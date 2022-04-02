فيديو: قامت شرطة Edomex بإخضاع وضرب سائق في بلدية Zinacantepec

قاموا بنشر صور للشرطة وهي تضرب سائقًا في زيناكانتيبيك، Edomex (فيديو: Twitter/@ @FernandoCruzFr7)

خلال ليلة الجمعة، 1 أبريل، انتشر شريط فيديو لكاميرا أمنية خاصة عبر الشبكات الاجتماعية حيث شوهد ثلاثة أعضاء من أمانة أمن الدولة المكسيكية وهم يخضعون مدنيًا كان قد اعتقل سابقًا على متن سيارته.

وبينما كان أحد الضباط يقوم بشيء مثل البحث داخل السيارة، كان المواطن يجري استجوابه من قبل العنصرين الآخرين، حتى قرر تسجيل ما تفعله السلطات بهاتفه الخلوي.

ووفقا للتقارير الأولى، حاول الرجل تسجيل الاعتداءات اللفظية المزعومة التي كان الضباط يخيفه بها والتفتيش غير المبرر لسيارته، لذلك ذهبوا إليه على الفور لضربه وركله.

بعد خطف جهازه المحمول، وضع الفرد على الأرض ضد القضبان، حيث ركل من قبل ضباط الشرطة وفحصه، ثم رافق إلى وحدته، شيفروليه سبارك، حيث أخذوا حقيبة من الجذع واستمروا في طريقهم.

وقع الحادث في الصباح الباكر من يوم 26 مارس الساعة 2:39 صباحًا، ولكن بعد انتشار الفيديو، ردت أمانة أمن الدولة المكسيكية على الصحفي أزوسينا أوريستي، الذي شارك الفيديو أيضًا، بأن الحادث كان قيد التحقيق بالفعل.

«لدى وزير الأمن في ولاية المكسيك سياسة عدم التسامح مطلقا مع إساءة استخدام الشرطة؛ ونبلغكم أن التقرير قد تم تسليمه بالفعل مع وحدة الشؤون الداخلية في ولاية المكسيك وبدأ التحقيق. ما زلنا معلقين»، كتبوا على حسابهم على تويتر.

وأكدت وحدة الشؤون الداخلية في ولاية المكسيك، من جانبها، أنه تم الشروع في تحقيق في الفيديو الذي تم نشره على الشبكات الاجتماعية، لذلك أكدوا من جديد موقفهم بعدم التسامح مطلقاً مع إساءة معاملة الشرطة ودعوا المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه الأفعال.

«نؤكد من جديد أنه لا يوجد تسامح مطلقا مع إساءة استخدام الشرطة ولن نسمح لأولئك الذين يرتدون الزي العسكري الذين هم بعيدون عن مبادئ الصدق والموضوعية والشرعية والمهنية والولاء بالبقاء في المؤسسة. نحن نحثكم على التنديد بهذه الأعمال مع IAU في ولاية المكسيك,» كتبوا.

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