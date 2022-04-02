اعتقلوا شقيقة «كونان»، وهو شرطي سابق قام بحماية اتحاد تيبيتو

قام وكلاء مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي باعتقال وضبط مخدرات من امرأتين في مكتب عمدة فينوستيانو كارانزا؛ ومن بين المؤمن عليهم أخت خوسيه ريكاردو سانشيز فاسكوت، كونان، وهو وكيل سابق للتحقيق الشرطة التي اتهمت بحماية اتحاد تيبيتو.

ووفقا للتقارير، قادت عناصر من مجموعة رد الفعل والتدخل الخاصة عملية البحث في شارع مينيروس في حي موريلوس، وهي منطقة مجاورة لما يسمى باريو برافو ومعقل الجماعة الإجرامية التي نشأت في عاصمة البلاد.

هذا هو المكان الذي وقعت فيه فيرونيكا «N» البالغة من العمر 49 عامًا بسبب أنشطة تهريب المخدرات المزعومة. كان في المنزل مع ساهيرا ساراي «N»، 26 عامًا. أولهم هو أحد أقارب العميل الوزاري السابق الذي حوكم, أقيل من منصبه وقتل في نهاية المطاف بالرصاص مع شريكه في نفس المنطقة بالقرب من تيبيتو في نهاية العام الماضي.

وفقًا لتقرير FGJCDMX، بدأت التحقيقات في مارس مؤخرًا في الجريمة ضد الصحة في شكل بيع المخدرات. ومن ثم، طلب أمر تفتيش من خلال مكتب المدعي العام لمكتب المدعي العام للتحقيقات الاستراتيجية المركزية، في مجال التحقيقات الاستراتيجية.

Se decomisaron narcóticos y elementos balísticos (Foto: FGJCDMX)

كان العدد الأولي لما تم ضبطه 30 كيسًا بلاستيكيًا تحتوي على الماريجوانا; حوالي 23 غلاف ورقي يحتوي على الكوكايين; تسع خراطيش على الأقل للأسلحة النارية وقذيفة قرع.

بعد اعتقالهم، يتم نقلهم مع الأدلة، إلى مقر مكتب المدعي العام للعاصمة، لمواصلة التحقيقات المقابلة وتحديد وضعهم القانوني. تم تأمين المنزل وتحت حماية FGJCDMX.

قُتل كونان في 21 ديسمبر 2021 في شارع Tinsmith. كان Hitmen يمزقه بينما كان يتحرك في جميع أنحاء المنطقة مع زوجته فاليريا. و كان قد أطلق سراحه لمواصلة عمليته.

Las pesquisas contra la hermana del Konan comenzaron en marzo pasado (Foto: FGJCDMX)

عندما سقط كونان أمام العدالة, اعترفت بأنها وفرت الحماية للجماعة الفرعية الإجرامية في El Hormiga, وأقرت أيضًا بأن أفعالها كانت مدعومة من راؤول بيرالتا, الرئيس العام السابق لشرطة التحقيق أثناء إدارة ميغيل أنجيل مانسيرا (2012-2018).

تعرض سانشيز فاسكوت للخيانة من قبل عاري مخدرات من تيبيتو يعرفونه باسم ميشيل. ووفقا للتحقيقات، فإن العميل لديه منزله أمام منزل تون تون، وهو مبتز حصل أيضا على الحماية في المنطقة، وكذلك ضرب رجال من بقايا اتحاد تيبيتو.

وفي الوقت الراهن، تفترض السلطات في مكسيكو سيتي تفكيك جماعات مثل اتحاد تيبيتو، لكنها نفذت استراتيجيات استجابة للتحذيرات التي يمكن أن تنبع من التقسيمات الجنائية لمواصلة الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات.

إن انحلال الجماعات الإجرامية ليس شيئًا جديدًا في البلاد، لأنه عملية يتم تشغيلها عن طريق مهاجمة أولئك الذين يقودون الكارتلات أو الخلايا. ويستمد أولئك الذين يرغبون في البقاء في العمل من ذلك من خلال الاستفادة من الظروف الجغرافية التي تسمح لهم بتوطيد معقل إقليمي، على سبيل المثال، من خلال إنشاء طرق عبور أو الاستفادة من الدخل من الاقتصاد الذي يتطور في تلك المناطق.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del MP (Foto: FGJCDMX)

على مدى عقود، تم وصف تيبيتو بأنه مكان يعمل فيه بيع البضائع المسروقة، المهربة، وكذلك الاتجار بالمخدرات. غالبًا ما يعتبر حيًا خارجًا عن القانون، لأن السلطات تبقى بعيدة عن المشاكل اليومية التي تواجهها هذه المنطقة.

نادرا ما يدخل ضباط الشرطة باريو برافو، الذي يعيش في معظم الأحيان كمجتمع مستقل، حيث يعيش الأقوى. جنبا إلى جنب مع هذا النقص في التدخل هو كيف نمت العصابات الإجرامية، والتي، مع ابتزاز التجار، مثل تجارة المخدرات، اكتسبت السلطة للتوسع في رؤساء البلديات المجاورة.

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