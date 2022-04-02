أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لإلغاء تجريم الماريجوانا على المستوى الفيدرالي

Vista del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington, en una fotografía de archivo. EFE/Samuel Corum

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة «قانون المزيد»، وهو مشروع قانون يلغي تجريم الماريجوانا على المستوى الفيدرالي عن طريق إزالته من قائمة المواد الخاضعة للرقابة المحظورة، على الرغم من أنه لا يزال يتعين مناقشته من قبل مجلس الشيوخ.

وحققت المبادرة، التي قدمها رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب، جيرولد نادلر، وهو ديمقراطي من نيويورك، 220 صوتا مؤيدا و 204 أصوات ضد الأصوات، وفقا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال الديمقراطيون ان حظر الماريجوانا كان له «عواقب مدمرة بشكل خاص على مجتمعات الاقليات» التى «اربع مرات اكثر احتمالا» من الامريكيين البيض لاعتقالهم لحيازة الماريجوانا، على الرغم من انهم يستهلكونها بمعدلات مماثلة، وفقا لما اوضح يوم الجمعة فى الكونجرس الاغلبية. زعيم مجلس النواب، ستيني هوير.

وقال هوير في جلسة مجلس النواب الأمريكي، كما ذكرت صحيفة «يو إس إيه توداي»: «مثل هذه السجلات الجنائية يمكن أن تضطهد الأشخاص الملونين وتؤثر على مسار حياتهم إلى أجل غير مسمى».

La iniciativa fue presentada por el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler y contó con 220 votos favorables y 204 votos contrarios EFE

من جانبهم، جادل الجمهوريون الذين عارضوا الإجراء بأن الماريجوانا «هي دواء بوابة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استخدام المواد الأفيونية والمواد الخطرة الأخرى». بالإضافة إلى ذلك، جادلوا بأن الماريجوانا المباعة اليوم «أقوى بكثير مما تم بيعه منذ عقود»، وهو أمر من شأنه أن يولد «تدهورًا أكبر لأولئك الذين يستهلكونه»، وفقًا لشبكة فوكس.

في الولايات المتحدة، يعتبر القنب قانونيًا لاستخدام البالغين في 19 ولاية، وللاستخدام الطبي في ولاية 36. إذا تم المضي قدما في مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ، فإنه سينهي الحظر الفيدرالي، لكنه سيترك إضفاء الشرعية على الولايات، وفقًا لمجلة فوربس. في ديسمبر 2020، وافق مجلس النواب الأمريكي بالفعل على إجراء مماثل، على الرغم من أنه ترك دون موافقة مجلس الشيوخ.

في الآونة الأخيرة، وضع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، نفسه في مقابلة مع إيفي لصالح «إضفاء الشرعية» على القنب، وجادل بأن هذا الإجراء سيساعد على تحقيق العدالة للأقليات الأمريكية من أصل أفريقي وذوي الأصول الإسبانية، وسجن بشكل غير متناسب لحيازة ذلك مادة.

شومر هو واحد من عدد قليل من القادة السياسيين الأمريكيين الذين تحدثوا لصالح إلغاء تجريم الماريجوانا، التي يعتبر استخدامها الترفيهي قانونيًا في 18 من الولايات الخمسين في البلاد بينما يسمح 37 دولة أخرى بالاستخدام الطبي، على الرغم من الحفاظ على الحظر على المستوى الفيدرالي.

«أنا الآن أؤيد إضفاء الشرعية. وآمل أن نتمكن من القيام بذلك»، قال الزعيم الديمقراطي. أشار شومر إلى التجربة التي بدأت في الولايات المتحدة منذ سنوات مع إضفاء الشرعية على الماريجوانا في عدد قليل من الولايات، مثل ولاية أوريغون وكولورادو، والنقد الذي أثارته هذه الحركة خوفًا من زيادة الجريمة أو زيادة تعاطي المخدرات.

«كل ذلك لم يحدث وكانت هناك حرية للأشخاص الذين أرادوا استهلاكه. وقال شومر، الذي قدم لأول مرة في عام 2018 مشروع قانون لإلغاء تجريم الماريجوانا.

(مع معلومات من يوروبا برس و EFE)

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