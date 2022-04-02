خفضت SHCP توقعات النمو الاقتصادي بحلول عام 2022

قدمت وزارة المالية والائتمان العام الوثيقة مع معايير ما قبل 2023 إلى المؤتمر الموقر للاتحاد، حيث أشاروا إلى أن الإدارة بقيادة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ستواصل السياسة المالية للحفاظ على المالية العامة السليمة، مواصلة انخفاض الديون وزيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتجنبه.

بالإضافة إلى ذلك، في التقرير الذي تم مشاركته من خلال البوابة الرسمية، أفادوا أن توقعات النمو الاقتصادي سيكون لها تعديل هبوطي، مع غزو روسيا لأوكرانيا والوباء الناجم عن COVID-19 كأسباب رئيسية.

وأشارت الهيئة المكسيكية إلى الاختلالات بين العرض والطلب الناجم عن الوباء و «تصعيد الصراع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا» كأسباب أجبرت المكسيك ودول أخرى على تعديل توقعات نموها لهذا العام.

La SHCP disminuyó la expectativa de crecimiento económico para 2022 (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM) Presidencia | Presidencia

أشارت التوقعات السابقة لوزارة المالية إلى نمو بنسبة 4.1٪، والتي تمت الموافقة عليها في الحزمة الاقتصادية لعام 2022 وميزانية المالية العامة؛ ومع ذلك، وفقًا للحجة المنشورة بعد ظهر اليوم 1 أبريل، تسببت اختلالات الوباء في «اختناقات» في السلاسل العالمية فضلا عن النقص في المدخلات الصناعية, و الزيادات في تكاليف النقل, و ارتفاع أسعار المواد الغذائية و المواد الخام, مع التركيز بوجه خاص على قطاع الطاقة.

فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي في أوكرانيا من قبل روسيا، ذكرت SHCP أن هناك ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والمواد الخام؛ بالإضافة إلى حقيقة أن قطاع التصنيع يمكن أن يعاني من نقص في المدخلات.

كما كان التقلب في السوق المالية والتأثير على إنتاج السيارات بسبب الغزو الروسي من العوامل الرئيسية لخفض توقعات النمو الاقتصادي بمقدار سبعة أعشار.

La SHCP entregó los precriterios 2023 al Congreso de la Unión (Foto: Twitter/@Hacienda_Mexico)

وعدوا «مسار مستدام» في الدين العام

ضمن الملخص التنفيذي لمعايير ما قبل المعايير، افترضت SHCP قوة أساسيات الاقتصاد الكلي في المكسيك، وبالتالي حافظت على أن الدين العام سيظل مستقرًا خلال عام 2022.

قال الجزء الأول من البيان: «إعادة تأكيد التزام حكومة المكسيك، سينخفض الدين بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بما كان متوقعًا في الحزمة الاقتصادية لعام 2022 وبنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما لوحظ في عام 2021، إلى 49.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي».

وأشارت الإدارة إلى اعتزامها الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي الكلي. «بحلول عام 2023، ستبقى النفقات القابلة للبرمجة المدفوعة ثابتة بالقيمة الحقيقية، والتي، إلى جانب استمرارية المشاريع ذات الأولوية التي ستؤدي مباشرة إلى فرص العمل، ستساهم في سد الفجوات الاجتماعية والإقليمية للبلاد».

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