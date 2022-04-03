قتل شخص واحد وجرح 37 بعد الانفجار في ملهى ليلي في باكو، أذربيجان

وقع انفجار مثير للإعجاب في ملهى ليلي في باكو، أذربيجان

لقى شخص مصرعه واصيب 37 اخرون فى انفجار وقع فى وقت مبكر من يوم الاحد فى ملهى ليلي فى العاصمة الاذربيجانية، وفقا لما ذكره مكتب النائب العام لمنطقة القوقاز فى ذلك البلد.

وذكرت وزارة الاوضاع الطارئة ان رجال الانقاذ كانوا يفتشون صباح اليوم الاحد تحت انقاض ملهى ليلي فى العاصمة الاذربيجانية بعد انفجار.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الانترنت «وفقا لتقارير أولية، قتل بعض الأشخاص أو أصيبوا في الحادث».

وأضاف أنه «تلقى معلومات عن انفجار في منشأة تقع في شارع تارلان علياربيوف» في باكو في الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي. حددت الوكالة أنه تم إطفاء حريق في الديسكو، الذي لم يتم الإفراج عن اسمه.

ونقلت وكالة الأنباء العامة الروسية ريا نوفوستي عن مكتب المدعي العام أن «شخصا واحدا - مايا أجوندوفا، وهي موظفة في هذه المؤسسة، تبلغ من العمر 43 عامًا - توفي».

واضاف ان «سبعة وثلاثين شخصا اصيبوا اربعة منهم بجروح خطيرة». ووفقا لمصادر طبية نقلتها الوكالة، من بين المصابين إيطالي وسنغالي.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا داخل الديسكو وقت الانفجار، لكن البيان يشير إلى أن عمليات البحث والإنقاذ كانت جارية.

نشرت الوزارة صورًا لعمال الإنقاذ بين بقايا مبنى على موقعها على الإنترنت.

تم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية حول حقيقة أن حجم الانفجار واضح.

في المنشورات الأولى، يمكنك رؤية الجزء السفلي من المكان المحترق بينما يحاول بعض الأشخاص الدخول لإنقاذ أولئك الذين حوصروا.

في مقاطع الفيديو، يمكنك أيضًا سماع صرخات وصرخات يائسة لمن يطلبون المساعدة على الفور.

تظهر منشورات أخرى وجود مسؤولي الأمن، وكذلك قوات الإنقاذ لرعاية المتضررين.

كما تسببت موجة الانفجار في أضرار في ضواحي المبنى. في الشارع، يمكنك رؤية السيارات ذات التلف وكذلك بقايا الأشياء والحطام المروي.

وسط الفوضى الواضحة للوضع, يتجول بعض الأشخاص في محاولة لتجنب المسرح لمقابلة أولئك الذين كانوا يلتقون بهم أو مساعدة أولئك الذين يرقدون على الأرض.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

استمر في القراءة: