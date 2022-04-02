وكررت الولايات المتحدة أن إصلاح الكهرباء AMLO من شأنه أن ينتهك T-MEC ويعرض استثماراتها للخطر

Imagen de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, y el embajador estadounidense en el país, Ken Salazar, en medio de una disputa sobre los esfuerzos de México para cambiar las leyes energéticas, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. 31 de marzo de 2022. Presidencia de México/Folleto vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS

بعد أن نفى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصباحي يوم الجمعة النسخة القائلة بوجود اتفاق مع الولايات المتحدة لإنشاء مجموعة متابعة لإصلاح الكهرباء الذي يروج له، كررت السفارة الأمريكية في المكسيك مخاوفها بشأن الانتهاكات المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة (T-MEC).

وأوضح في بيان أنه خلال اجتماع AMLO مع وزير المناخ جون كيري والسفير كين سالازار، في القصر الوطني، كان هناك اتصال حول الأسئلة التي لدى المشرعين ورجال الأعمال الأمريكيين فيما يتعلق بمشروع قانون الصناعة الكهربائية، لأنه سيضع آلاف الملايين من دولارات الاستثمار.

La reforma de AMLO plantea que la paraestatal Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del control del mercado (Foto: EFE) EFE

بالنسبة للولايات المتحدة، قد يعني الإصلاح «زيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري»، لذلك أكد كيري أن كلا البلدين يعانيان لحظة حاسمة ويجب تسريع مكافحة تغير المناخ، وللقيام بذلك من الضروري العمل معًا، لاغتنام الفرصة الاقتصادية التي يعرض تطوير الطاقة النظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الاجتماع الثالث بين وزير المناخ للرئيس جو بايدن ولوبيز أوبرادور في الأشهر الخمسة الماضية؛ كل ذلك يتعلق بإصلاح الكهرباء. ومع ذلك، لم أفعل ذلك أبدًا مع مثل هذه الحاشية الكبيرة، التي تتكون من رجال الأعمال والمشرعين، والتي تمثل الأهمية التي تعطيها الولايات المتحدة لأزمة المناخ والاستثمار في قطاع الطاقة.

AMLO y John Kerry junto a la comitivita completa, integrada por empresarios (Foto: usembassy)

وبعد الاجتماع الذي استمر أكثر من خمس ساعات، قال كيري للصحفيين إن لوبيز أوبرادور وافق على العمل مع البيت الأبيض لمراجعة الإصلاح؛ ومع ذلك، رفض الرئيس المكسيكي ذلك.

سيرأس هذه المجموعة كين سالازار، الذي علق لوبيز أوبرادور بأن أبوابه مفتوحة وهناك علاقة جيدة، «ولكن هناك فرق كبير بين الاستماع والإعلام والتحدث والتواصل لفرض مجموعة لمشاهدتنا ومراقبتنا. لا أحد يسمح بذلك، ربما، في أوقات أخرى، الحكومات الخاضعة، الاستسلام، ولكن هذه لم تعد الأوقات من قبل».

ما فعله هو إعطاء جيرانه إلى الشمال نسخة كاملة من الإصلاح.





استمر في القراءة: