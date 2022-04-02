مع الهجوم المضاد الأوكراني، تنشأ فظائع الجنود الروس.

Ukrainian servicemen pose for a picture near a destroyed bridge as Russia's invasion of Ukraine continues, in the town of Irpin outside Kyiv April 1, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

أصبحت إيربين، وهي بلدة شمال غرب كييف، أهم ساحة معركة في هذه الحرب. كانت واحدة من أولى القرى التي استولت عليها القوات الروسية التي تقدمت من بيلاروسيا. يقع بالقرب من مطار Hostomel الاستراتيجي، الذي كان الهدف الأساسي للقوات الخاصة الروسية لاستخدامها كرأس شاطئ في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية. هناك أيضًا أحد طرق الهروب الرئيسية للمدنيين الفارين من القصف في منطقة العاصمة. صورة مئات اللاجئين تحت جسر دمرته القوات الأوكرانية لمنع مرور الدبابات الروسية جديدة في الذاكرة. كانوا ينتظرون عبور نهر إيربين والاستمرار غربًا، بحثًا عن ملجأ في بولندا أو إلى الأراضي الأوروبية.

الآن، بعد خمسة أسابيع، إيربين هو رمز الهجوم المضاد الذي شنه الجيش الأوكراني الذي استعاد السيطرة على ذلك والشعوب الأخرى في المنطقة مثل ماكاريف. قاموا بحركة مخلب وحبس القوات الروسية تاركين طريق هروب واحد فقط، على الطريق المؤدي إلى تشيرنوبيل والحدود البيلاروسية. كما استأنفوا بوخا، في نفس المنطقة وإلى الشرق من المدينة تقدموا خلف الخطوط الروسية، والتي، مرة أخرى، كانت محاصرة في بروفاري. ربما، في الساعات القليلة القادمة سنعرف أن الروس هربوا إلى الشمال لإعادة تجميع صفوفهم في الخلفية البيلاروسية.

كما تقدم الأوكرانيون في جيوب أخرى في الشرق. استأنفوا المبادرة في مدينة سومي وهم بالفعل قريبون جدًا من الحدود الروسية. في خاركيف، المدينة الأوكرانية الثانية، التي تعرضت للقصف باستمرار لمدة ثلاثة أسابيع، تمكن الأوكرانيون من بناء دفاعات جديدة ودفعوا جنود الكرملين إلى أراضي لوهانسك الانفصالية، وهو أمر فشلوا في القيام به في السنوات الثماني السابقة، خلال حرب دونباس، بعد الروسية غزو شبه جزيرة القرم والجيوب في عام 2014. هناك جبهة مهمة أخرى تقدم فيها الأوكرانيون في الجنوب، في ميكولاييف، قريبة جدًا من خيرسون، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة التي يسيطر عليها الروس. هناك استأنفوا المدينة وأعادوا العمدة المخلوع من قبل الروس.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن أوكرانيا نفذت غارة جوية ناجحة على أراضي العدو. وقد هاجمت مروحيتان تحلق على علو منخفض جدا لتجنب الكشف عن صواريخ الرادار خزانات الوقود فى مدينة بيلغورود الروسية على بعد 45 كيلومترا من الحدود بين البلدين. تم تأكيد ذلك من قبل الحاكم الروسي للمنطقة، فياتشيسلاف غلادكوف. يظهر مقطع فيديو تم تحميله على موقع فكونتاكتي السفن التي تطلق الصواريخ. حددت صحيفة نيويورك تايمز صحتها ووصفت أنه يمكن رؤية طائرتين مروحيتين يطلقان النار على المصفاة, على الرغم من عدم تمييز هويتهم. وقال وزير الخارجية الأوكراني إنه لا يستطيع «تأكيد أو نفي» صحة الحقيقة «لأسباب تتعلق بالأمن العسكري».

معظم المحللين العسكريين الذين استشارتهم CNN و BBC مقتنعون بأنه كان هجومًا أوكرانيًا محفوفًا بالمخاطر وجيد التنفيذ. وهذه ضربة خطيرة للجنرالات الروس الذين أكدوا الأسبوع الماضي أن القوات الجوية الأوكرانية «دمرت عمليا». وبالنظر إلى هذا النجاح، فمن المرجح أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك المزيد من الهجمات على الأهداف الاستراتيجية داخل الأراضي الروسية. وسوف تتكثف مع وصول تعزيزات الأسلحة الأمريكية والبريطانية.

«ظنوا أنهم سيأخذون كييف في غضون ساعات. لكنهم ارتكبوا خطأ جسيما في عدم حساب قدرتنا على تعبئة قوات العمل السريع وانتهى بهم الأمر بالانسحاب مع خسائر كبيرة من الجنود والأسلحة, قال العقيد أولساندر سيرسكي, رئيس دفاعات العاصمة الأوكرانية, لمجموعة من المراسلين الذين شهدوا تحرير إيربين.

بالتاكيد, ما تحت سيطرته الآن Syrsky ليس مثل المدينة الرعوية المنتجة للحبوب قبل الغزو الروسي. معظم البنية التحتية غير صالحة للاستعمال، 80% من المنازل والمباني البلدية تضررت، ولا توجد ماشية في الأفق، والقليل من النساء اللواتي بقين هناك خلال الاحتلال الروسي يتحدثن عن فظائع فظيعة. الشارع المركزي مغطى بخردة الحرب الروسية: الدبابات وقاذفات الصواريخ وشاحنات نقل القوات. مكاوي ملتوية ومحروقة. جيريمي بوين، مراسل الحرب الأسطوري بي بي سي، أحصى ثلاثة عشر جثة ملقاة على كتلة من نفس الشارع، عشرة منهم مدنيون. أثار الروس مذبحة قبل أن يترافعوا.

Ksiena y Maksim Iowenko fueron asesinados a sangre fría por las tropas rusas. Viajaban en un convoy de 10 vehículos civiles que intentaban escapar de los bombardeos. Casi un mes más tarde encontraron sus cadáveres descompuestos cuando los ucranianos liberaron Irpin. (Instagram)

«هناك بالفعل بعض الإجابات لزوجين قتلا على يد الروس وتركا لتتحلل في 7 مارس. تقع سيارته الصدئة والمليئة بالشظايا على الطريق المجاور لإحدى محطات الوقود، تمزيقها إلى قذيفة بالنار. بجانبه توجد البقايا المحترقة والملتوية للبقايا التي بالكاد يتم التعرف عليها على أنها بقايا رجل. على إصبع الجثة لا يزال هناك خاتم زواج. داخل سيارته ما تبقى من جثة امرأة محروقة, وفمها مفتوح فيما يشبه الصراخ, روى بوين في مكتبه.

تم تصوير وفاة هؤلاء الأشخاص بواسطة طائرة بدون طيار أوكرانية في 7 مارس، تديرها وحدة بوجاتي التابعة للدفاع الإقليمي. أصدرت الوحدة الفيديو، الذي تمت مشاهدته ملايين المرات على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد تسبب في سخط هائل. وأظهرت جريمة قتل بدم بارد لرجل رفع ذراعيه في لفتة الاستسلام الكلاسيكية. الجثث هي جثث ماكسيم إوينكو وزوجته كسيجينا. كانوا في سيارته وكانوا جزءًا من قافلة مكونة من 10 مركبات مدنية تحاول الهروب من الروس.

وشجعت الهجمات المضادة المقاتلين الأوكرانيين الذين تمكنوا من استغلال نقاط الضعف الروسية: سوء الخدمات اللوجستية، وسوء الإمدادات، ونقص المعرفة المحلية، وانخفاض الروح المعنوية. كل هذا يظهر على الأرض, حيث يتم قطع الوحدة بين الطليعة وسلسلة التوريد بشكل دائم وفي المجندين الروس الذين أسروا الذين يدعون أنهم خدعوا من قبل قادتهم. يقولون إنهم قيل لهم إن هذه تدريبات عسكرية ولم يعرفوا حتى اللحظة الأخيرة أنهم سيهاجمون الدولة المجاورة.

تحكي الدعاية التي تم إطلاقها من الكرملين وضعًا مختلفًا تمامًا. قالت وزارة الدفاع أمس إن روسيا تدخل «المرحلة النهائية» من العمليات بعد «تحقيق جميع الأهداف الرئيسية» في شمال أوكرانيا. وأن القوات ستنتقل من كييف «لتحرير» منطقة دونباس في شرق البلاد. لا شيء من هذا صحيح.

ولا يمكن قراءة هذا الهجوم المضاد على أنه انتصار عسكري أوكراني وشيك. حكومة فولوديمير زيليسنكي بعيدة عن تحقيق ذلك. لا تزال القوات الروسية متفوقة برتبة 10 إلى 1. وأوضح معهد دراسة الحرب في تحليله أنه «لم تكن هناك نكسة روسية كاملة على الأرض». «نحن لا نشهد تغييرًا في الاتجاه، على الرغم من وجود مناطق تحقق فيها القوات الأوكرانية بعض النجاح. إنه طريق طويل يجب قطعه قبل أن ينتهي هذا الأمر». واعترف زيلينسكي نفسه هذا الأسبوع قائلاً: «إن حجم التحديات لم يتضاءل. لا يزال الجيش الروسي لديه إمكانات كبيرة لمواصلة الهجمات ضد الدولة الأوكرانية».

Unos médicos voluntarios toman muestras de un cadáver para ser identificado. Fue encontrado en Bucha tras la liberación por parte de las tropas ucranianas. REUTERS/Oleksandr Ratushniak REUTERS

كما يؤكد مبدأ العقيدة العسكرية الروسية على فكرة «الدفاع الهجومي»، الذي يقوم على هزيمة الخصم من خلال كسب الوقت والحفاظ على القوة واستخدام المدفعية والصواريخ لتحطيم العدو. وهذا هو بالضبط ما يحدث في معظم المدن التي هاجمتها قوات الكرملين. وذكرت تقارير استخباراتية من وكالات غربية ان حوالى 10 مجموعات تكتيكية جديدة من الكتائب الروسية، وعادة ما تضم حوالى 700 جندى وعربات مدرعة ومدفعية، ستصل الى خط الامامى فى الساعات القليلة القادمة متجهة الى جبهة دونباس.

للحفاظ على هجومها المضاد، ستحتاج أوكرانيا إلى تدفق مستمر للأسلحة الثقيلة. قام الغرب بتزويد عدد من الأسلحة, أبرزها الصواريخ المضادة للدبابات, لكن زيلينسكي دعا مرارًا وتكرارًا إلى إرسال الدبابات والطائرات وأنظمة المدفعية. في الوقت الحالي، فإن السلاح الأكثر فعالية الذي يقدمونه له هو معلومات شاملة عن حركة القوات الروسية. يتم التقاطها وإرسالها من قبل طائرات الاستطلاع الأمريكية التي تحلق بشكل دائم فوق الأراضي الأوكرانية.

يمكن لأوكرانيا الاستفادة من موقف القوة هذا الذي حققته في الأيام الأخيرة من خلال نوع آخر من الهجمات المضادة: الدبلوماسي. تستمر محادثات الأطراف مع الوساطة التركية في اسطنبول. وفي حين أن هناك شكوكا هائلة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم، يمكن للوفد الأوكراني الآن اتخاذ موقف أقوى لمواجهة المطالبات الروسية بالأرض.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, entrando a una reunión en Kyiv con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS VIA REUTERS

واوضح سيرجيو جاراميلو المسؤول الكولومبي السابق الذي صمم عملية السلام مع فارك والذي يعمل حاليا مستشارا لمعهد السلام الاوروبي ان «هذا هو الوقت المناسب للاوكرانيين لتحديد القضايا التي يريدونها في حين ان قوة الدفع موجودة ولا تزال الوحدة والدعم الاوروبيين مستمرا». في بروكسل. «من الأفضل دائمًا التفاوض عندما تكون أقوى وبالنسبة للأوكرانيين الذين يمكن أن يكونوا الآن».

لكن موقف ميزة القوات الأوكرانية اشتباكات ضد جدران الكرملين. يريد فلاديمير بوتين البقاء بشكل نهائي مع شبه جزيرة القرم، التي غزت وضمت في عام 2014، ومقاطعتي منطقة دونباس. في واشنطن وبروكسل، يعتقدون أن روسيا تكتسب ببساطة وقتًا من المفاوضات التي ترعاها تركيا وأن هدفهما هو احتلال جزء كبير جدًا أو كل أراضي أوكرانيا بالدم والنار قبل الجلوس فعليًا للتفاوض. وقد حذرت الولايات المتحدة وأوروبا بالفعل من أن وقف إطلاق النار الكامل وانسحاب القوات وعودة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها هي وحدها التي ستؤدي إلى مناقشات حول رفع العقوبات عن الاقتصاد الروسي التي تثير بالفعل معارضة خطيرة داخل الكرملين.

سيتعين على أوكرانيا هزيمة روسيا على عدة جبهات قبل الحصول على أي تنازلات من بوتين. الهجوم المضاد هو خطوة أولى جيدة جدًا.

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