أدان IAPA الحكم ضد مدير لا برينسا في نيكاراغوا: «هذه واحدة أخرى من الأشياء المجنونة لنظام أورتيغاموريلو»

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

وصفت جمعية الصحافة الامريكية يوم الجمعة الحكم بالسجن تسع سنوات "بتهمة غسل الاموال المفترضة» ضد خوان لورينزو هولمان تشامورو المدير العام لصحيفة لا برينسا النيكاراغوية بانه "جنون مجنون».

وفي بيان، تسلط منظمة نصف الكرة الأرضية الضوء على أن العدالة النيكاراغوية حكمت على هولمان شامورو بالسجن لمدة تسع سنوات يوم الخميس «بتهمة غسل الأموال، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام عقدت خلف أبواب مغلقة».

وقال خورخي كاناهواتي، رئيس IAPA، وكارلوس جورنيت، رئيس لجنة حرية الصحافة والمعلومات الخاصة بالمنظمة.

هولمان تشامورو, تعتبر سجينا سياسيا لنظام دانيال أورتيغا من قبل الوكالات الإنسانية, حكم عليه يوم الخميس تسع سنوات في السجن ودفع غرامة اقتصادية، وفقا لصحيفة لا برينسا، أقدم صحيفة في البلاد.

كما منعت القاضية نادية كاميلا تاردينسيلا رودريغيز، رئيسة محكمة المقاطعة الجنائية الثانية في ماناغوا، هولمان شامورو، وهو نائب الرئيس الإقليمي للجنة حرية الصحافة والإعلام التابعة لنيكاراغوا التابعة للاتحاد، من ممارسة مهنته أو تجارته أو منصبه، لصالح مدة عقوبته.

Fotografía de archivo de miembros de la policía mientras permanecen en la entrada de una propiedad de la Editorial La Prensa durante un operativo de allanamiento en Managua (EFE/Jorge Torres) EFE

تم سجن الصحفي منذ 14 أغسطس 2021، في اليوم التالي لاحتلال النظام وأغلق مقر الصحيفة في ماناغوا، والذي يتم نشره رقميًا الآن.

وقبل إدانة هولمان شامورو، أدان «نظام العدالة في أورتيغا»، «في إجراءات غير قانونية بنفس القدر»، الصحفيين ميغيل مورا وميغيل ميندوزا، اللذين يقضيان عقوبة السجن لمدة 13 و 9 سنوات على التوالي، في حين أن كريستيانا شامورو وبيدرو خواكين شامورو، عضوين في مجلس إدارة لا برينسا, حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات و 9 سنوات.

وذكر البيان انه من اجل جمعيتها نصف السنوية القادمة التى ستعقد فى الفترة من 19 الى 21 ابريل وترغب فى "مراجعة" وضع حرية الصحافة فى جميع دول الأمريكتين، دعت الرابطة افراد اسر السجناء السياسيين للمشاركة.

يضع مقياس مؤشر تشابولتيبيك التابع لـ IAPA نيكاراغوا, جنبا إلى جنب مع فنزويلا وكوبا, كدولتين مع نقص تام لحرية الصحافة في الأمريكتين.

Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo (REUTERS/Oswaldo Rivas/Archivo) REUTERS

وافقت الأمم المتحدة على التحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان لدكتاتورية أورتيغا

في يوم الخميس، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار سينشئ مجموعة من ثلاثة خبراء للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في نيكاراغوا منذ أبريل/نيسان 2018، عندما اندلعت ثورة شعبية تسمى محاولة انقلاب من قبل ديكتاتورية دانيال أورتيغا.

القرار، الذي اعتمد بأغلبية 20 صوتا لصالح الدول الأعضاء، وسبعة ضد و 20 عضوا عن التصويت، يقرر تشكيل آلية التحقيق هذه مع ولاية «جمع وحفظ وتحليل المعلومات والأدلة» حول هذه الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان،» تحديد المسؤولين».

مع ولاية أولية مدتها عام واحد، سيكون لهذه المهمة مهمة مماثلة لتلك التي تمت الموافقة عليها في عام 2019 لفنزويلا من خلال قرار آخر لحقوق الإنسان, مما يجعلها آلية التحقيق الثانية من نوعها لبلدان أمريكا اللاتينية.

و قدمت هذا القرار إكوادور, و باراغواي, و البرازيل, و بيرو, و شيلي, و كندا, و كولومبيا, و كوستاريكا, و شارك في تقديمه نحو خمسين حكومة.

كما تعرب الوثيقة عن قلقها إزاء «تدهور الديمقراطية وحالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا»، حيث كانت هناك «قيود متزايدة على الحيز الديمقراطي وقمع المعارضة».

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