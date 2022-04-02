تيم كاهيل والتحذير لبيرو والإمارات العربية المتحدة في repechage: «أستراليا ستلعب كأس العالم السادس»

سيكون repechage هو الأكثر توقعًا بالنسبة للكثيرين قبل بطولة العالم. سيكون هناك ثلاثة أماكن لثمانية فرق، وإذا انتصروا فسوف يستقرون في المجموعات التي تم تشكيلها بالفعل في كأس العالم قطر 2022. كان تيم كاهيل أحد أولئك الذين أشاروا إلى كأس العالم Repechage, لاعب كرة قدم سابق وشخصية رمزية للمنتخب الأسترالي, الذي سيقاتل مع الإمارات العربية المتحدة وبيرو للحصول على مكان في أفضل حفلة كرة قدم.

«لدى المنتخب الأسترالي كل ما نحتاجه لتحقيق الهدف. أشعر أن أستراليا ستلعب كأس العالم السادس في التاريخ. آمل أن يكون الأمر كذلك وأن يلعب دورًا رائعًا»، علق لاعب كرة القدم الذي تقاعد في عام 2019، خلال الحفل الذي أقيم في الدوحة، حيث تم تقديم التميمة والأغنية الرسمية لكأس العالم أيضًا.

كان لاعب إيفرتون السابق من إنجلترا، مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، من بين أندية أخرى، أحد اللاعبين المسؤولين عن أخذ الكرات لوضع الفرق في كل مجموعة. وشملت أيضا كافو البرازيلي، والإيراني علي داي، والنشرة النيجيرية السابقة جاي جاي أوكوشا، والألماني لوثار ماتهاوس، والمدافع القطري السابق عادل أحمد مال الله، من بين آخرين.

مع خمسة أهداف، تيم كاهيل هو أفضل هداف في بطولة العالم في التاريخ . شارك في أربع مباريات لأول مرة في ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وأخيرًا روسيا 2018، حيث لعب مباراة واحدة فقط (37 دقيقة)، على وجه التحديد ضد المنتخب الوطني البيروفي، الذي كان عائدًا إلى بطولة العالم بعد 36 عامًا.

دعونا نتذكر أن أستراليا ستواجه دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 7 يونيو في عاصمة قطر الدوحة لتحديد منافس المنتخب الوطني البيروفي الذي سينتظر خصمه يوم 13 يونيو الساعة 01:00 مساءً (بتوقيت بيرو). تم تحديد كل هذا وجعله رسميًا في معاينة السحب في مركز المعارض والمؤتمرات.

سيكون الفائز بهذا المفتاح جزءًا من المجموعة D، حيث تم بالفعل تأكيد فرنسا والدنمارك من أوروبا وتونس من آسيا. ستبدأ مباريات هذه المجموعة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر وتنتهي يوم الأربعاء 30 من نفس الشهر.

El exfutbolista se retiró en el 2019 y anotó cinco goles en los mundiales.

مباراة بيرو تتأهل لكأس العالم قطر 2022 (بتوقيت بيرو)

التاريخ 1: الثلاثاء 22 نوفمبر

فرنسا ضد الفائز Repechage (الوقت 2:00 مساءً)

التاريخ 2: السبت 26 نوفمبر

الفائز في repechage ضد تونس (الوقت 5:00 صباحا)

التاريخ 3: الأربعاء 30 نوفمبر

الفائز في repechage مقابل الدنمارك (الوقت 10:00 صباحًا)

خورخي لويس بينتو يفضل بيرو في REPECHAJE

تحدث خورخي لويس بينتو، مدرب الإمارات السابق، في مقابلة حديثة وقال إن فرق أمريكا الجنوبية متفوقة على أولئك الذين يلعبون التصفيات الآسيوية، وفي هذه الحالة آخر تشكيلة قادها وأسوتراليا. «واجهت أستراليا في التصفيات الأخيرة لأننا حصلنا على مباراة فاصلة معهم، إنه فريق أوروبي أكثر، يضغط ويلعب بسيط، بلمسة سريعة. تعتبر طيران الإمارات أكثر تقنية ولديها مركز متقدم استثنائي. بالنسبة لي، بيرو هي المفضلة للفوز في repechage. نحن أمريكا الجنوبية لدينا المزيد من الديناميكيات، والمزيد من لمسة الكرة، بشكل عام المزيد من كرة القدم»، وعلق في مقابلة مع Fútbol Como Cancha.

Perú accedió al repechaje de Qatar 2022 luego de vencer a Paraguay en la última fecha.

متى وأين سيتم لعب نهائي قطر 2022

مع قدرة 80,000 شخص، سيستضيف استاد لوسيل النهائي. تقع في مدينة لوسيل. كما سيتم تنفيذ تسعة التزامات أخرى. تم تصميم الهيكل لتحمل تكييف الهواء. بعد كأس العالم، سيذهب هذا البناء إلى المتاجر والمقاهي والمرافق الرياضية والمدارس والعيادات، من بين المؤسسات الأخرى.

نهائي

18 ديسمبر

الفائز نصف النهائي 1 مقابل الفائز نصف النهائي 2 - 2:00 مساءً

En este escenario se jugará la final del mundial Qatar 2022. Foto: Qatar.

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