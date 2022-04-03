تلقى مارسيلو فلوريس مكالمة للعب لفريق أرسنال الأول

بدأت مسيرة مارسيلو فلوريس الشبابية تنمو بشكل سيء حيث كان عمره 18 عامًا فقط، اتصل به نادي أرسنال لكرة القدم للتنافس مع الفريق الأول في الدوري الممتاز. تم نشر الأخبار من خلال الشبكات الاجتماعية لأن والده، روبن فلوريس، كان مسؤولاً عن مشاركة الأخبار مع أتباعه.

من خلال رسالة موجزة على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت أن ابنها قد تم استدعاؤه لأداء الفريق الأول لأرسنال للمباراة ضد كريستال بالاس، والتي ستلعب يوم الاثنين 4 أبريل الساعة 14:00 (وسط المكسيك بتوقيت).

تم الإعلان عن ذلك من خلال الأخبار التي فاجأت أتباع المهاجم المكسيكي الكندي:

«الإثارة إلى القمة مع أول مكالمة @10marceloflores للفريق الأول @Arsenal لمباراة الغد لاكي ابن لديك عمر تستعد لهذه اللحظات #Flor3s».

Marcelo Flores y su primera convocatoria del Arsenal con el primer equipo (Foto: Twitter/@Ruboflores)





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