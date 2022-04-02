اتهم زيلينسكي روسيا بالكذب على الشباب لإرسالهم إلى الغزو في أوكرانيا

Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a ceremony welcoming Ukrainians, who were freed by pro-Russian rebels during a prisoner exchange, at the Boryspil airport outside Kiev on December 29, 2019. - Ukraine and Russia-backed separatists in the country's war-torn east exchanged 200 prisoners on Sunday, swapping detained fighters for civilians and servicemen held captive in some cases for years in two breakaway regions. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP)

وقال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إن المواطنين الروس «لا يقال الحقيقة» في إطار إعلان روسيا لاستئناف تعبئة الشباب للتجنيد الإجباري الربيعي.

«يمكن إرسال المجندين هذا العام إلى الحرب ضد دولتنا، ضد شعبنا. إنه موت مضمون للعديد من الأولاد الصغار جدًا. وعلى الرغم من انهم ليسوا مواطنينا الا انه مازال من واجبنا كشعب تحذيرهم».

وهكذا، ذكّر عائلات المجندين بأنه «لا حاجة إلى مزيد من الوفيات». «أنقذ أطفالك من أن يصبحوا أشرار. لا ترسلهم إلى الجيش»، سأل زيلينسكي، مضيفًا أن مصير العمليات العسكرية لا ينتقل إليهم.

«أريد أن أسهب في الحديث عن حقيقة أن روسيا تحاول جلب الناس إلى الجيش في شبه جزيرة القرم. وهذا انتهاك للقانون الإنساني وجريمة حرب ستكون هناك مساءلة عنها. كما أنها حجة لزيادة العقوبات ضد روسيا»، دافع الرئيس الأوكراني.

Continúa la invasión Rusa a Ucrania via REUTERS

كما حذر من أن القوات الروسية تعين «بعض القادة المؤقتين» في الأراضي المحتلة، الذين سماهم «gauleiter»، وهو مصطلح ألماني يستخدمه النازيون. وقال «انهم يهددون العاملين فى الشركات والسلطات بالتعاون مع هؤلاء الافراد المحددين».

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في الأراضي الأوكرانية، أكد أن الجيش الروسي يتراكم القوات في منطقة دونباس، في اتجاه خاركيف. واضاف «انهم يستعدون لضربات قوية جديدة».

«أوروبا ليس لها الحق في الرد بصمت على ما يحدث في ماريوبول. يجب على العالم كله الرد على هذه الكارثة الإنسانية»، مستذكرا محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واضاف «نحن نتفق بشكل منفصل على ابعاد الجرحى والقتلى من المدينة. نحن نتحدث عن هذا مع تركيا كوسيط. آمل أن أتمكن من الإبلاغ عن التفاصيل قريبًا»، أضاف زيلينسكي، الذي أشار أيضًا إلى الاجتماع مع رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.

وفي هذا الصدد، قال إن هذه الزيارة «المهمة» «توضح للسياسيين الآخرين أن الشجاعة في وقت كهذا هي واحدة من أهم السمات بالنسبة للسياسي». وأخيرا، أطلق زيلنسكي على شهر رمضان: «المسلمون الأوكرانيون جنبا إلى جنب مع جميع المسلمين في العالم».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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