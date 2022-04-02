أوروغواي: لم يعد اختبار COVID-19 ضروريًا للدخول إذا تم تطعيمه

Pasajeros llegan al aeropuerto internacional José Martí y se realizan la prueba PCR para detectar la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

منذ يوم الجمعة أمس، لم يعد من الضروري تقديم اختبار PCR أو مستضد لدخول أوروغواي. وفقا للمرسوم الذي وقعه يوم الجمعة الماضي رئيس الجمهورية لويس لاكال بو، تعتبر الحكومة أنه «من الضروري والمستصوب تحديث الإطار التنظيمي المشار إليه، وتكييفه مع تقييم التدابير المعتمدة وتطور الوباء الذي يحفز حالة الطوارئ الوطنية الصحية».

تشير الوثيقة إلى أنه تم استبدال جزء من المرسوم 195/020 المؤرخ 15 يوليو 2020، الذي يحكم قواعد الدخول إلى البلاد في سياق الطوارئ الصحية. هذه الأنواع من التدابير، جنبًا إلى جنب مع فرق سعر الصرف، تفضل حقيقة أن السياحة في أوروغواي تتوقف عن التواجد داخل بلدهم وأنهم يلجأون إلى الأرجنتين.

كما أكد عمدة سالتو، أوروغواي، أندريس ليما، أنه بدءًا من أبريل يمكن للمرء أن يعبر من الأرجنتين إلى أوروغواي ببساطة عن طريق إظهار دليل على تطعيمه. في حديثه إلى الصحافة، أكد رئيس أوروغواي قبل بضعة أيام: «في هذه الحالة، ببساطة عن طريق إظهار دليل على التطعيم، يمكنك العبور من الأرجنتين إلى أوروغواي. إنه شيء سيبدأ تشغيله منذ أبريل والسؤال الوحيد الذي نطرحه هو ما إذا كان سيكون قبل أسبوع السياحة أو بعده».

En una rueda de prensa las autoridades sanitarias dijeron que “cuanto más se flexibilice el ingreso y se les facilite la vida a los turistas, es mejor para el sector. Pero tiene un fondo sanitario que tiene que resolverlo el MSP” (Photo by Mario Tama/Getty Images) Mario Tama | Getty Images

وكان وزير السياحة، تابري فييرا، قد أصر بالفعل على أهمية هذا الإجراء للمساهمة في نمو قطاع السياحة، الذي فشل، على الرغم من موسم الصيف، في التعافي. في مؤتمر صحفي قال إنه «كلما تم تحقيق دخل أكثر مرونة وحياة السياح أصبحت أسهل، كلما كان ذلك أفضل للقطاع. ولكن لديها صندوق صحي يجب حله من قبل MSP».

وعلق ساتديجان على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة حتى الآن: «في هذين العامين كنا مسؤولين للغاية. في الوقت الحالي، التدابير المتبقية مخصصة للمساحات المغلقة في بعض الأنشطة. لم تعد جميع الأنشطة [الخارجية] تحتوي على بروتوكولات، [على الرغم من] وجود توصيات للأقنعة في حالة الحشود الكبيرة»، كما قال في راديو يونيفرسال.

من جانبه، أعلن وزير الحقيبة، دانيال ساليناس، أن وقف حالة الطوارئ الصحية «هو بند جدول أعمال عندما تمر موجة أوميكرون ويتم الوصول إلى مجموعات تطعيم مهمة في مارس»، ذكرت لا دياريا.

El test COVID ya no será necesario EFE/ Esteban Biba

ما يلي هو اللوائح التي كانت سارية منذ 1 أبريل، وفقًا لـ El País de Uruguay ووزارة الصحة في ذلك البلد.

استخدم قناع الوجه في فرص الاتصال على بعد أقل من مترين مع أشخاص آخرين، سواء أثناء الرحلة أو عند الوصول إلى البلاد؛

الحصول على تغطية صحية في أوروغواي

الامتثال لتدابير الوقاية من العدوى التي تحددها السلطة الصحية

تقديم الإفادة الخطية المشار إليها في المادة 1 من المرسوم رقم 195/020 المؤرخ 15 يوليو 2020

أولئك الذين لم يعانوا من مرض COVID-19 خلال آخر 10 (عشرة) إلى 90 (تسعين) يومًا قبل الصعود أو الوصول إلى البلاد ولا يثبتون أنهم تلقوا جرعة واحدة أو كلتا الجرعتين، اعتمادًا على نوع اللقاح المقدم، ضد فيروس SARS CoV-2 المعتمد من قبل بلدهم الأصل، يجب أن تثبت بالإضافة إلى أنها تلقت نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس السارس CoV-2 (عن طريق تقنية البيولوجيا الجزيئية PCR-RT، المستضدات أو التقنيات التشخيصية التي وافقت عليها وزارة الصحة العامة)، نفذت ما لا يزيد عن 72 (اثنان وسبعون) ساعة قبل بدء رحلة (شريطة أن يكون الراكب في العبور)، في مختبر مرخص له في بلد المنشأ أو العبور. يُعفى القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات من الالتزام المنصوص عليه في هذه الفقرة، ويخضعون لبقية التدابير الصحية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

لن يتمكن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 أو ظهرت عليهم أعراض المرض من الدخول خلال آخر 7 (سبعة) أيام قبل الوصول إلى البلاد.

En Uruguay, 79% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas contra el covid-19 y el 58% se dio tres dosis Foto: Aeropuerto Internacional de Carrasco - EFE/Federico Anfitti EFE

وكان ساليناس قد أعلن أنه يعتقد أن «شروط الحياة الطبيعية التقدمية ستكون موجودة». مثل سادجيان، قال إنه كما هو الحال في فبراير، تم تمكين جميع الأنشطة الخارجية دون الحاجة إلى التحكم في القدرات أو حالة التطعيم للحضور، في الأسبوع الأول من أبريل يمكن أن تكون هناك مرونة متزايدة في الأنشطة الداخلية والتعليم وظروف الدخول.

وردا على سؤال حول وقف استخدام الأقنعة، أضاف «لن نتسرع» وطلب الاستمرار في استخدامها في الأماكن المغلقة حيث كان الإجراء الذي سمح أيضًا بتقليل عدوى فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى في العامين الماضيين.

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