عاد FILBO، أهم معرض للكتاب في أمريكا بعد عامين من الغياب

بعد عامين من الوباء، يعود معرض بوغوتا الدولي للكتاب (FILBO) إلى كورفيرياس لتقديم عمليات إطلاق ومحادثات بين الكتاب والقراء. من 19 أبريل إلى 2 مايو، سيتمكن الزوار من حضور أحد أهم المعارض الثقافية في القارة.

بالنسبة لهذا الإصدار، البلد الضيف هو كوريا الجنوبية. تشو جونغ يون, سفير كوريا في كولومبيا, قال في إطلاق المعرض إن أحد الدروس المستفادة من هذا الوقت من الحبس, المستشفيات والتدابير الأمنية هو «أن الإنسانية متحدة أكثر مما نتصور. وهذا الحدث يأخذ هذا الاتحاد في الاعتبار».

مع بعض التغييرات داخل كورفيرياس لكل ما يتعلق بالسلامة الحيوية، هذه هي الأرقام الخاصة بطبعة FILBO: 500 ضيف وطني ودولي، وضيوف من 30 دولة، و 500 عارض في 3000 متر مربع، و 1500 حدث وجها لوجه في كورفيرياس وأكثر من 100 حدث FILBO Ciudad، بما في ذلك المكتبات و المكتبات و المدارس و الجامعات و غيرها من الأماكن الثقافية.

الجناح الكوري: سيكون لديه أكثر من 100 ضيف وسيجلب كل تقاليدهم الأدبية والثقافية للكولومبيين للاقتراب منهم.

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من جانبها، أشارت وزيرة الثقافة أنجليكا مايولو إلى أن العودة وجهاً لوجه لا تسعى فقط إلى إنعاش اقتصاد القطاع، بل تهدف أيضًا إلى تشجيع القراءة لتعزيز السوق في البلاد وفي بقية العالم. «إن وجود كوريا الجنوبية سيجعل الكولومبيين أقرب إلى بلد به واحدة من أقوى الحركات الإبداعية في العالم وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وسيسمح ذلك بان تكون كولومبيا وجهة هامة لتعلم الاسبانية كلغة اجنبية وللسياحة الثقافية».

أكد رئيس جمعية الناشرين الكوريين، يون تشول هو، أن وجود الكتب والمؤلفين الكوريين في FILBO ولاحقًا حضور الكولومبيين في معرض سيول للكتاب، فرصة لفتح هذا السوق للجانب الآخر من العالم.

«المشاركة كضيف شرف في معرض بوغوتا الدولي للكتاب في عام 2022 هي أكثر أهمية، لأنه أول معرض أجنبي يستأنف في إطار الوضع الطبيعي الجديد» و «الفرصة الأولى للقاء الناشرين والقراء في أمريكا الجنوبية»، قال المدير التنفيذي.

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بالنسبة لوزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، هوانغ هي، فإن حقيقة أن بلاده هي ضيف الشرف في FILBO 2022 سيزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين يحتفلان بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية. وقال هوانغ هى انه عندما زار الرئيس الكولومبى ايفان دوكى كوريا الجنوبية، وعدت الدولتان بتطوير علاقة تعاونية اكثر شمولا وموجهة نحو المستقبل.

وقال أيضا إن الكوريين تمكنوا من قراءة مائة عام من العزلة من قبل الكولومبي الحائز على جائزة نوبل للأدب غابرييل غارسيا ماركيز والتواصل عبر الزمان والمكان بفضل قوة الأدب والكتب.

واختتم هيه قائلاً: «من خلال الكتب التي تعد كنزاً للثقافة والفكر، ستؤدي العلاقة التعاونية الودية بين البلدين إلى التبادلات والتعاون في مجالات الثقافة والفن والصناعات».

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