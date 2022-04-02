ماذا ستكون أول رحلة دولية لغابرييل بوريك وماذا سيكون جدوله الزمني في بوينس آيرس؟

سيبدأ غابرييل بوريك أول رحلة دولية له إلى الأرجنتين هذا الأحد، وهي وجهة افتتاحية كانت تقليدًا بين الرؤساء الشيليين إلى سيباستيان بينيرا.

سيصل بوريك إلى بوينس آيرس مع مجموعة كبيرة من الوزراء والبرلمانيين ووزراء المحكمة العليا ورجال الأعمال.

وسيستقبله البرتو فرنانديز يوم الاثنين في كاسا روسادا، بينما يعقد اجتماع مشترك بين الوزارات بين مسؤولين من كلا البلدين. في المساء، يتم التخطيط لحفل عشاء في CCK حيث سيقدم فنانين مثل فيكتور هيريديا وتشانغو سباسيوك وإنتي إليماني عروضهم.

كما يقوم بوريك بزيارة إلى المؤتمر الوطني على جدول الأعمال حيث سيستقبله كل من نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر ورئيس مجلس النواب سيرجيو ماسا.

وستسافر المستشارة أنطونيا أوريجولا، وألفارو إليزالدي، رئيس مجلس الشيوخ، وراؤول سوتو، رئيس مجلس النواب، مع الرئيس.

كما سيسافر برلمانيون معارضون مثل بولينا نونيز من التجديد الوطني وإريك أيدو من الديمقراطية المسيحية وزعيم الاتحاد الديمقراطي المستقل خافيير ماكايا ورجال الأعمال التشيليين على متن الطائرة الرئاسية.

وقال يوريجولا انه يأمل فى معالجة قضايا مثل الهجرة والتجارة و «الخروج من الخلافات التى تركز عليها جدول الاعمال بين الجيران».

Alberto Fernández con Gabriel Boric en Chile

سيسعى بوريك أيضًا إلى ترتيب لقاء مع أمهات بلازا دي مايو في مساحة الذاكرة التي تعمل في ESMA السابقة.

بعد يومين من الشروع في رحلته إلى الأرجنتين، احتفلت سانتياغو بذكرى مقتل السيناتور السابق خايمي غوزمان، الذي كان أيضًا اليد اليمنى للديكتاتور أوغستو بينوشيه. حول الحفل الذي أقيم في المقبرة العامة لسانتياغو، التي تقع على بعد 4.5 كيلومترات من وسط المدينة، حيث تكمن رفاته، وجه رئيس التجديد الوطني فرانسيسكو تشاهوان نداء إلى بوريك.

«أريد أن أسأل وأسأل رئيس الجمهورية، لأطلب من رئيس الجمهورية، خلال زيارته للأرجنتين، وهي أول زيارة له خارج البلاد كرئيس، أن يطلب مرة أخرى ويطالب بتسليم جالفارينو أبابلازا حتى يأتي إلى العدالة».

يعيش غالفارينو أبابلازا في الأرجنتين منذ أكثر من 20 عامًا ويحاكم في تشيلي بتهمة قتل خايمي غوزمان. واعتبر لاجئا سياسيا منذ منح هذا الوضع خلال حكومة كريستينا كيرشنر في عام 2010.

وأضاف تشاهوان «لن نؤيد الإفلات من العقاب. يبدو أن البعض يريد إثبات الإفلات من العقاب في بلدنا من خلال إصدار مشاريع قوانين العفو والعفو، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحكم على القتل الجبان لعضو مجلس الشيوخ في الديمقراطية، فإنهم ينظرون إلى جانبه. الرئيس بوريك، نطالب قتلة خايمي غوزمان بالمثول أمام محاكم العدل».

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