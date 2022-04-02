ستخصص الولايات المتحدة 300 مليون دولار إضافية للمساعدة الأمنية الأوكرانية

El presidente de EE.UU., Joe Biden (d) dialoga con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelenskyy (i). EFE/EPA/Doug Mills / POOL

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة أنها ستنفق 300 مليون دولار إضافية على «المساعدات الأمنية» لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي.

بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار التي التزمت بها واشنطن بالفعل، تشمل المساعدات أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر، والطائرات بدون طيار، والذخيرة، وأجهزة الرؤية الليلية، وأنظمة الاتصالات التكتيكية الآمنة، والإمدادات الطبية وقطع الغيار.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان ان «هذا القرار يؤكد التزام اميركا الثابت بسيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب الروسية».

بحث الرئيس الامريكى جو بايدن ونظيره الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الاربعاء «قدرات اضافية» لمساعدة الجيش الاوكرانى، وفقا لما ذكره البيت الابيض فى بيان عقب الدعوة.

La ayuda, que se suma a los 1.600 millones de dólares ya comprometidos por Washington

في منتصف مارس، أقر الكونغرس الأمريكي قانون تمويل شمل 13.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا وحلفاء حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية.

بعد فترة وجيزة، أعلن بايدن عن مليار دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا.

الكثير من المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا جاءت من احتياطياتها الخاصة، من خلال عملية تعرف باسم «الانسحاب الرئاسي».

على عكس هذه العملية، فإن مبلغ 300 مليون دولار الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة سيذهب إلى عقود جديدة للمعدات العسكرية من شركاء في صناعة الدفاع في البنتاغون.

الطائرات بدون طيار التكتيكية Switchblade هي بعض الأجهزة التكنولوجية المدرجة في الإعلان. يطلق عليها اسم «طائرات الكاميكازي بدون طيار»، يمكن توجيهها من قبل مشغل للعثور على هدف، وعندما تكون جاهزة، تنفجر عند الاتصال.

وأضاف كيربي أن «الولايات المتحدة تواصل أيضا العمل مع حلفائها وشركائها لتحديد وتوفير قدرات إضافية للأوكرانيين».

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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