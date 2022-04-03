أخذت كلارا نويمي اختصارًا إلى المدرسة وتم العثور عليها ميتة في تيار في فيراكروز

أودى العنف ضد المرأة في المكسيك مرة أخرى بحياة قاصر، هذه المرة من كلارا نويمي: مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا اختفت في 29 مارس في هواستيكا فيراكروز.

غادرت الشابة، التي وصفت بأنها «مليئة بالأحلام»، منزلها صباح يوم الثلاثاء إلى Telebachillerato من مجتمع إل ليمون. ومع ذلك، أدرك أنه تأخر عن فصوله الدراسية، قرر أن يأخذ اختصارًا، وهذه هي المرة الأخيرة التي شوهد فيها، لأنه لم يتمكن من الوصول إلى الحرم الجامعي.

في فترة ما بعد الظهر، إدراكا منها أن ابنتهما لم تكن عائدة من المدرسة، قدم والداها تقريرا عن الاختفاء إلى لجنة البحث الحكومية في فيراكروز (CEBV)، التي أصدرت استمارة بحث عاجلة.

وفي الوقت نفسه، نظم بعض سكان المجتمع أنفسهم في ألوية للسفر في جميع أنحاء المنطقة والعثور على الفتاة ذات العيون السوداء والجلد البني الفاتح في أقرب وقت ممكن، لكنهم لم يكونوا ناجحين.

(Foto: Twitter @LetyHer92012400)

حتى 2 أبريل، بعد أربعة أيام من اختفائها، عثرت عناصر من الشرطة الوزارية على جثة كلارا في تيار مع علامات العنف الجنسي. وأشارت مصادر غير رسمية إلى ذلك، بعد أن أكدت السلطات للجاني المزعوم.

ووفقا للروايات، اعترف الموضوع، المعروف باسم أرتيميو «N»، بقتل المراهقة بعد الاعتداء عليها جنسيا. وأضاف المتهم في وقت لاحق أنه حاول إخفاء الجثة في الدفق عن طريق ربطها ببعض الحجارة حتى لا تطفو، وبهذه الطريقة لم يتمكنوا من العثور عليها.

بعد وقوعها، طالبت الجماعات والأقارب والأصدقاء بالعدالة لقتل المرأة الشابة من فيراكروز، وطلبت من حاكم الكيان، كويتلاهواك غارسيا، ورئيس الجمهورية، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، معاقبة قتل الإناث المزعوم إلى أقصى حد مدى القانون.

Veracruz es la segunda entidad con más feminicidios registrados en lo que va del 2022. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM) Rogelio Morales

أبلغت فيراكروز عن 15 حالة قتل أنثى خلال الشهرين الأولين من عام 2022، مما جعلها الدولة الثانية التي لديها أعلى معدل للحالات، لم تتجاوزها سوى ولاية المكسيك (Edomex)، التي سجلت 22.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن الأمانة التنفيذية لنظام الأمن العام الوطني (SESNSP)، كان ثلاثة من الضحايا الخمسة عشر قاصرين؛ وكان تسعة منهم فوق 18 سنة، بينما كان الآخرون غير معروفين عن الفئة العمرية.

وفي الوقت نفسه، يتصدر ترسيم الحدود قائمة الاختطاف، حيث سجل ستة خلال نفس الفترة؛ قاصران. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية (سيغوب) إلى أن الكيان لديه 55 حالة اغتصاب بسيط و 126 حالة اعتداء جنسي.

وتجدر الإشارة إلى أن كلارا هي الثانية عشرة من العمر التي تقتل هذا الأسبوع، إلى الكفاح من أجل العدالة مرفق قضية روزا ماريا الذي ظهر بلا حياة في 24 مارس بالقرب من منزله في كويتزالان، بويبلا.

لهذا السبب، في 31 مارس، تم تنظيم مسيرة لرئاسة البلدية للمطالبة بإجراء تحقيق من منظور جنساني، حيث أعلنت عائلتها أن وفاتها تعامل على أنها جريمة قتل مزعومة وليس قتل أنثى.

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