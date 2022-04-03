«إنه لا ينسى شقيقه الأكبر»: أدان فيتلسون النصر المؤلم لأمريكا ضد نيكاكسا

شهد المشجعون الحاضرون في مدرجات استاد فيكتوريا هزيمة اللحظة الأخيرة التي عانى منها Necaxa Rays. عندما بدا أن خايمي لوزانو سيحافظ على نقطة بالتعادل السلبي ضد المركز السابع عشر في الترتيب العام, سجل دييغو فالديز هدفًا مرة أخرى وأعطى أغيلاس الفوز. فاجأت الهزيمة غير المتوقعة المشجعين المحليين، على الرغم من أن ديفيد فايتلسون ألمح إلى أن ذلك يرجع إلى العلاقة القديمة التي كانت لدى الفرق بفضل Televisa.

طوال المباراة، ألمح الصحفي المثير للجدل إلى أن غياب الأهداف يرجع إلى حقيقة أن الجانبين واجهوا مباراة بين معارفه القدامى. «Necaxa وأمريكا، مثل الإخوة السابقين جيدة.» ومع ذلك، عندما دفع لاعب خط الوسط التشيلي الكرة إلى خط المرمى، قام عضو فريق ESPN بتصحيح موقفه وأكد أن «El Necaxa لا ينسى من هو 'شقيقه الكبير'»، من خلال حسابه على تويتر @Faitelson_ESPN.

والحقيقة هي أن الفريقين اللذين التقيا في يوم المباراة 12 حافظا على علاقة وثيقة عندما ينتميان إلى نفس المالك. بعد أن اشترى إميليو أزكاراغا ميلمو فريق كوابا في يوليو 1959، في الثمانينيات أراد تمديد متجرته الرياضية وحصل على امتياز Necaxa التنافسي. هذه هي الطريقة التي كانت بها اللوحات تحت تعليمات المالك نفسه لمدة 32 عامًا تقريبًا.

Faitelson recordó la vieja relación que mantuvieron las instituciones durante 32 años (Foto: Twitter/@_maxbarraza)

على الرغم من الأداء الجيد للمؤسستين، ظلت النسور الفريق الأعلى مرتبة في الشركة. وهكذا، في الوقت الذي كانت فيه السيطرة على الوقتحصة من فرق كرة القدم المكسيكية صفرا تقريبا، حصل رايوس على لقب كونه «الأخ الأصغر». حتى أنهم شاركوا المحكمة في Estadio Azteca لعدة مواسم.

كانت العلاقة بين الاثنين سيئة السمعة. حتى أن العديد من الصحفيين ألمحوا إلى تثبيت المباريات لصالح أولئك الموجودين في كوابا. واحدة من أهمها كانت المباراة النهائية للبطولة الصيفية 2002. في تلك المباراة، عاد النسور في طريق العودة بفضل هدفين من كريستيان باتينيو وإيفان زامورانو. أدى القرعة إلى الهدف الذهبي، حيث فاز هوغو كاستيلو بهدف اللقب لأزولكريماس. على الرغم من أن المنتقدين يدعون تسوية محتملة بين المؤسسات، إلا أن اللاعبين أنفسهم أخذوا على عاتقهم إنكارها.

El jugador ecuatoriano Alex Aguinaga defendió la camiseta de Necaxa (Foto: Getty)

جانب آخر انعكست فيه العلاقة الوثيقة كان في التوقيعات. في السنوات السابقة، كان تبادل اللاعبين بين المؤسستين خاصًا. كانت عمليات النقل التي أرسلتها محطة التلفزيون إلزامية تقريبًا. فقط أليكس أجويناغا منع وصوله إلى كوابا بفضل تدخل الرئيس إرنستو زيديلو، وهو أتباع مخلص لرايوس.

«تحدث إرنستو زيديلو، رئيس المكسيك، الذي كان ذاهبًا إلى نيكاكسا، حتى لا أغادر. كنت حاضرا عندما تحدث غويرو بوريلو وقال له حرفيا: «يمكنك أن تأخذ أي شخص، باستثناء Aguinaga، وقال انه لا يترك الفريق، 'استذكر اللاعب نفسه في مقابلة مع TUDN.

هكذا استذكر Faitelson هذا السجل لتبرير النصر المؤلم لأمريكا. ظلت المباراة في يوم المباراة 12 من غريتا المكسيك كلاوسورا 2022 التعادل السلبي طوال الوقت العادي. عندما بدأ استهلاك وقت التعويض، أتيحت الفرصة للأمريكيين في ركلة حرة من زاوية المنطقة الكبيرة.

A pesar de haber sido el máximo anotador en la historia del América, Zague también vistió los colores de Necaxa (Foto: Twitter @XaviSol_)

شاهد ريتشارد سانشيز زملائه الستة في المنطقة، لكنه سعى للحصول على تسديدة مباشرة. تمكن لويس مالاغون من الرفض في المقام الأول، لكن الكثافة العالية للأزولكريمات في المنطقة الصغيرة كانت مواتية لاستعادة الكرة. بعد الارتداد من الجذع، أطلق دييغو فالديس تسديدة أمام المرمى الذي ختم انتصار النسور.

استفاد النصر أمريكا، حيث زادت حصادها إلى 13 وحدة ووضعت نفسها في الصف الثاني عشر. على الرغم من أن سان لويس, تولوكا, سانتوس وكريتارو لا يزال يتعين عليهم لعب مباراتهم في اليوم الحالي, مزيج من النتائج سيضع Aguilas في المباراة الفاصلة. من جانبهم، كانت الأشعة في الخطوة الثامنة برصيد 14 نقطة.

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