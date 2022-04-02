لقد تغلبوا على ديبو مارتينيز في المكسيك للاحتفال بالتعادل: «الألعاب لا تفوز بالحديث»

هذا الجمعة، تم عقد قرعة كأس العالم قطر 2022، حيث سقط المنتخب الوطني المكسيكي في المجموعة C جنبا إلى جنب مع فرق من الأرجنتين وبولندا والمملكة العربية السعودية، لذلك بدأت ردود الفعل المختلفة تغمر الشبكات الاجتماعية.

كان أحد أكثر الأشياء إثارة للدهشة هو إميليانو مارتينيز، حارس المرمى الأول لألبيسيليست، الذي سجله أحد أفراد العائلة أثناء الاحتفال باللحظة التي ظهر فيها اسم المكسيك في القرعة، حيث كان أحد أكثر المنافسين المنتظرين من قبل فريق أمريكا الجنوبية من هؤلاء. متوفر في Bombo 2.

سمع «سهل وسهل» يصرخ من أحد الحاضرين في المنزل بينما قفز حارس مرمى أستون فيلا وهاتفه الخلوي في يده، في احتفال كان مدعومًا حتى من قبل ابنه، الذي رافق إيماءات والده من الفرح.

لم يلق رد الفعل هذا استقبالًا جيدًا من قبل العديد من الصحفيين في المكسيك, الذين فهموا الاحتفال لكنهم انتقدوا El Dibu, خاصة بسبب الاحتفال سيئ السمعة.

David Faitelson, de ESPN, es uno de los periodistas con mayor convocatoria en México (Foto: Youtube/Fino Boxing)

بينما كان كل الجدل يدور حول الموضوع، ذهب ديفيد فايتلسون إلى حسابه على تويتر لإلقاء تلميح صعب ضد حارس المرمى البالغ من العمر 29 عامًا وبشكل عام ضد جميع أولئك الذين احتفلوا بظهور المكسيك، أو أي فريق آخر، في مجموعته.

David Faitelson arremetió contra los que festejaron la salida de una selección en el sorteo (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

وأشار صحفيون آخرون مباشرة إلى إميليانو مارتينيز وقارنوه بلعبي كرة القدم الآخرين الذين نظروا أيضا إلى أسفل على المنتخب الوطني المكسيكي، مع الذاكرة الأخيرة لكرواتيا ولوكا مودريتش في كأس العالم 2014 في البرازيل.

هذه هي حالة مارتين ديل بالاسيو، الذي عمل لعدة أشهر في FIFA والذي أصبح الآن أحد أشهر مستخدمي Twitter في المكسيك.

Martín del Palacio, junto a otros periodistas en México, arremetieron contra Emiliano Martínez por festejar (Foto: Twitter/@martindelp)

في وقت لاحق، كان ديبو مارتينيز في بث Twitch علق فيه على جزء مما حدث، بحجة أنه كان متحمسًا جدًا لأن هذا هو أول كأس عالم له.

«لقد عشت مع القلق، إنها أول كأس العالم لي. إنها مجموعة لطيفة ولطيفة، لكننا بدأنا بداية جيدة مع المملكة العربية السعودية. لا أتذكر رؤية الجزيرة العربية، لذلك ربما أنظر إلى البعض الآن لأرى كيف تتحرك. في اليوم الآخر رأيت بولندا وبالنسبة للمكسيك، ربما يمكننا اللعب معهم من قبل»، قال مواطن مار ديل بلاتا.

رد فعل ديبو مارتينيز عند رؤية المكسيك كمنافس في كأس العالم (الصورة: Instagram/ @mandinha_martinez)

وأخيراً، كانت المجموعة C تتألف من المكسيك وبولندا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين. سيظهر الفريق بقيادة جيراردو تاتا مارتينو لأول مرة خلال اليوم الثاني من الأنشطة، عندما يواجه المنتخب الوطني البولندي. أجندة المكسيك في قطر 2022

التقويم للمكسيك في قطر 2022:

- المكسيك ضد بولندا: ملعب رأس عبود أو ملعب 974 - الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 10:00 ساعات بتوقيت وسط المكسيك (19:00 ساعة في قطر).

- الأرجنتين ضد المكسيك: استاديو دي لوسيل - السبت 26 نوفمبر 2022 - 13:00 ساعة بتوقيت وسط المكسيك (22:00 ساعة في قطر).

- المملكة العربية السعودية ضد المكسيك: استاد رأس أبو عبود أو استاد 974 - الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - الساعة 13:00 بتوقيت وسط المكسيك (22:00 ساعة في قطر).

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