلها تحكمها مورينا، الحزب الحاكم.

حدث أحد الأمثلة الأخيرة على الإرهاب الذي عانى منه السكان في 31 مارس، عندما تم تحديد ستة رؤوس بشرية، معروضة على مظلة سيارة في بلدية تشيلابا. داخل الوحدة كان هناك ثمانية أكياس من الرفات البشرية وبجوارها رسالة مخدرات انتقاما لبيع الميثامفيتامين.

حدث شيء مماثل قبل ثلاثة أسابيع، بعد اكتشاف جثتين مقطوعة الرأس تم التخلي عنها في سيارة أجرة في المنطقة الماسية في أكابولكو.

تم ترك أحد رؤوس الأشخاص مع بطاقتين مع رسائل مخدرات على الزجاج الأمامي, بينما كان الجزء الآخر المقطوع بجوار الجثث الموجودة في صندوق السيارة. وأظهرت الجثث علامات التعذيب.

بينما في 24 مارس، تم التخلي عن ثلاث جثث مقطوعة الرأس على امتداد الطريق السريع في Iguala de la Independencia، بالقرب من المسار الذي يؤدي إلى مجتمع سانتا تيريزا، على بعد 20 دقيقة فقط من مقعد البلدية. كان الرجال يبلغون من العمر حوالي 30 و 40 عامًا.

على بعد حوالي 10 أمتار من المكان الذي تم فيه تكديس الموضوعات التي لا حياة لها، تم قطع رؤوسهم وتم العثور على ذراع أحدهم. وصل ضباط الأمن لحراسة المنطقة وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب الشرعي من أجل نخر القانون.

استمر في القراءة:



