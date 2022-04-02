«نريد أن يأتي بيدرو كاستيلو، وليس مهرجيه»: المتظاهرون يطالبون بوجود الرئيس في جونين

تستمر الاحتجاجات والحصار وإغلاق وسائل النقل في هوانكايو، في منطقة جونين , بسبب قائمة الشكاوى التي لدى الناقلين والمزارعين مع حكومة بيدرو كاستيلو. هذه المرة، خارج مدرج وانكا حيث التقيا بممثلين عن السلطة التنفيذية، التي تتكون من عدة وزراء برئاسة رئيس الوزراء أنيبال توريس، كان المتظاهرون يطالبون بحضور الرئيس.

أعلنت النقابة الوطنية لشركات الشحن (GNTC) يوم الاثنين الماضي 28 مارس، بداية الإضراب إلى أجل غير مسمى في جميع أنحاء البلاد، وهو في اليوم السادس من هذا السبت.

من بين العديد من المتظاهرين، تمكن مراسل Exitosa في هوانكايو من مقابلة شخص رفض الوصول من Aníbal Torres ووزرائه، وأرسل رسالة إلى رئيس الدولة.

«نريد الرئيس بيدرو كاستيلو لأنه أساء إلينا في كل جانب، واصفا لنا الكسل، ودفع، والمجرمين، وما إلى ذلك نحن بحاجة إلى وجوده: واحد، للاعتذار لشعب هوانكا، واثنين، لحل مشكلتنا مرة واحدة وإلى الأبد. نحن الان ستة ايام وسنستمر اذا لم يكن هناك حل».

وفي وقت آخر دعا أيضا جميع مواطني هوانكايو إلى أضعاف 100٪ إلى البطالة إلى أجل غير مسمى: «نحن نلفت انتباه 100٪ إلى شعب هوانكايو لأننا بحاجة إلى وجودهم والحل الفوري للحكومة».

أخيرًا، أشار المحتج إلى أن بيدرو كاستيلو قد جاء إلى الحكومة بفضل الأصوات «لمركز هوانكايو، وبالتالي، يجب أن يكون هنا».

«نريد حضور كاستيلو، لا نريد أن يأتي المهرجون (في إشارة إلى الوزراء). هذا ما يريده شعب هوانكايو».

طلب وجود بيدرو كاستيلو

وسأل الكاردينال بيدرو باريتو، الذي رافق لجنة الحوار للتحدث مع قادة النقابات، المزارعين والناقلين عما إذا كان رئيس أساقفة هوانكايو يمكن أن يكون الوسيط بينهم وبين الحكومة، لكنهم طالبوا مرة أخرى بحضور الرئيس.

«لا، نريد كاستيلو!» ، طالب في شريط فيديو نشره الصحفي كارلوس جاير ساق على حسابه على تويتر.

استشار الكاردينال بيدرو باريتو المحتجين وأجابوا بأنهم يريدون بيدرو كاستيلو في هوانكايو. فيديو: تويتر كارلوس جاير ساك

«بينما تتكشف طاولة الحوار، هناك مواجهة بين حزب الشعب الوطني والمحتجين وراء مدرج وانكا. يطلقون الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. ويطالب الجيران رجال الشرطة بالتوقف عن اطلاق النار لانهم يعرضونهم للخطر».

يستمر المحتجون في المطالبة بوجود بيدرو كاستيلو، الموجود في منطقة سان مارتن، وحتى يظهر الرئيس في جونين، وسيستمر الإضراب والاحتجاجات.

Policías disparan balas de goma y bombas lacrimógenas a los manifestantes. Foto: Carlos Jair Saq/@neondemonsaq

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