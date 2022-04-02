المجهول وراء اختفاء نايلي ألفارو في SLP: هيكل عظمي مجهول وهروب زوجها

بعد أسبوع من إصدار مكتب المدعي العام لولاية سان لويس بوتوسي استمارة بحث عن اختفاء نايلي ألفارو سيلفا، أبلغت السلطات عن اكتشاف جثة، كما قالوا، تتوافق مع جثة المرأة البالغة من العمر 25 عامًا. على الرغم من إبلاغ الأقارب بالحدث، إلا أنهم أشاروا إلى مخالفات مختلفة مثل حقيقة أنهم لم يتمكنوا من التعرف على الجثة، وكذلك اختفاء الشريك الرومانسي للضحية.

وفقا لوالدة نايلي بعد أيام من اختفائها، كان حوالي 7 في صباح 24 مارس 2022 أن ابنتها شوهدت آخر مرة. كان شريكها الرومانسي هو آخر شخص يقيم اتصالاً معها. ومنذ تلك اللحظة، أخطرت الأسرة السلطات وبدأت البحث، بالإضافة إلى سلسلة من المظاهرات للضغط على مكتب المدعي العام. بعد تسعة أيام كان لديهم إجابة.

«في حوالي الساعة 11:55 صباحًا، كانت جثة تقع بالقرب من مجتمع سانتا ريتا، على عقار ريفي حيث تمت معالجة الجثة ورفعها. وجد مكتب المدعي العام دليلاً على أنهم يقدمون قروضًا بأنه نايلي الشاب. قال خوسيه لويس رويز كونتريراس، المدعي العام في سان لويس بوتوسي، في 1 أبريل، إن الافتراض مشتق حتى يتم إجراؤه رسميًا من خلال الاختبارات الجينية.

Nayeli Alfaro Silva fue vista por última vez el 24 de marzo de 2022 (Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

تلقى والدا نايلي أخبار الاكتشاف ظهر يوم الجمعة. في البداية، كما قالوا لوسائل الإعلام، ذكرت السلطات أنها ستتعرف على الجسم من الشعر. بالإضافة إلى ذلك، «يقولون لي أن الجسم يتحلل وفي حالة تعفن وتورم وأن الأجزاء السفلية تتحلل»، قالت لورينا سيلفا، الأم نايلي، في تصريحات أنقذتها وسط زوكالو.

مرت الساعات بعد المكالمة ولم تتح لوالدي نايلي الفرصة للتعرف على الجثة. لم يتمكنوا حتى الساعات الأولى من يوم 2 أبريل من الوصول إلى الخدمة الطبية القانونية (SEMELE) للتحقق من أن البقايا، الموجودة في فيلا دي لوس بوزوس، تخص ابنتهما. ومع ذلك، عندما غادروا المبنى، جعلوا خلافهم معروفًا.

«لقد أعجبت لأنه هيكل عظمي. أنا لا أرى قطعة واحدة من اللحم (...) لا أعتقد أن هذا هو جسد ابنتي. يخبروننا أن الحيوانات نفدت منه وأنه يبلغ من العمر تسعة أيام، لكن الجسم لديه علامات أطول بكثير. نحن لا نقبل ذلك. قالت لورينا سيلفا: «نحن ننتظر نتائج اختبارات الحمض النووي». وفقًا لماريا ديل سوكورو سيلفا، عمة الضحية، يمكن إصدار النتائج في الأيام القادمة.

La pareja sentimental de Nayeli publicó en su nombre a través de las redes sociales de la mujer desaparecida (Foto: Facebook/Nayeli Alfaro)

تناقض آخر هو الاختفاء المفاجئ لشريك نايلي الرومانسي. وفقا للعائلة، أخذ أوريل «ن» نايلي إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة به على متن شاحنة قبل اختفائها. وبعد ساعات، نشر باسمه على الشبكات الاجتماعية للاعب كمال الاجسام، ولكن الأقارب توقفوا عن الاتصال به بعد أن تقدم للإدلاء بشهادته أمام مكتب المدعي العام.

«كان الشخص الذي، في إعلانه، قال الأكاذيب. بمجرد أن أدرك أنهم كانوا يحققون للحصول على أدلة، اختفى. كان هناك دليل داخل الشاحنة مثل الدم. كشف مكتب المدعي العام أنهم وجدوا الجثة التي تتعقب الشاحنة (...) لا يمكننا أن نقول 100٪ أنه مسؤول، لكن كل شيء أشار إليه منذ البداية. وقال ماريا ديل سوكورو ألفارو، عمة نايلي، لفاكتور 96.1، لأنه لم يكن لديهم الأدلة اللازمة، لم يمضي مكتب المدعي العام وغادر».

وهكذا، في حين أبلغ أقارب نايلي عن وجود تناقضات في توضيح اختفائها، فإن ولاية سان لويس بوتوسي تعاني من أزمة أمنية. خلال شهر مارس، تم اختطاف 18 شخصا أو الإبلاغ عن فقدهم. تم التقاط العديد من الانتحال على الفيديو ولم يتلق سوى القليل منهم أي رد من السلطات.

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