موسم الهشيم: كيف يتم تصنيفها وما هو النوع الأكثر تدميراً

في الأسابيع الأخيرة، وقعت بعض حرائق الغابات الكبيرة في المكسيك، وآخرها في منطقة إل سيلو الوطنية المحمية في تاماوليباس، والتي استهلكت حتى ذلك الجمعة 815 هكتارًا على الرغم من أن فرق مكافحة الحرائق تمكنت من احتوائها بنسبة 65٪، وفقًا للجنة الوطنية للغابات (كونافور).

إن درجات الحرارة المرتفعة التي تحدث في البلاد، حيث تصل بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية وانخفاض حاد في مستوى هطول الأمطار في الأشهر الأخيرة في البلاد تفضل ظهور هذه الكوارث البيئية، والتي تعتبر 99٪ من المناسبات ناجمة عن النشاط البشري.

كانت الإصابات الرئيسية الأخرى التي وقعت في مارس هي غابة الربيع في خاليسكو وتلة تيبوزتيكو في موريلوس، التي كانت تسيطر عليها بالفعل، ولكن في سييرا دي سانتياغو في نويفو ليون، انتشرت النيران منذ 14 مارس وحتى بداية أبريل أثرت على اثنين تقريبًا. ألف هكتار من الغابات.

فيما يتعلق بالقضية الأخيرة، قال مدير الحماية المدنية للكيان، إريك كافازوس، إنه «حريق بيئي»، لأن الغالبية العظمى منه كانت «سطحية».

Incendio en la Sierra de Santiago en Nuevo León, donde el fuego consumió principalmente material combustible en el suelo (FOTO: Agencias)

حرائق السطح: فيها، ينتشر الحريق أفقيًا على سطح الأرض ويصل ارتفاعه إلى متر ونصف. أنها تؤثر على الوقود الحي والميت مثل المراعي والأوراق والفروع والأغصان والشجيرات أو الأشجار الصغيرة من التجديد الطبيعي أو الزراعة، والجذوع، والحمص، وغيرها. يطلق عليه أيضًا النار البيئية.

حريق تحت الأرض: تحدث هذه عندما ينتشر الاحتراق السطحي تحت الأرض. في هذه الحالة، يتم حرق المواد العضوية المتراكمة والجذور، ويمكن أن تصل حتى إلى النتوءات الصخرية. هذه بشكل عام لا تنتج ألسنة اللهب وتنبعث منها القليل من الدخان.

(Foto: Twitter @EnriqueAlfaroR)

كأس أو حرائق الهواء: تعتبر الأكثر تدميرا وخطورة ويصعب السيطرة عليها، لأن النار تستهلك جميع النباتات. كما أنها تبدأ بشكل سطحي، ولكن في هذه الحالة، تتقدم النيران أولاً فوق مستوى سطح الأرض وتنتشر عن طريق الاستمرارية الرأسية، أي أنها تتسلق الغطاء النباتي التصاعدي الذي يعمل كوقود على سلم إلى قمم الأشجار.

Las especies animales son las más afectadas al perder su hábitat y la posibilidad de conseguir alimento. (Foto: CONANP)

يمكن أن تحدث حرائق الغابات في أي وقت؛ ومع ذلك، في المكسيك هناك موسمان من أعلى معدل، لذلك من الضروري أن نكون في حالة تأهب لأنشطتنا في المناطق المعرضة للخطر، لأن الغابات لا تحتوي على احتراق تلقائي ومصدر خارجي مطلوب لحدوث حريق، يشرح كونافور.

يبدأ الموسم الأول في يناير ويستمر حتى يونيو ويتوافق مع المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد. والثاني يمتد من مايو إلى سبتمبر ويتم تسجيله في شمال غرب البلاد.

يتزامن كلاهما مع موسم الجفاف الأكبر في الأراضي الوطنية، مما يؤدي إلى تحذير عام 2022، حيث أن آثار ظاهرة الطقس في النينيا محسوسة بالفعل، حيث ينخفض هطول الأمطار بشكل كبير وتزداد ويلات الجفاف.

هذا الخطر من الجفاف الشديد يقلق السلطات بسبب انخفاض مستوى تخزين المياه في الخزانات الرئيسية للبلاد، ولكنه يمثل أيضًا خطرًا كامنًا لحرائق الغابات. لهذا السبب الأخير، يجب أن تكون فرقة اللواء مستعدة للعمل على الفور وتطبيق تدابير الاحتواء في الوقت المناسب لمنع المطالبات من تجاوز مستوى الضرر السطحي.

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