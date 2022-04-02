وصل أنصار «إل برونكو» إلى سجن أبوداكا لإظهار دعمهم والصلاة من أجله

وفي خضم الصلوات والهراوات والبطانيات، وصل عشرات من مؤيدي حاكم نويفو ليون السابق، خايمي رودريغيز كالديرون، إل برونكو، منذ صباح السبت بالقرب من سجن أبوداكا، حيث احتجز لمدة أسبوعين.

يرتدون قمصان أرجوانية، كشف المؤيدون بطانيات وكرتون مع أساطير مثل «نحن معك #FreeBronco, #Arre, #ProhibidoRendirse»; بالإضافة إلى الأعلام, التي أظهروا بها دعمهم لرئيس الدولة السابق.

خلال مظاهرتهم، أكدوا أنهم «مواطنون عاديون» يدعمون الحاكم السابق، لذلك أوضحوا أنهم لا «ينجلون».

Foto: TW/marychuyglez

وتجدر الإشارة إلى أنه في 15 مارس/آذار، ألقي القبض على رودريغيز كالديرون واقتيد إلى سجن أبوداكا 2 بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية مزعومة، وتحديداً في حالة ما يسمى بـ «توقيعات الشعب الهوائية»، ولهذا السبب ربطه قاضياً مشرفاً بالمحاكمة وفرض عليه الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ومع ذلك، أعلن القاضي المحلي نفسه غير كفء في هذه المسألة وأحال الأمر إلى محكمة اتحادية.

قال غابرييل غارسيا بيريز، أحد محاميي الرئيس السابق، إن مكتب المدعي العام المتخصص في الجرائم الانتخابية، بالتنسيق مع عناصر من القوة المدنية ووكالة التحقيق الحكومية (AEI)، اعتقل El Bronco لأن القاضي اعتبر أن هناك عناصر كافية لاعتبار أنه يمكن أن يهرب بعد أن قال الحاكم الحالي, صموئيل غارسيا, إن رودريغيز كالديرون حاول الهرب إلى تاماوليباس.

«لقد عبر كل نويفو ليون، من غارسيا إلى تيران، في ساعة ونصف. كان هذا الرجل ذاهبًا إلى 180،200 (كيلومتر في الساعة). في تيران، دخل مزرعة أخرى، في تلك المزرعة، وفقا للشهود، يغير الشاحنات، ويأمر الجميع بتغيير السيارات والقشر من أجل تاماوليباس»، قال صموئيل غارسيا في مقابلة مع الصحفي كارلوس لوريت دي مولا.

Cuartoscuro

في يوم السبت، ذهب المحامي من إل برونكو إلى السجن لإخطار موكله بأن جلسة الاستماع ستعقد في 12 أبريل في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي أمام قاض فيدرالي، حيث سيتم تحديد ما إذا كان يجذب الشكوى لاستخدام الموارد غير المشروعة التي يُزعم أنه استخدمها جمع التوقيعات اللازمة وبالتالي الحصول على ترشيحه كمستقل لرئاسة المكسيك في انتخابات 2018.

في الوقت الحالي، رفضت قاضية المقاطعة الأولى في المسائل الجنائية طلبًا للحصول على أمبارو قدمته أدالينا دافالوس مارتينيز، زوجة خايمي رودريغيز كالديرون.

من خلال هذا الإجراء القانوني، كان دافالوس ينوي وقف أي أوامر اعتقال أو احتجاز أو ظهور قد تصدر لها، حيث أن السيدة الأولى السابقة للولاية الشمالية قد حققت بالفعل حماية غير محددة في 23 مارس.

Un juez federal desestimó un recurso de amparo presentado por Adalina Dávalos Martínez, esposa del ex gobernador de Nuevo León (der.) Foto: especial

تم تقديم الاستئناف القانوني لأدالينا دافالوس بعد أن أجرت عناصر من مكتب المدعي العام للولاية عدة عمليات تفتيش على ممتلكات خايمي رودريغيز، حيث تم ضبط مليوني 100 ألف بيزو نقدًا وخزانتين وبندقية 30×30 ومسدس ماغنوم 357.

بعد عمليات البحث، قال صموئيل غارسيا إن النتائج كانت فقط «غيض جبل الجليد الذي بدأ بأقدم المجلدات».

قال صموئيل غارسيا: «سأهتم بكلماتي حتى لا يؤثر على الحكم الذاتي والإجراءات القانونية الواجبة، ولكن لدي السلطة لإخبارك أن هذا هو غيض جبل جليدي لحكومة برونكو».

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