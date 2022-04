جرامي 2022: ستكون ليدي غاغا جزءًا من العرض الموسيقي في Grammys

ستشارك المؤدية الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا يوم الأحد المقبل في العروض الموسيقية لجوائز غرامي لعام 2022، حيث ستشيد بإشادة قلبية لزميلها وصديقها توني بينيت. كما ستتنافس عالمة التاريخ، التي فازت بـ 12 جرامي طوال حياتها المهنية، هذا العام على خمسة جراموفون لألبومها الجاز Love For Sale.

سينضم المؤدي الضحل إلى الأصوات التي ستتردد صداها داخل MGM Grand Garden Arena في لاس فيغاس، نيفادا، مثل بيلي إيليش، جون ليجند، جون باتيست، BTS وثنائي أمريكا اللاتينية الذي شكله J Balvin والوحي الأرجنتيني ماريا بيسيرا، من بين العديد من الآخرين.

ستسعى غاغا أيضًا إلى إضافة 5 جرامي أخرى إلى إرثها الواسع بالفعل، بما في ذلك فئات «أفضل فيديو موسيقي» و «أفضل تعاون» و «أفضل تسجيل للعام» و «أفضل ألبوم للعام» لتعاونها في Get A Kick Out of You and Love For Sale مع توني بينيت.

من خلال وسائل الإعلام البريطانية المهمة، The Sun، تم الإبلاغ عن مشاركة ليدي غاغا وستستمر ما يزيد قليلاً عن 5 دقائق. ومع ذلك، سيكون تكريمًا بدون الملحن الأمريكي البالغ من العمر 95 عامًا نفسه بسبب مشاكله الصحية الأكثر تحديدًا لمرض الزهايمر، كما أفاد ابنه ومديره، داني بينيت.

خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس عرض داني مقابلة لبوابة فارايتي، حيث أشار إلى أسباب غياب توني بينيت.

«على الرغم من أن المنتجين قد دعوا كل من توني وغاغا لأداء في بث غرامي يوم الأحد، فمن المؤسف أنه بسبب معركتهم المستمرة ضد مرض الزهايمر، وقال انه لا يمكن أن تقبل. قررنا أنه سيكون من المناسب لليدي غاغا أن تتصرف بمفردها لتمثيل كلاهما, قال الابن البكر لتوني بينيت لـ Variety.

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

وقد أوضح مصدر لصحيفة ذا صن أن أداء غاغا في حفل غرامي 64 سيكون اللحظة الكبيرة من الليل وسيركز على تعزيز مهنة المؤدية التي تعاونت معها مع الممثلة في ألبومها لعام 2014، Cheek To Cheek.

«على خشبة المسرح، ستغني ليدي غاغا 'Love For Sale'، أغنية العنوان لألبومها الأخير، الذي صدر العام الماضي. كما سيقوم بأداء أغنية «Do I Love You»، وهي أغنية قاموا بها بالفعل معًا. عندما يغني، سيتم بث صور توني على الشاشة خلف المسرح»، قال مصدر صحيفة «ذا صن».

كانت آخر مرة شوهدت فيها غاغا على مسرح جرامي قبل الوباء في إصدار 2019 عندما أدت ضربتها الضحلة الحائزة على العديد من الجوائز مع برادلي كوبر . تم تأكيد عرض أداء أداء Always تذكرنا بهذه الطريقة بعد إلغاء Foo Fighters، بعد المفاجأة وفاة عازف الدرامز تايلور هوكينز.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo REUTERS

سيتم بث حفل توزيع جوائز الجراموفون الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل على شبكة سي بي إس في الولايات المتحدة, بينما في أمريكا اللاتينية, قناة التلفزيون المدفوع حيث يمكن مشاهدة الحدث ستكون TNT.

من ناحية أخرى، سيتمكن الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة لعبة Grammys 2022 عبر الإنترنت من متابعة البث على منصة البث Paramount+. ستبث قناة YouTube الرسمية التابعة لأكاديمية التسجيل والموقع الإلكتروني الحدث أيضًا، ولكن قد لا تحتوي على ترجمة في الوقت الفعلي من الإنجليزية إلى الإسبانية.

استمر في القراءة: