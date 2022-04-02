تطالب مجموعات سونورا بإزالة كلوديا بافلوفيتش كقنصل للمكسيك في برشلونة

طالب ممثلو الحركات الاجتماعية المختلفة يوم الجمعة هذا من خلال بيان بأن حاكم PRI السابق لولاية سونورا، كلوديا بافلوفيتش، يتم عزله من منصبه كقنصل للمكسيك في برشلونة، إسبانيا، بسبب «الفساد والإغفال والإهمال» الذي ميزتها الإدارة (2015-2021).

عقد ممثلو الحركات الاجتماعية المختلفة اجتماع الحركات الاجتماعية في سونورا، في مدينة هيرموسيلو، عاصمة الولاية، في 24 و 25 و 26 مارس من هذا العام.

وافقت المجموعات على تشكيل جبهة سونورا للمطالبة بمعالجة المطالب والمطالب أمام الدولة والحكومة الفيدرالية الواردة في الإعلان «بدقة وسرعة».

Pavlovich y Andrés Manuel López Obrador (Foto: especial)

وتطالب النقطة الأولى من البيان بأن ترفض حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور PRI، لأنه، وفقًا للادعاءات، ساد «الفساد والإغفال في مواجهة العنف» الناجم عن الجريمة المنظمة في إدارتها.

خلال إدارة بافلوفيتش، أصبح الكيان واحدًا من أكثر الولايات عنفًا واليوم تعد بعض مدنها، مثل سيوداد أوبريغون أو كابوركا، من بين أكثر المدن عنفًا في البلاد.

ونددت المنظمات، بما في ذلك نقابات التعدين وجماعات الفلاحين، بأنه أثناء إدارة الحاكم السابق، سُمح لأحد أعمامها بالاستيلاء بشكل غير قانوني على الأراضي التابعة لإجيدو كبير.

فاز ejido، المسمى Bajío، في 67 محاكمة ضد العديد من عمال المناجم.

وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الجماعات أيضا توضيح جرائم قتل راؤول إيبارا دي لاباز، وخوسيه دي خيسوس روبليدو كروز وماريا دي خيسوس غوميز فيغا، أعضاء هذه الإخيدو.

في 17 يناير، اقترحت وزارة الخارجية المكسيكية بافلوفيتش قنصل جديد في برشلونة.

تسبب التعيين في الجدل، كما أشارت إليه بعض أعمال الفساد المزعومة.

في 28 فبراير، طلبت مجموعة من آباء الأطفال الذين لقوا حتفهم في الحريق في حضانة ABC في سونورا في عام 2009 من السفارة الإسبانية في المكسيك رفض تعيين الحاكم السابق كلوديا بافلوفيتش قنصل في برشلونة.

Marko Cortés, dirigente del PAN (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

وقال الزعيم الاتحادي لحزب العمل الوطني (PAN) ماركو كورتيس إن محاكمة عزل كلوديا بافلوفيتش لا يمكن أن تتم وتبقى «في المجمد التشريعي».

وأشار إلى أن مورينا لديها حاليا أغلبية في مجلس النواب، وبالتالي فإن طلب عزل الحاكم السابق الذي قدمه غيلداردو ريال راميريز، زعيم ولاية PAN، لا يمكن أبدا تنفيذه.

وأشار أيضاً إلى أنه في هذه الحالة، كان للحاكم ألفونسو دورازو معاهدة الإفلات من العقاب معها، بحيث لا يمكن أبداً تقديم التحويل المزعوم لـ 8 مليارات بيزو إلى العدالة.

El actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (Foto: Twitter/AlfonsoDurazo)

وقد يؤدي ذلك إلى عقوبة أقصاها 16 سنوات في السجن, فضلا عن الوفاة المدنية في سونورا, الأمر الذي من شأنه أن يستبعد بافلوفيتش أريلانو من الخدمة العامة لمدة 50 سنوات, بسبب التحويل المزعوم للموارد العامة.





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