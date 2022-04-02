ماذا قالت كارمن مونيوز عند مقارنتها بلورا بوزو وروسيو لبرنامجها الجديد؟

كارمن مونيوز هي مضيفة تلفزيونية ارتفعت إلى الشهرة بشكل كبير بعد مشاركتها كمضيفة في برنامج أزتيكا التلفزيوني Enamornados، ومع ذلك، بعد رحيلها من هذه الشركة عند عودتها إلى Televisa، لدى الفنانة الآن برنامج جديد في شكل حديث عرض يسمى أسرار عارية.

يسعى العرض، الذي عرض لأول مرة في 28 مارس ويبث في الساعة 7:00 مساءً على Unicable، إلى سرد قصص العائلات التي هي في ورطة، مثل لورا في أمريكا أو أشياء الحياة. هذا هو السبب في أن كارمن، عندما سئلت عن أوجه التشابه بين برنامجها وتلك المذكورة أعلاه، لم تستغرق وقتًا طويلاً للرد.

خلال مقابلة مع TVyNovelas، أشارت المرأة الشهيرة إلى أنها لا تريد إثارة الجدل مع لورا بوزو وروسيو سانشيز أزورا، الذين يتميزون بأداء هذا النوع من العروض.

«لا أحب المقارنات، فأنا أحترم حقًا التنسيقات التي صنعها زملائي الذين هم موصلات رائعة، لكنني أعتقد أن كل واحد قد وضع أسلوبه ولمسه وهذا ما يجعل كل برنامج مختلفًا. أنا مقتنع بأن Secretos al Naked سيكون لدي لمسي وأسلوبي وجوهري وجوهر أليكسي نونيز. لذا، هذه قنبلة، استعد».

Así será el logo oficial del programa (Foto: Twitter/@Alexis_N_Oliva)

فيما يتعلق بإعدادها لتكون قادرة على تنفيذ مثل هذه البرامج، ذكرت كارمن أن لديها بالفعل السابق معرفة حول هذا الموضوع، لكنه تعمق في حقيقة أن هذا لم يكن عذرا لعدم الدراسة وإعطاء أفضل ما يمكن كل انتقال.

«كان لدي بالفعل القليل من المعرفة بالقصص الزوجية التي كنت أسمعها على مر السنين [...] ولكن في النهاية، عليك دائمًا الاستعداد. أعني، لا يمكنك الارتجال على التلفزيون، لا يمكنك الوصول إلى هناك بدون أدوات، لأنه بلا شك المعلومات هي كل شيء. إذا واجهتك مشكلة، فأنت تعرف كيف تخرج عن الخطوة، وكيف تطلب النصيحة، وكيفية التحكم في الوضع عندما يخرج عن السيطرة، ثم، أعتقد أنني أستمر في الاستعداد كل يوم، ولن أتوقف أبدًا عن القيام بذلك».

Alexis Núñez produce el proyecto con el que Carmen Muñoz regresa a la pantalla de Televisa tras 13 años de ausencia (Foto: Televisa)

الشيء الذي يشاع باستمرار على مر السنين حول البرامج الحوارية هو أن «الحالات» التي يتم تقديمها يتم التصرف بناءً عليها. في مواجهة هذا، اعترف مونيوز بما سيكون عليه الحال في Secretos al Naked.

شيء لم يستطع المضيف تفويته هو التطرق إلى موضوع عودتها الأخيرة إلى Televisa وقالت إنه على الرغم من أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً، إلا أنها كانت تجربة ممتعة للعودة إلى المكان الذي عملت فيه لسنوات عديدة.

«يبدو أنني لم أكن لأغادر أبدًا؛ إنه شيء مضحك للغاية، لأنه على الرغم من السنوات التي كنت فيها في مكان آخر، هذه العودة، بعد 16 عامًا، التقيت بأصدقاء عملت معهم أو التقيت فجأة بأشخاص مكياج استقبلوني بمودة كبيرة، إنه لأمر لطيف جدًا عندما يتم الترحيب بك من هذا القبيل»، قالت.

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