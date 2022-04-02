تحدثت عائلة الرجل الذي عثر عليه ميتًا في حوض الاستحمام في ميديلين.

جثة يونيكورن (II)

«لماذا قتل هيرنان؟ لماذا يا سيدي؟» ، يسأل الأم. ابنتها، أخت هيرنان، تعانقها وهي تبكي. وزوجها يسأل أسئلة، بلا شك، لا يعرف ماذا يقول. يمد ذراعيه، كما لو كان يائسًا، ويتنهد. عندما تم العثور على هيرنان ماسياس لوبيز في حوض الاستحمام في غرفته، في فندق نويفو ميلينيو في حي برادو سنترو، في ميديلين، كان قد فات الأوان لتجربة أي شيء. تم التقاط حزمة القدمين واليدين، والفم مكمم وإيماءة الوجه المثقوب، بعد ساعات من قبل الطب الشرعي. لم يتمكن موظفو الفندق من العثور على سجلات يمكن أن تفسر من كان قاتلها لأنه، على ما يبدو، لم يأخذ أي منهم عناء التأكد من إضافة اسمها بشكل صحيح إلى قائمة الضيوف. إذا فعلوا ذلك، كان لديهم اسم خاطئ. كان سيسخر منهم لا أحد منهم يتذكر حتى ميزة صغيرة من وجه القاتل. و قيل لل سلطات إنها رأته يغادر بسرعة في الصباح الباكر و بدا مشبوها, ول كنهم لم يفعلوا شيئا, حتى صباح اليوم التالي.

«أشعر فراشة في معدتي وأرى وحيد القرن الوردي»، كان قد قال لنفسه، قبل بضعة أيام، مبتسما في المرآة والضغط على الزر على هاتفه لالتقاط الصورة. وفي ذلك الوقت، لم يكن ليتمكن من توقع وفاته يوم الخميس التالي. لم يكن هيرنان ماسياس لوبيز يبلغ من العمر 30 عامًا بعد عندما قرر شخص ما قتله في غرفة الفندق التي كان يقيم فيها. اليوم، حسابه على Instagram، حيث كتب هذه الكلمات في إحدى مشاركاته الأخيرة، هو ضريح يعرض صور شبح يبتسم ويظهر جذعه بفخر.

«لماذا مت يا هيرنان؟ ، تسأل الأم نفسها مرارًا وتكرارًا، لأنها تأمل أن يستجيب ابنها من أي مكان ذهب إليه. وقالت انها لن، وقالت انها تعرف، لكنها لا تزال تسأل. لا يمكنهم أن يفهموا، أي منهما، لماذا حدث، لماذا قتلوا هيرنان. يقولون: «لقد كان شخصًا جيدًا لم يعبث مع أي شخص». «لم يكن لدي مشكلة مع أي شخص.»

تم تسجيل جريمة القتل في 31 مارس. ظهرت في الصحافة، واستعرضناها في Infobae، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك أخبار معروفة من أشخاص مقربين من Macías López. أنا نفسي اعتنيت بتعقبه، محاولاً العثور على شخص يمكنه أن يعطيني المزيد من التفاصيل حول من كان ولماذا، فجأة، مات هكذا. بدا الأمر كما لو أنه لم يكن هناك أحد يعرفه، كما لو كان، على الأقل في السنوات القليلة الماضية، وحيدًا بعيدًا عن الجميع، مكرسًا للرجال المحبين. كانت التفاصيل الوحيدة هي تلك: أنه درس على نهر السين، وأنه كان يعمل كحارس، وأنه كان ودودًا، وأنه مثلي الجنس. لم يكن هناك شيء آخر. لم يعط أحد سببًا ذهب إلى أبعد من ذلك.

كان ماسياس لوبيز قد أمضى أيامه الأخيرة مع من، على ما يبدو، كان أحدث شريك له. رجل ذو وجه مظلم وابتسامة طويلة عانقه وأخذه باليد. «أنت»، قال ماسياس. أنت لا تعرف أي شيء عنه، لم يقل أي شيء. قال صهر ماسياس لوبيز أنه شخص ممتاز، لائق للغاية، مكرس لعائلته. وهو يعتقد أن قتل الشاب كان يمكن أن يحدث بسبب بعض الصراع في رهاب المثلية، لأنه لم يكن متورطا في المخدرات ولا الأعمال السيئة.

ترحب صرخة الأم بالجميع، وتصيبهم، وتملأهم بالألم. «لقد كان جيداً لم يكن عليهم قتله»، تقول الأخت، التي تدلك الدموع في جميع أنحاء وجهها. «أراد هيرنان شراء منزل لأمي. لم أرد أن أراها تعاني، أو تدفع الإيجار. لقد كان حلمه». كان ماسياس لوبيز قد غادر فلورنسا إلى ميديلين بروح تحقيق ثروة أفضل. عندما كان عمره 28 عامًا، أخذ العائلة، وبطريقة ما، اختار الابتعاد حتى يتمكن من أن يكون له بحرية أكبر. يقولون: «الآن يقتلونهم بسبب المثليين جنسياً». «لقد قُتلوا دائمًا بسبب ذلك.»

لم يتم التعرف على قاتل ماسياس لوبيز بعد. تحاول الأسرة التعافي من وفاة عمة توفيت قبل يوم واحد فقط من الشاب، وينتظرون تسليم الجثة التي لا تزال مملوكة للسلطات لهم. إنهم يدعون إلى العدالة ويطالبون بعدم إفلات القتل من العقاب. آخر مرة شوهد فيها الشاب كانت في أكتوبر 2021. تقول الأم: «بدت جيدة وصحية». «أنا لا أعرف لماذا حدث هذا له.» كانت المرأة قد أنجبته داخل منزل ولد فيه أربعة أشقاء. يقول: «لقد مزقوا قطعة مني». «لقد غادر لأنه أراد أن يكون أفضل» وربما نجح، وهذا ما يجب أن تفكر فيه، أبعد من الألم. ربما كان سعيدا في تلك الأيام الأخيرة، وربما غادر هذا العالم مع هذا السؤال: هل هكذا انتهى؟





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