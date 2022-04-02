أكد تاتا مارتينو أنه سيسعى للتغلب على الأرجنتين في قطر 2022

Fotografía de archivo de Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

بعد لقاء أعضاء المجموعة C، اتفق العديد من الخبراء على أن الأرجنتين ستكون المنافس للفوز للمنتخب الوطني المكسيكي. عند تأكيد الأخبار، كان هناك شك بين المعجبين حول الأداء الذي سيعرضه Tricolor في تلك المباراة، لأنه ممثل البلد الأصلي جيراردو مارتينو. ومع ذلك، نفى مدرب لاعبي الأزتك أن تؤثر جنسيتهم على قراراتهم وسيسعون للتغلب على بطل كوبا أمريكا.

خلال حديث مع برنامج Tiro Libre، أعطى الخبير الاستراتيجي انطباعاته ورأيه حول الفرق التي سيواجهها بين 22 و 30 نوفمبر 2022. وفي هذا الصدد، أكد أنه على الرغم من أنه سيسعى إلى بذل جهد لضمان الاعتراف ببلده الأصلي مع فريق عمله، إلا أنه سيعمل على الحصول على النقاط الثلاث للمكسيك أمام فريق ليونيل سكالوني.

«بصفتي أرجنتينيًا، جنبًا إلى جنب مع طاقم التدريب بأكمله، (أسعى) إلى ترك الأرجنتين في وضع جيد من خلال القيام بعمل محترم، والسلوك المناسب في المكان الذي أشغله هنا في المكسيك. هذا هو الطريق. بالنسبة للباقي، كمدرب كرة قدم، ما أعتزم هو تشكيل فريق جيد وأن أفوز. هذا خارج القومية»، وقال في البرنامج.

México buscará trascender la barrera del cuarto partido (Foto: Henry Romero/REUTERS) REUTERS

والحقيقة هي أن الإحصائيات التاريخية والحالية تشير إلى الأمريكيين الجنوبيين كمفضلات واسعة للفوز بالمباراة، وحتى في المرتبة في جولة 16 كقادة في هذا القطاع. أحدث إنجاز يدعم ليونيل سكالوني هو بطولة كأس أمريكا 2021، عندما فاز ليونيل ميسي بأول كأس له مع المنتخب الوطني. بهذا المعنى، سيسعى أفضل لاعب في العالم إلى السير نحو اللقب.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنهم لم ينهوا مرحلة التأهل في طريقهم إلى قطر كأفضل فريق في المخروط الجنوبي، إلا أنهم حققوا النتيجة الكافية، فضلاً عن نشر كرة قدم قوي وتوطيد تشكيلة تنافسية على جميع خطوط الملعب. تم التعرف على هذه الخصائص من قبل مارتينو.

«لقد حققت الأرجنتين تعادلًا جيدًا مع البرازيل. تأهل بشكل موثوق للغاية، وهذا هو السبب في أنه هناك كبذرة أعلى. وبالنسبة للباقي، لا أضع كرة القدم في نفس مدار الجنسية، والتي، من وجهة نظري، لا علاقة لها بالكرة».

México fue asignado al Grupo C de la Copa Mundial de Qatar 2022 (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

طوال بطولة العالم، واجهت المكسيك والأرجنتين بعضهما البعض ثلاث مرات. لقد كانت جميعها مواتية لalbicelestes، وحتى أن بعض الهزائم تركت تطلعات Tricolor في الطريق. كانت المرة الأولى التي لعبوا فيها في أوروغواي 1930، حيث كانت النتيجة فاضحة 6-3.

الاجتماع الثاني في تاريخ كأس العالم كان في ألمانيا 2006. في جولة 16، هدف رافا ماركيز أثار إعجاب المكسيكيين بالنصر. ومع ذلك، كان هيرنان كريسبو مسؤولاً عن التعادل وأزال ماكسي رودريغيز المكسيك في الوقت الإضافي بحذاء ضد هدف أوزوالدو سانشيز.

بعد أربع سنوات اصطدموا مرة أخرى في نفس الحالة، على الرغم من أن الفرق ارتفع إلى 3-1 لصالح الأرجنتين. بفضل هذا، تمت زراعة التنافس بين الجمع. هذه هي الطريقة التي سيلتزم بها مارتينو بكسر الاتجاه غير المواتي وتجاوز المباراة الخامسة. على الرغم من أنه يبدو وكأنه ضحية اليوم، إلا أن الخبير الاستراتيجي أقر بأن المشهد يمكن أن يتغير.

«أمامنا سبعة أشهر، التزامات في أبريل ومايو ويونيو. مرة أخرى في أغسطس، سبتمبر، السابق في أكتوبر. كل شيء لديه منظمة حيث، الآن بعد أن عرفنا متى ظهرنا لأول مرة، فمن المرجح أن الأرجنتين لن تكون منافسة سبتمبر. من ذلك لدينا برنامج عمل من الآن وحتى نهاية كأس العالم».

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