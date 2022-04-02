اختبار فيروسي: اكتشف مستوى انعدام الأمن لديك مع أول شيء تراه في الصورة

تحدٍ فيروسي جديد بالنسبة لك. تحتوي الألغاز الفيروسية على مستويات، وبعضها سهل الأداء، والبعض الآخر معقد إلى حد ما، ولكن هناك أكثرها تعقيدًا مثل تلك التي نقدمها أدناه. هذه المرة هو لغز مرئي حيث سيتعين عليك النظر بعناية في أي تفاصيل حتى تتمكن من الإجابة على أول شيء رأيته. الهدف هو معرفة ما إذا كنت شخصًا يعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن.

غالبًا ما توجد هذه المعضلة عندما تتراكم حالات الفشل أو المواقف الشديدة التوتر التي يصعب التعامل معها. لهذا السبب، يلجأ الكثيرون إلى الدعم المهني للتغلب على هذه المخاوف. سيسمح لك الاختبار أيضًا بالانتعاش قليلاً ومعرفة ما إذا كنت غير آمن.

تذكر أن تنظر بعناية. الإجابات على التحدي أدناه، حيث يجب أن تهدف بشكل جيد حتى تتذكر أهم شيء لديك مع نفسك. أشر جيدًا إذا رأيت تفاحًا محطمًا أو وجهًا، لمعرفة شخصيتك. حظا سعيدا.

Conoce el nivel de inseguridad que tienes ahora con responder adecuadamente esta prueba viral. Foto: Mdzol.

حل اللغز المرئي

تفاح

إذا كان أول شيء رأيته هو التفاح، فهذا يعني أنك شخص غير آمن للغاية. ماذا يعني ذلك؟ أن لديك إمكانات كبيرة وأفكار رائعة تطارد رأسك. ومع ذلك، فإنه يطغى عليه لأنه لديه خوف قوي من الفشل، مما يشلك.

تواجه صعوبة في اتخاذ القرارات، لذلك تلجأ إلى أفراد عائلتك لمساعدتك في القيام بذلك. أنت تعتمد كثيرًا على الآخرين لاتخاذ القرارات. إذا لم يكن هناك أمان كامل، فأنت تطلب المساعدة على الفور وتنتظر إجابة. لذلك، يجب أن تتعلم الاسترخاء وبالتالي يمكنك الاستمتاع بكل ما يحدث لك أكثر. توقف دائمًا عن إدراك ما سيحدث في المستقبل، الحياة اليوم. قيم من أنت واستمر في المضي قدمًا.

رأس بشري

أخيرًا، أنت تبرز لكونك مثابرًا جدًا مع الناس. على الرغم من وجود العديد من المخاوف وانعدام الأمن، فإنك تحاول تحقيق ما تريده في الحياة كما يحدث. أنت تتعامل مع كل ما يلزم للوصول إلى أهدافك.

من ناحية أخرى، أنت شخص متوازن ودقيق. لم يتبق أي شيء للصدفة في حياتك وأنت تحلل كل شيء جيدًا قبل اتخاذ خيار مهم. أنت محجوز من حياتك الخاصة وقليل يعرف ما يحدث بالفعل بداخلك. تعرف على تلك التفاصيل الإيجابية واتبع حواسك.

ماذا نعني بالتحديات الفيروسية؟

هذه سلسلة من الأنشطة، والتي يمكن أن تكون من مواضيع مختلفة، مثل الرياضيات، الألغاز، علاقة الأشياء، من بين أمور أخرى. والغرض من ذلك هو إثارة اهتمام الناس بالعثور على إجابات بطريقة مرحة، بالإضافة إلى السماح لنا بتطبيق المعرفة الأساسية التي تعلمناها في مرحلة معينة من حياتنا.

ما هي الألغاز المنطقية؟

الألغاز المنطقية هي التسلية أو الألعاب التي تتكون من إيجاد حل لغزا، وإيجاد المعنى الخفي للعبارة فقط من خلال الحدس والتفكير. هذا ليس بحكم امتلاك معرفة معينة.

الفرق مع الألغاز هو أنها تشكل اللغز في شكل قافية وتستهدف بشكل عام جماهير الأطفال. يتم استخدامها في الغالب بطريقة فكاهية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغز هو لغز يظهر كلعبة ويتطلب استخدام البصيرة لإيجاد حل مناسب.

قد تكون هناك هياكل مختلفة فيها، بعضها يظهر قافية؛ والبعض الآخر، من ناحية أخرى، يركز على إنشاء مشكلة منطقية تتطلب المهارة والتحليل لحل ناجح.

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