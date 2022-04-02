توني سوكار في جرامي 2022: السجادة الحمراء والعواطف السابقة والمزيد من التفاصيل عن وقته المبكر في الحفل

من لاس فيغاس، في الولايات المتحدة، يشارك توني سوكار مع أتباعه جميع تفاصيل مشاركته في جرامي 2022. تم ترشيح عازف الإيقاع المتميز لألبومه «Live in Peru» في فئة «أفضل ألبوم استوائي لاتيني»، كونه البيروفي الوحيد الذي يمثل البلاد في أهم الجوائز في صناعة الموسيقى.

يوم الجمعة، 1 أبريل، قبل يومين فقط من الحفل، حضرت لجنة التحكيم السابقة لـ Yo Soy حدث MusiCares «شخص العام»، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل، وهي نفس المنظمة التي توزع جوائز جرامي على أبرز دعاة الموسيقى السنة.

سار المنتج البيروفي، الذي كان يرتدي بدلة مصنوعة حسب الطلب من قبل جينو أموريتي، على السجادة الحمراء مثل الفنانين العالميين العظماء الآخرين. بعد مقابلته من قبل الصحافة الدولية، حضر الحفل الذي أشاد جوني ميتشل وحتى تحدث إلى جون باتيست، المغني الأمريكي الذي لديه 11 ترشيحًا هذا العام.

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

كان مخطئا لعضو BTS

لحظة غريبة اختبرها توني سوكار خلال عرضه على السجادة الحمراء في Grammys، لأنه عندما اقترب لالتقاط صورة، بدأ العشرات من المعجبين الذين كانوا في الخارج بالصراخ واتصلوا به لطلب صورة؛ ومع ذلك، عندما أدركوا أنه لم يكن عضوًا في BTS، فإنهم بدأت تضحك على ما حدث.

يخطئ توني سوكار في أنه عضو في BTS على سجادة Grammys.

عواطف ما قبل الجالا

في مقابلة حصرية مع Infobae، أشار الفائز بجائزة غرامي اللاتينية مرتين إلى أنه ليس لديه خطاب أعدت في حالة الفوز بالكأس وأنه ليس لديه خطاب أعد إما سوف تفعل طقوس الحظ السعيد. بدلا من ذلك، سيقضيها مع والديه وشقيقه، الذين سافر معهم إلى الولايات المتحدة لحضور الحفل.

«ليس لدي طقوس إذا جاز التعبير، لكنني أحاول دائمًا أن أضع نفسي في ذهن إيجابي. أحاول أن أجعل نفسي أدرك أنني هناك (في جرامي) والفوز. ضعني في هذا الشعور الإيجابي وهذا يحدث بالفعل. ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يعمل، ولكن في بعض الأحيان يحدث ذلك في عام 2019 عندما كنت فائزًا مزدوجًا في Latin Grammys. عقل إيجابي! «، قال.

كما كان فخورا بكونه المرشح البيروفي الوحيد: «يشرفني أن أتمكن من تمثيل بلدي وأنا محظوظ لكوني بيرو. كونك بيروفي هو الأفضل، لدينا كل شيء وأنا فخور بتمثيل بلدي. لن أتوقف أبداً، سأصنع دائماً موسيقى جيدة تمثل بيرو».

«كل دعم بيرو هائل. أود أن أخبر جميع المعجبين أن بيرو موجودة في Grammys. لنذهب إلى بيرو! ، سنستمر في صنع الفن ونحن ننمو. دعونا نمضي إلى الأمام في بيرو!» ، وأضاف.

توني سوكار يخبر Infobae كيف يعيش ما قبل غرامي 2022. (فيديو: إنفوبي/جوسلين هيريرا)

حول «العيش في بيرو»

«العيش في بيرو» هو حفل موسيقي تم تسجيله مباشرة في المسرح الوطني في فبراير 2020 ويضم إصدارات مختلفة من «بيلي جان» و «بورو دولور» و «أبتاون فونك» وغيرها الكثير. كان يجب أن يمر هذا الإنتاج بعدة تغييرات ليتم قبولها من قبل أعضاء الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل في الولايات المتحدة.

«يحتوي هذا الألبوم على 19 أغنية لأنني لعبت الكثير من الأغاني من» Unity «(ألبوم صدر في عام 2015). لقد كانت فرصتي لإحضار تلك الذخيرة، ومن الواضح أنني أعيد تسجيلها مباشرة لجعلها مختلفة. الآن كان قادرا على التأهل لأنه كان لديه أغاني باللغة الإسبانية، وأنا موازنة ذلك حتى يتمكن من الدخول،» قال.

Foto: Difusión

من أنت تتنافس ضد؟

سيواجه توني سوكار أساطير الموسيقى باللغة الإسبانية مثل جيلبرتو سانتا روزا (الزملاء)، Aymée Nuviola (بدون السالسا لا توجد جنة)، إل غران كومبو دي بورتوريكو (في الحجر الصحي)؛ وروبين بليدز وروبرتو ديلغادو & أوركويستا (Salswing).

على أي قناة لمشاهدة جرامي 2022؟

سيتم بث النسخة 64 من جرامي مباشرة على TNT (102 Movistar TV و 702 كلارو) وسلسلة TNT (103 Movistar TV و 612 كلارو) لمنطقة أمريكا اللاتينية.

جرامي 2022: كيف تشاهد TNT مباشرة؟

تتوفر إشارات TNT LIVE و LIVE اعتمادًا على بلد الإقامة. في أمريكا اللاتينية، تم إصدار قنوات تلفزيونية للاشتراك في الولايات المتحدة. UU. أنها توفر خدمات البث المباشر التي يمكن الوصول إليها من الهواتف الذكية. للقيام بذلك، يجب عليك أولاً تنزيل تطبيق TNT GO.

أين تشاهد جرامي 2022 مباشرة على الإنترنت مجانًا؟

يمكنك مشاهدة إصدار جرامي 2022 مع جميع الحوادث والتفاصيل من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية التسجيل: http://www.grammy.com.

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