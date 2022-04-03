عزز مجلس الوزراء AMLO إلغاء الانتداب في كواهويلا: «الرئيس ليس وحده»

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

شارك آدان أوغستو لوبيز، رئيس وزارة الداخلية (سيغوب)، ولويس رودريغيز بوسيو، قائد الحرس الوطني (GN)، وسياسيون آخرون في حدث نظمته حركة التجديد الوطني (مورينا) حيث إلغاء الولاية، التي من المقرر أن تتم في 10 نيسان/أبريل.

أقيم الحدث في كازينو Condesa Real في توريون، كواهويلا، الذي قاده الزعيم الوطني لحزب الكرز، ماريو ديلجادو، الذي رافقه ريكاردو ميخيا بيرديجا، الذي تقدم مؤخرًا للحصول على إجازة كوكيل وزارة الأمن العام (SSPC)، السيناتور أرماندو Guadiana وغيرهم من السياسيين في الكيان.

وخلال خطابه، قال رئيس سيغوب «الرئيس ليس وحده». كما أشار إلى أنه في انتخابات عام 2023 في كواهويلا، سيحصل المرشح لمنصب حكومة الكيان على دعم مورنويين من جميع أنحاء المكسيك.

El titular de la Segob promovió la Revocación de Mandato (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas | Galo Cañas

قال آدان أوغستو لوبيز: «في كواهويلا، يبدأ الفجر الديمقراطي في 10 أبريل، لأنه ليس لدي شك في أن كواهويلا سيقول هنا: «أنت لست وحدك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور». واضاف «انظروا، اعرف ان كواهويلا فخورة باظهار الديناصورات، لاننى اقول لكم شيئا واحدا: الديناصورات ستختفي من كواهويلا لانه ستكون هناك حكومة ديمقراطية، للشعب».

من ناحية أخرى، يوم الجمعة الماضي، 1 أبريل، أمرت لجنة الشكاوى والشكاوى التابعة للمعهد الوطني للانتخابات (INE) بسحب أكثر من 600 إعلان لصالح الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بالتشاور.

أشارت أدريانا فافيلا في جلسة استثنائية إلى أن هذا القرار اتخذ بعد شكاوى قدمتها PRI و PAN و PRD و MC ضد هذه الدعاية، التي نسبوها إلى مورينا، والجمعية المدنية «دع الديمقراطية تتبع» والمسؤولين، قائلين إنهم يسعون إلى التأثير على المواطنين بحيث يصوت يوم الأحد المقبل، 10 أبريل، لصالح AMLO في نهاية المطاف في السلطة التنفيذية حتى عام 2024.

El líder de Morena lideró el evento en Coahuila (Foto: Mario Delgado/Morena)

هذه 183 إعلانًا مذهلاً، و 18 حالة دعاية ملصقات متصلة بالأسوار، و 354 أسوار مطلية، و 74 حالة من القماش موضوعة في مواقع مختلفة وخمسة إعلانات في وحدات النقل.

«الكيانان الوحيدان اللذان لم تقدم فيهما الشكاوى هما في كامبيتشي وكواهويلا، وفي جميع الكيانات الأخرى وجد أن هذا النوع من الدعاية موجود بالفعل، وهو الإعلان الذي يحذر صورة الرئيس والإشارة إلى التصويت في إلغاء التفويض»، قال مدير الهيئة الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أنه لكي يكون لاستشارة إلغاء الانتداب تأثير، من الضروري أن يشارك ما لا يقل عن 40٪ من هؤلاء 92 مليون مواطن، أي 37 مليون 129 ألف 287 ناخب يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع على الأقل 37 مليون 129 ألف 287 ناخب.

Boleta que se utilizarán para Revocación de Mandato (Foto: INE)

إذا لم يتم الوصول إلى هذا الرقم، بغض النظر عما إذا كانت الأغلبية تؤيد أو تعارض إلغاء الرئيس التنفيذي، فلن يكون للنتيجة قيمة قانونية، لذلك سيبقى لوبيز أوبرادور في منصبه حتى عام 2024.

إذا تم تحقيق الحد الأدنى من هدف المشاركة البالغ 37 مليون، فإن الخيار الذي لديه أغلبية مطلقة سيفوز، أي نصف زائد واحد.

وبالتالي، لكي يخسر Tabasqueño في المشاورة، سيتعين على ما لا يقل عن 18 مليون، 564,645 مواطنًا التحقق من خيار إلغاء الولاية بسبب فقدان الثقة.

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