فعلت ماربيل بشكل سيء في أول حفل لها بعد القتال مع فرانسيا ماركيز

كانت المغنية ماربيل في نظر الجمهور في الآونة الأخيرة، بسبب ترتيلها المستمر، وكثير منهم يعتبر عنصريًا، ضد مرشحة نائب الرئيس فرانسيا ماركيز والمرشحة الرئاسية غوستافو بترو.

حسنًا، في خضم كل اللحظات الإعلامية التي عاشها مؤدي قلادة اللآلئ الجميلة، أكدت بعض التواريخ في البلاد، بما في ذلك معرض ExpoMalocas في فيلافيسينسيو، الذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي والذي تم تسجيل مقطع فيديو تم نشره على الشبكات الاجتماعية و تظهر الحد الأدنى من الحضور كان لديها. الحفل.

في السمعي البصري، يمكنك أن ترى كيف يحضر مجموعة صغيرة فقط من الأشخاص عرض المغني، والذي لا يمكن رؤيته إلا على الشاشات الكبيرة.

وفقا لمعلومات من RCN، في الأيام التي سبقت الحدث، طلب بعض المواطنين من حكومة ميتا إلغاء عرض la vallecaucana، ومع ذلك، ذهب الحفل قدما.





حدثت أحدث نقطة عالية في العلاقة قبل بضعة أيام عندما أرادت فرنسا إظهار الخد الآخر: فقد أظهرت إعجابها واحترامها وتقديرها للتكنوكاريليرا، وهو النوع الذي ابتكرته والذي أعطاها الشعبية التي تمتعت بها منذ التسعينيات. كما اعترفت الزعيمة الاجتماعية بأنها اختبرت ذات مرة لدخول برنامج المسابقة الموسيقية Factor X عندما كان المغني أحد المحلفين، وهي محاولة أثبتت أنها غير مثمرة.

لهذا، أجاب المغني: «أدعوك للنقاش مع خصومك سيدتي، وليس معي! اذهب وإعطاء عناق الأجداد إلى بترو وبوبوليفار... الذين يتركون لها بشكل سيء للغاية! (...) بحيث يكرس كل التغريدات لي... فإنه يظهر فقط المروحة الكبيرة التي تنضم إليه لاستخدام اسمي».

في تريل آخر قال لماركيز أن «آمل في يوم من الأيام أن تتمكن من فهم أنها ليست قضية COLOR... آمل أن تتمكن من فهم أننا ببساطة نسير في مسارات مختلفة جدًا! ».

كما لم تتوقف المغنية عن الاستجابة للمستخدمين الآخرين للشبكة الذين، بعيدًا عن انتقاد كلماتها، يحتفلون بـ «الإخلاص» الذي أظهرته للناشط الحائز على جائزة جولدمان، والذي يعتبر جائزة نوبل في علم البيئة.

في مواجهة واحدة من تريلات أحد المتابعين الذين أشاروا إلى كيف سيشارك مؤيدو ماركيز صورًا لها على تويتر ووضع علامات على ماربيل بشكل منهجي، أكدت أنهم «يضايقونني».

عندما ذكرها أحد المنتقدين بأن فرانسيا ماركيز قد فازت بجميع أنواع المزايا بتدريبها ونشاطها، مقابل الموهبة الوحيدة التي تمتلكها ملكة تكنوكاريليرا، أجابت: «Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha لدينا أيضًا جائزة نوبل للسلام! (هكذا)».

كما شارك، مع رمز تعبيري يضحك، تغريدة حول مشاركة ماركيز في برنامج الواقع: «تم تقديمها على العامل x؟ أعني، هل أردت دائمًا أن تكون مشهورًا؟» . ثم أدلى بهذا التعليق حول ذلك:

على العامل X قلت له لا! واليوم أكررها لك... -أنت لا تستمر معنا! 😂

بدأ كل هذا عندما أكد ماربيل:

«أنت لا تعطيني الثقة أو تمثلني بأي شكل من الأشكال... لا تعطيني الخطاب الرخيص الذي تريد خداع الناس به». وردا على ذلك، قالت فرنسا:

«عزيزي @Marbelle30 لا أفهم كيف تكرهني دون معرفتي، وكيف لا تثق بي إذا لم تتح لنا الفرصة أبدًا لتضفير علاقة صداقة. اسمحوا لي أن أخبركم أنه على العكس من ذلك، لقد أعجبت بك منذ أن كنت مراهقا»، وأضاف في وقت لاحق أنه «قبل بضع سنوات كنت واحدا من ملايين الشباب الذين كانوا يتطلعون إلى تجربة أداء كنت فيها كمدرس موسيقى، جنبا إلى جنب مع خوان كارلوس كورونيل وخوسيه غافيريا اختيار الشباب الأشخاص الذين سيشاركون في X Factor (الواقع من قناة RCN)».

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