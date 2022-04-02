ما هي مجموعة الموت في كأس العالم في قطر وفقًا لتصنيف FIFA

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Carl Recine

يوم الجمعة الماضي، شلت 32 كرة كوكب الأرض لأن مئات الملايين من الناس تابعوا بعناية قرعة كأس العالم قطر 2022 التي نظمها الفيفا في الدوحة وحددت تشكيل مجموعات المسابقة التي ستبدأ في 21 نوفمبر وستكون نهايتها الكبرى في 18 ديسمبر. . منذ سقوط الكرة الأخيرة في المنطقة المقابلة لها، يتساءل المشجعون والصحافة الدولية ما هي مجموعة الموت. الاستعلام الذي لم يكن لديه إجابة واضحة، حتى الآن.

هو أن تحليل المنافسين الأكثر تعقيدًا في مواجهتهم أمر شخصي ولا يختتم النقاش الذي شارك فيه لاعبو كرة القدم والمدربون السابقون، الذين يتجنبون الميل نحو أي شخص. ولكن، هناك حساب رياضي بسيط يمكن أن يضع حداً للمناقشة، وفقًا لموقع Globoesporte البرازيلي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تجميع الأواني للسحب السابق وفقًا لترتيب FIFA لكل دولة مما سمح بتقسيم 32 فريقًا إلى أربعة سيبوريين. بهذه الطريقة، من المفهوم أن بيت الأم لكرة القدم يدرك أن أفضل الفرق هي تلك التي تظهر على أعلى مستوى في هذا الترتيب. لذلك، مع المناطق المغلقة، يمكن إضافة نقاط المجموعات المجمعة لكل مجموعة، وبالتالي، فإن النقطة التي تتراكم أكثر، ستكون من الناحية الفنية هي التي تحتوي على أفضل الأعضاء، أو بالتالي الأكثر تعقيدًا.

باتباع هذه الصيغة البسيطة، تبين أن المجموعة ب هي المجموعة التي لديها أكبر عدد من النقاط وبالتالي فهي مجموعة الموت وفقًا لتصنيف FIFA. هناك إنجلترا وإيران والولايات المتحدة والفائز في آخر إعادة نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي لا يزال يتعين حلها. إذا تأهل ويلز، سيكون للمنطقة 6,548 نقطة، مع أوكرانيا 6،495 واسكتلندا 6،432. أي مزيج يتركها على القمة.

في المقابل هي المجموعة أ من قطر، وهي البذور الأولى، الإكوادور والسنغال وهولندا بسبب استضافتها. معًا يصلان إلى 6217.41 نقطة ثم سيشكلان المنطقة الأكثر سهولة، ولكن في نفس الوقت واحدة من أكثر المناطق حتى لأنه لا يوجد فرق كبير بين الفرق. على الرغم من أنه إذا فازت نيوزيلندا بالمباراة الفاصلة ضد كوستاريكا في يونيو، فإن Pool E، التي تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان، ستنخفض إلى أسفل هذه القائمة.

Así quedaron armados los grupos del Mundial de Qatar 2022

في ظل هذا المنطق، سيكون ترتيب صعوبة المجموعات كما يلي:

1- المجموعة ب، إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية وويلز واسكتلندا/أوكرانيا: 6,548 نقطة (ويلز) أو 6,495 نقطة (أوكرانيا) أو 6,432 نقطة (اسكتلندا).

2- المجموعة د، فرنسا، بيرو/الإمارات العربية/أستراليا والدنمارك وتونس: 6،505.57 نقطة (بيرو) أو 6،405 (أستراليا) أو 6300 نقطة (الإمارات العربية المتحدة).

3- المجموعة G، البرازيل، صربيا، السويد، الكاميرون: 6،496.02 نقطة.

4- المجموعة واو وبلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا: 6،478.99 نقطة.

5- المجموعة E وإسبانيا وكوستاريكا/نيوزيلندا وألمانيا واليابان: 6,416.25 نقطة (كوستاريكا) أو 6,119 نقطة (نيوزيلندا).

6- المجموعة C، الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك وبولندا،: 6,412.84 نقطة.

7- المجموعة H والبرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية: 6,217.41 نقطة.

8- المجموعة أ وقطر والإكوادور والسنغال وهولندا: 6,136.86 نقطة.

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