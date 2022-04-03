توقفت لاتفيا واستونيا وليتوانيا عن استيراد الغاز الروسي انتقاما لغزو أوكرانيا

Imagen de archivo de las instalaciones de Gazprom en el yacimiento de gas de Bovanenkovo, en la península ártica de Yamal, Rusia. 21 mayo 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

أفاد مدير مشغل تخزين الغاز الطبيعي اللاتفي يوم السبت أن دول البلطيق لم تعد تستورد الغاز الطبيعي الروسي. وقال أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة Conexus Baltic Grid على الراديو: «منذ الأول من أبريل، لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا واستونيا وليتوانيا».

واضاف «اذا كانت هناك شكوك حول ما اذا كان يمكن ان تكون هناك ثقة فى الامدادات من روسيا فان الاحداث الجارية تظهر لنا بوضوح انه لم يعد هناك اى ثقة».

وقال باريس أيضًا إن سوق البلطيق يتم توفيره حاليًا من خلال احتياطيات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.

وتأتى هذه الخطوة فى وقت يحاول فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تسخير قوة بلاده فى مجال الطاقة. وفي مواجهة شلل الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية، حذر بوتين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أنها ستضطر إلى فتح حسابات الروبل لدفع ثمن الغاز الروسي.

El presidente de Lituana, Gitanas Nauseda via REUTERS

في حين حظرت الولايات المتحدة واردات النفط والغاز الروس، فإن الكتلة الأوروبية - التي تلقت حوالي 40٪ من إمدادات الغاز من روسيا في عام 2021 - حافظت على شحنات من موسكو.

طلب رئيس ليتوانيا، Gypsies Nauseda، من بقية الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذو دول البلطيق.

وكتب على تويتر: «اعتبارًا من هذا الشهر، لم يعد هناك أي غاز روسي في ليتوانيا». واضاف «منذ سنوات اتخذت بلادى قرارات تسمح لنا اليوم بقطع علاقات الطاقة مع المعتدي دون الم». واضاف «اذا استطعنا القيام بذلك فان بقية اوروبا تستطيع ان تفعل ذلك ايضا».

تدابير من واشنطن

قال الرئيس الامريكى جو بايدن يوم الجمعة ان اكثر من 30 دولة انضمت اليه فى تحرير احتياطياتها النفطية لتحقيق الاستقرار فى السوق التى اهتزت بسبب الغزو الروسى لاوكرانيا.

وقال بايدن في رسالة من البيت الأبيض: «هذا الصباح، تم استدعاء أكثر من 30 دولة حول العالم لعقد اجتماع استثنائي ووافقت على إطلاق عشرات الملايين من البراميل الإضافية من النفط الخام إلى السوق».

و ذكر أيضا أن حكومته خلقت و ظائف خلال الأشهر الأربعة عشر الأولى من فترة ول ايته أكثر من أي رئيس في التاريخ. وقال الرئيس: «لقد تحول اقتصادنا من كونه على الطريق إلى الانتعاش إلى الانتقال».

وكما أوضح، تم إنشاء 431،000 وظيفة في مارس، أقل من التوقعات ولكن بمناسبة الشهر الحادي عشر على التوالي مع زيادة أكثر من 400،000 وظيفة شهريا، وهو أطول سلسلة منذ عام 1939.

وبالتالي، مع انخفاض الإصابات في متغير Omicron من COVID-19 منذ نهاية يناير، خلق الاقتصاد الأمريكي 1.68 مليون فرصة عمل في الربع الأول أو بمتوسط 562 ألف وظيفة شهريًا.

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