كشفت ماريا ليون إذا كانت ترغب في أن تصبح أم قريبا

شاركت ماريا ليون مؤخرًا رغبتها في أن تصبح أم: «رحمي ينبض»، وأوضحت لفينغا لا أليغريا في 2 أبريل. ومع ذلك، فهو يدرك المسؤولية الكبيرة التي ينطوي عليها الأبوة والأمومة، لذلك فهو يحتاج إلى الاستقرار في العديد من النواحي.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المغنية أنها لا تعتبر زوجين أساسيين لتكون قادرة على إنجاب طفل بين ذراعيها «ليس بالضرورة مع شريك، لأنه يمكنك أن تكون أماً وقتما تشاء، ولكن إذا أردت الانتهاء من وجود أشياء معينة لتقديم شيء لأي شخص يأتي بعدي»، قالت. في صباح أزتيكا.

على الرغم من أن ماريا ليون ستكون سعيدة بمعرفة جانبها الأمومي، إلا أنها أوضحت أنها ربما لن تكون هنا قريبًا. قد تتمكن حتى من تقييم فكرة التبني بدلاً من الحمل. وأوضح أن «رحمي ينبض، ولكن من ذلك إلى ما يحدث لأن هناك بالفعل الكثير المتبقي، ليس كثيرًا، أو لا أعرف، هناك العديد من الظروف التي يجب أن تحدث قبل حدوث ذلك».

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

من ناحية أخرى، ذكرت العضوة السابقة في مجموعة Playa Limbo أنها تشرفت بشدة بمشاركتها القادمة في La Voz Kids، حيث ستدرب في الموسم الجديد.

«رؤية اسمي هناك (على الكرسي) كان مثل واو، يا له من امتياز!» ، كما ذكر، لأن دوره كمدرب سيكون تعزيز المهن المهنية للفتيات والفتيان الذين سيكونون جزءًا من La Voz Kids.

وفقًا لمقطع Venga la Alegría في نسخته في عطلة نهاية الأسبوع، صنعت ماريا ليون وباتي كانتو والأخوان ماو وريكي وجوس فافيلا أزرار أكمام ممتازة، لأنه على حد تعبير المغني «إنهم ذاهبون بالفعل إلى merquetengue معًا».

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

ماريا ليون لديها 14 عامًا من العمل كممثلة وراقصة ومغنية، وهي «على استعداد لاكتشاف الصغار الأكثر موهبة»، وفقًا لتقدم برنامج TV Azteca على شبكاتها الاجتماعية.

وقد أظهرت العضوة السابقة في مجموعة بلايا ليمبو بالفعل مهاراتها الصوتية في العروض المسرحية مثل هوي لا أستطيع الحصول على ما يصل. كما شارك المسرح مع نجوم مهمين مثل لوس أنجلوس أزولز، مانويل ميجاريس، فرانكو دي فيتا، خوان غابرييل، يوجينيا ليون، تانيا ليبرتاد وغوادالوبي بينيدا.

في الموسم المقبل، تجدر الإشارة إلى أن كل من باتي كانتو وماريا ليون شاركا العام الماضي في برنامج الواقع من هو قناع Televisa، وتحقيق المركز الأول، ماريا، والمركز الثاني، باتي، مع شخصيات «كرة ديسكو» و «ماباتشي»، على التوالي.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids هو عرض واقعي يتمكن فيه الأولاد والبنات من إظهار مهاراتهم في الغناء، وسيعرض الموسم الجديد من البرنامج يوم الاثنين المقبل 25 أبريل الساعة 19:30 على قناة Azteca Uno.

«في الموسم الجديد من #LaVozKids لن يكون هناك شيء هو نفسه... المواهب التي ستفاجئك، المنعطفات غير المتوقعة التي ستغير مصير المشاركين والمراحل الجديدة التي سترفع مستوى المنافسة العرض الأول الكبير، الاثنين 25 أبريل الساعة 7:30 مساءً بواسطة AUNO»، يمكن قراءتها في منشور Instagram الخاص بالحساب التابع لهذا البرنامج.

لمشاهدة Azteca Uno، يمكن للمعجبين ضبط القناة 101 من شركات الخدمات Izzi و Dish و Star TV و Sky و Megacable؛ بينما سيتمكن مستخدمو Izzi من اختيار 801 للإشارة عالية الوضوح .

يمكن أيضًا الاستمتاع ببداية موسم La Voz Kids عبر الإنترنت على موقع TV Azteca الرسمي أو على تطبيق الهاتف المحمول Azteca en vivo TV, والتي يمكن الحصول عليها مجانًا على كل من نظام Android و iOS.

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