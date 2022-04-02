ما هي الحشرة المكتشفة في نهر بيريتو مورينو الجليدي والمجهول للعلم

بحجم لا يتجاوز سنتيمترين، يولد تنين باتاغونيا ويتطور ويتكاثر ويموت على جليد الأنهار الجليدية في جنوب الأرجنتين وشيلي. هذه هي Andiperla، التي تم اكتشافها في عام 1952، والتي تعيش يرقاتها في أحواض صغيرة وتيارات على الجليد، بينما يتجول البالغون على السطح الجليدي بحثًا عن رفيق وطعام.

في عام 2019، وجدوا أنه في نهر بيريتو مورينو الجليدي كان هناك نوع له جانب مختلف، وبعد مقارنته بالمجموعة الأصلية، أكدوا أنه نوع جديد، أطلقوا عليه اسم Andiperla morenensis، في إشارة إلى حقيقة أنه يعيش على نهر بيريتو مورينو الجليدي. وفي فبراير الماضي، ذهبت رحلة استكشافية بحثًا عن الحشرة إلى نهر أوبسالا الجليدي.

«كان علينا أن نسير عدة كيلومترات بسبب كمية الجليد الكبيرة التي فقدتها أوبسالا. ووجدنا العديد من السكان من أنديبيرلا ويلينكي، ويمكننا أيضا تسجيل تحركاتهم وتوصيف بيئتهم من أجل البدء في المقارنة مع البيانات التي تم الحصول عليها في السنوات الأخيرة على نهر بيريتو مورينو الجليدي، «دانيال تيستوني، متخصص في علم النبات في المديرية الإقليمية، شرح لـ Infobae دانيال تيسوني جنوب باتاغونيا من إدارة الحدائق الوطنية، الذي كان جزءًا من فريق البحث.

«تكيفها مع درجات الحرارة المنخفضة هو بلا شك الشيء الأكثر لفتًا للنظر. كان يعتقد أنه حقق ذلك من خلال وجود مضاد للتجمد في دمه؛ ومع ذلك، لا يمكن التحقق من ذلك حتى الآن . حتى أنه تم التأكيد على أن نطاق تحمل درجة الحرارة لأنديبيرلا للعيش يجب أن يتجاوز 0 درجة مئوية وتصل إلى 10 درجات مئوية، تحت وفوق تلك التطرف، يموت الأفراد «، وأضاف الخبير.

تضع الإناث بيضها في أحواض أو برك ذوبان ذات أعماق مختلفة فوق حقل الجليد وتظهر اليرقات هناك. ولا يعرف الكثير عن مرحلة اليرقات، ولكن قد تكون عدة سنوات، وتطرح وحتى تصل إلى حجم ما يقرب من سنتيمترين. اليرقات هي مائية حصرية، تتنفس من خلال الخياشيم وتتلقى الهواء من الأكسجين المذاب في الماء. البالغون، الذين ليس لديهم أجنحة، يتنفسون الأكسجين من الغلاف الجوي ويهيمون على وجوههم على سطح النهر الجليدي، ويبحثون عن رفيق وطعام.

لا يُعرف سوى القليل عن نظامهم الغذائي، لكنهم شوهدوا وهم يأكلون بقايا عضوية تتراكم في برك المياه، مثل الأوراق والأشنات والحشرات الأخرى التي تسقط بطريق الخطأ عند الطيران فوق النهر الجليدي. «في بيريتو مورينو، القريبة جدًا من الغابة، كانت هناك آثار من lengas والكرز قريبة جدًا من الجليد. في أوبسالا، بسبب التراجع الكبير للنهر الجليدي بسبب أزمة المناخ، تمت إزالة الغابة بشكل أكبر. في الواقع، نحن ندرس أيضًا كيف يمكن أن يؤثر ذوبان الجليد على هذا النوع».

يختلف النوعان من Andiperla حسب مورفولوجيهما، خاصة في الأعضاء التناسلية للذكور، وهو ما تستخدمه هذه الحشرات للتكاثر وكذلك الاختلافات في جيناتهم.

«حاليًا، يتم إجراء دراسات وراثية لفهم كيف كانت العملية التطورية التي سمحت بتكييف هذا النوع ليكون قادرًا على العيش بشكل دائم على الجليد دون تنظيم درجة حرارة جسمه، وكيف يتم تكييف علم وظائف الأعضاء الخاص به للعمل في هذا الحد درجة الحرارة»، وأضاف الخبير.

لا يُعرف الكثير عن أهمية نظامه البيئي، ومع ذلك، يشير العالم إلى أن الدراسات حول هذا النوع يمكن أن تعطينا أدلة جديدة. قال Testoni: «لا يوجد دليل على أن andiperla يستجيب لنفس أنماط الأسرة التي تتكون منها، plecopter التي لا تطير، والتي لا تتحمل التلوث؛ على الرغم من أن الأنهار الجليدية لحسن الحظ لا تزال تحافظ على نظامها البيئي دون تلوث».

في هذه المرحلة الجديدة، من المخطط مواصلة البحث عن هذا النوع من خلال حقل الجليد إلى الشمال من حديقة لوس غلاسياريس الوطنية.

تم العثور على كل من Andiperla Willinki و Andiperla morenensis ووصفهما بناءً على السكان المحميين داخل حديقة لوس غلاسياريس الوطنية, واحدة من أكثر الأماكن زيارة في البلاد للسياحة المحلية والدولية, ولكن لديها أيضًا ثراء فريد وتنوع الحياة, كما هو الحال مع هذا النوع.

يجري دراسة Andiperla من جوانب مختلفة من قبل فريق متعدد التخصصات، يتألف من الدكتور رولاندو ريفيرا بومار (أخصائي علم الوراثة في UNNOBA)، رونالد كونلين (أخصائي استقلاب الطاقة في معهد العلوم الحيوية الجزيئية، النمسا)، بابلو بيساك (CIEMEP-UNPSJB)

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