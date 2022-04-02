«أيا كان»: دعت AMLO إلى عدم الإفلات من العقاب في «moche» المزعوم لابنة أخيه، أورسولا باتريشيا سالازار

بعد تسرب وسائل التواصل الاجتماعي من الصوتيات التي منسق المجموعة البرلمانية لحركة التجديد الوطني (مورينا) في مؤتمر تاماوليباس وابنة أخت الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) ، أورسولا باتريشيا سالازار موخيكا، تنفذ أعمال فساد مزعومة، ودعا الرئيس الاتحادي إلى الصفر الإفلات من العقاب.

خلال مؤتمره الصحفي الصباحي من القصر الوطني، تم استجواب الرئيس التنفيذي حول قضية سالازار موخيكا، التي أجاب عليها بأن موقفه لن يكون دائما الإفلات من العقاب. وأضاف أنه «قريب قريب أو بعيد أو أي مواطن يرتكب جريمة يجب أن يعاقب، وهذا هو موقفي».

فيما يتعلق بعلاقته مع النائب، أكد الرئيس الفيدرالي أن أورسولا باتريشيا سالازار هي ابنة أخته، لأنها ابنة ابن عم أول. وأوضح أن «جدة هذا النائب، الذي يدعى أورسولا، وأمي كانا أخوات، أي أن والدتها هي ابنة عمي، أمي، ابن عمي».

El mandatario federal confirmó que Úrsula Patricia Salazar sí es su sobrina (Foto: Twitter/@CongresoTams)

ومع ذلك، أكد أنه ليس لديه أي نوع من العلاقة مع النائب وعائلتها، لدرجة أنه إذا رآها في الشارع «فإنه لا يعرفها».

من جانبها، دافعت المنسقة المعينة حديثًا لمقعد مورينا في مؤتمر تاماوليباس، أورسولا باتريشيا سالازار، عن نفسها ضد الاتهامات وقالت أن يكون لديك «أيدي نظيفة».

في مقابلة عند رحيل أبرشية سانتياغو أبوستول الكاثوليكية، في بلدية التاميرا، قالت ابنة أخت الرئيس لوبيز أوبرادور إنها لا تعرف تسرب الصوتيات، وأن يكون لها أيدي نظيفة وأن هذا جزء من «حرب قذرة».

Úrsula Patricia Salazar se defendió de las acusaciones y dijo tener “las manos limpias” (Foto: Twitter/ @CongresoTams)

وأشارت مورينستا إلى أنها لم تطلب أي شيء وأنها تعرف أفعالها، ولكن «ما يجب أن أقول لكم هو أنني لم أكن فاسدة أبدا، والغادرة وأنا لم أسرق أبدا.

وهو أنه في الصوتيات التي يتم بثها على الشبكة الاجتماعية، يسمع نائب حزب الكرز يطلب من مزود تضخيم سيتم إرجاع مبالغ الفواتير والأموال المتبقية إليك نقدًا.

«أريد أن أعرف كم يمكنك أن تعطيني نقدًا، لأنني أريد إخراجها مع جميع موردي (...) بدلاً من الاقتباس الذي أعطيته لي، إذا كان 98 ربما سأرفعه إلى مائة شيء، إذا شرحت؟» ، يسمع على التسجيل.

من جانبها، أخبرها المورد أنها تستطيع زيادة المبلغ إلى ما تريد، «شريطة أن يستفيد كلاهما اقتصاديًا»؛ وعلق عليه المشرع بأنه سيتعين عليها أن تطلب شكل الفاتورة وتفصيلها لتنفيذ العملية.

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