«ألا نعيش في ديكتاتورية؟» : أنطونيو أتوليني سيقدم الفيلم الوثائقي الذي يروج لإلغاء الولاية

هذا الأحد، 3 أبريل، سيعقد الإصدار 64 من جوائز جرامي، الجائزة الأكثر توقعًا في صناعة الموسيقى؛ ومع ذلك، سيكون للأجندة المكسيكية عرض تقديمي خاص، لأنه في العاصمة 21، الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت وسط المكسيك)، الفيلم الوثائقي «الإلغاء، من هو صوت الديمقراطية؟» .

المواد السمعية والبصرية مصنوعة من قبل المتخصصين وتهدف إلى تقديم أن الديمقراطية في المكسيك، مع وصول أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) إلى السلطة، «تتقدم وتتقدم بشكل جيد».

أنطونيو أتوليني وإليسا غودينيز وفيوليتا فاسكيز هم المروجون الرئيسيون لهذه المادة التي تعزز دور إلغاء الانتداب في الحياة العامة للبلاد. وفي هذا الصدد، قال مقدمو العروض إنهم لن يراجعوا هذه العملية الاستشارية من منظور فوري فحسب، بل سيحضرون بشكل أعمق ظاهرة الديمقراطية في المكسيك.

AMLO será el primer presidente de México en someterse al proceso de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

وبموجب هذا الافتراض، أشاروا إلى أنهم استشاروا حتى منتقدي إدارة AMLO وأنهم نشطون حاليًا في كل من الحزب الثوري المؤسسي (PRI) وحزاب العمل الوطني (PAN). لهذا السبب، ستحضر في الفيلم الوثائقي أصوات مثل نائب سانتياغو كريل أو السيناتور داميان زيبيدا أو فنان PRI سيزار كاماتشو كيروز.

وأشار أتوليني مورا إلى أن إمكانية إيداع رئيس من خلال آلية استشارية وتنظيمها المؤسسات المكسيكية يرفع مستوى الديمقراطية. كما ينتقد الاستراتيجية التي تمارسها المعارضة السياسية المزعومة (PRI، PAN، PRD و MC).

فيما يتعلق بانتقاد المعارضة، أشار أتوليني إلى أنها يمكن التنبؤ بها للغاية، وذلك لأنه جادل بأن «الشخص الذي يتم دهسه يستدعي المزيد من الناس إلى الشارع أكثر من مشروعه السياسي»، وبالتالي «استراتيجيته ليست المشاركة حتى لا تخسر».

وفي ظل هذا المنطق، أكد المفارقة في الشعار: «الدفاع عن الديمقراطية يعني عدم المشاركة في عملياتها»، والتي يتم تقديمها كاستراتيجية لمروجي الأجندات السياسية غير الربع الرابع. «ما سيخرج الحق ليقوله هو أنهم إذا صوتوا 20 أو 30 أو 40٪ من سجل البلاد، ثم، ومن الواضح أن البقية الذين لم يشاركوا 'استمع إليهم '، 'لم يقعوا في فخ لوبيز»، أعلن للحزب الديمقراطي الاشتراكي Noticias.

Antonio Attolini es un miembro de Morena cuya participación en medios de comunicación es notoria (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

وفيما يتعلق بهذا الموقف، خرج العديد من نشطاء المعارضة ليقولوا إن إلغاء الانتداب هو استراتيجية سياسية لدى لوبيز أوبرادور للتصديق على شعبيتها؛ ومع ذلك، أشار عضو مجلس الشيوخ في PAN داميان زيبيدا إلى أنه يجب أن يشارك.

في 7 مارس، قام مشرع Acción Nacional بحل الشكوك التي يُزعم أن المواطنين أثارها فيما يتعلق بإلغاء الانتداب. وفي هذا الصدد، قال إن الديناميكية التي سينفذها المعهد الانتخابي الوطني (INE) في 10 أبريل هي ممارسة ديمقراطية إيجابية للمواطنين المكسيكيين.

من هذا المنظور، قال panista إنه مقتنع بأن الإدارة الفيدرالية لما يسمى بـ 4T هي حكومة سيئة وأنه إذا كانت هناك فرصة للإطاحة من خلال ممارسة تشاركية وقانونية، فليكن الأمر كذلك، «لهذا السبب أحب إلغاء الانتداب، لأنني ديمقراطي».

كانت إحدى الشكوك التي أوضحها هي ما إذا كان هناك احتمال بإعادة انتخاب لوبيز أوبرادور رئيسًا للمكسيك، وهو أمر تم رفضه بشكل قاطع وشرح الإطار القانوني الذي يمنعه وكيف أن هذه المغالطة لا تتناول أي سياق قريب منه، ولا فنزويلا، لأن العمليات ليست ذات صلة.

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