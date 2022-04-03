تطالب Avanza País بأن يذهب بيدرو كاستيلو إلى مناطق البطالة في هوانكايو أو يستقيل من منصبه

حث مقعد Avanza Pais رئيس الدولة، بيدرو كاستيلو، للذهاب إلى المناطق المتضررة من إضراب ناقلات البضائع الثقيلة و المزارعين في هوانكايو, جونين, لل دخول في حوار مع المواطنين أو, وإلا، للاستقالة من منصبه.

من خلال حسابها على تويتر، أصدرت هذه المجموعة البرلمانية بيانًا أكدت فيه أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية في جونين «هي مسؤولية الفرع التنفيذي».

وقالوا «لهذا السبب نطالبكم بترك الإهمال وراءكم واستعادة مبدأ السلطة والسلام الاجتماعى والأمن والاقتصاد لجميع البيروفيين، ونحمل الرئيس بيدرو كاستيلو المسؤولية عن الوفيات والأضرار التي لحقت بسلامة مواطنينا».

يطلبون التغيير بالطبع.

بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أنه بسبب «عدم جدوى مشروع بيرو ليبر السياسي ، فإن تغيير الاتجاه ضروري من شأنه أن يولد المزيد من التنمية والفرص لجميع البيروفيين، وخاصة بالنسبة ل الأكثر ضعفا».

وعلى هذا المنوال، طلبوا حضور الرئيس الفوري في مناطق الصراعات الاجتماعية «لحساب السكان، وإلا فإن استقالته هي السبيل الدستوري للخروج من هذه الأزمة العميقة وإفساح المجال لحكومة جديدة تستجيب لمطالب المواطنين وحلها. المشاكل الاجتماعية التي تؤثر على البلد بأسره».

وأخيراً، دعوا المواطنين إلى ضمان أن تتم الاحتجاجات سلمياً لحماية الملكية الخاصة والعامة، فضلاً عن السلامة الشخصية.

الكونغرس يدعو الوزراء

من ناحية أخرى، قرر مجلس المتحدثين باسم كونغرس الجمهورية عقد جلسة عامة لهذا الاثنين، 4 أبريل الساعة 3 مساءً.

نقلا عن وزراء الطاقة والمناجم (كارلوس بالاسيوس) والاقتصاد والمالية (أوسكار غراهام) والنقل والاتصالات (نيكولاس بوستامانتي) والتنمية الزراعية والري (أوسكار زيا).

سبب الدعوة هو «الإبلاغ عن الاتفاقيات الموقعة مع نقابات المزارعين والناقلين في المنطقة الوسطى من البلاد. ». سيكون هناك أيضًا مناقشة حول «ثلاثة مشاريع قوانين من النطاق الاقتصادي والمالي، والتي تعدل قانون IGV وتسمح بإعفاء أو تغيير معدل ضريبة الاستهلاك الانتقائي»، كما ذكرت رئيسة الكونغرس، ماريا ديل كارمن ألفا.

الفواتير التي سيتم مشاهدتها يوم الاثنين هي:

- PL 536، الذي يقترح تعديل المادة 61 من قانون ضريبة المبيعات العامة (IGV) وضريبة الاستهلاك الانتقائي (ISC) لتغيير معدلات كلتا الضريبين بناءً على التقارير الفنية.

- الاقتراح التشريعي الآخر هو PL 1590 ، الذي يعفي دفع ISC لجميع الديزل والبنزين من 84 و 90 و 95 و 97 أوكتان حتى 31 ديسمبر 2022.

- الاقتراح التشريعي الثالث، الذي تم تبرئته أيضا من عملية الرأي، هو PL 1541، الذي يقترح تعديل قانون IGV و ISC لتبرئة دفع ISC لمدة 90 يوما.

مقترحات MEF

في غضون ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والمالية (MEF)، أوسكار جراهام، السبت الماضي، أن الفرع التنفيذي يتخذ قرارًا بتخفيض دفع ضريبة الاستهلاك الانتقائي (CSI) على الوقود بنسبة تصل إلى 90٪ من خلال مرسوم أعلى التي يمكن الموافقة عليها هذا الأسبوع.

«وزارة الاقتصاد والمالية تتخذ القرار، جنبا إلى جنب مع مجلس الوزراء، للحد من، وتبرئة، ودفع ضريبة الاستهلاك الانتقائي على الوقود بنسبة 90٪، عن طريق مرسوم أعلى يمكننا إصداره هذا الأسبوع»، وقال من مدرج وانكا في جونين، حيث وفد من و اجتمعت الحكومة بممثلين عن نقابات النقل و المزارعين.

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