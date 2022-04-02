ريناتو تابيا مازحا مع صحفي حول تعليق حول بيرو في قطر 2022 repechage: «اخرس وكن متفائلا»

منذ فوز بيرو على باراغواي 2-0 في آخر مباراة في تصفيات قطر 2022 أمريكا الجنوبية، أصبح البيروفيون أكثر من متحمس حول فكرة المشاركة مرة أخرى في كأس العالم. لتحقيق ذلك، يجب على المنتخب الوطني البيروفي التغلب على أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة في مباراة repechage، التي ستقام في 13 يونيو.

اكتسب الحماس قوة مع نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022. في حالة الفوز بالانتخابات، سيكون «الأبيض الأحمر» جزءًا من المجموعة D وسيواجه تونس والدنمارك وفرنسا، وهما البلدان الأخيرتان منافسان سابقان للمنتخب الوطني في كأس العالم 2018 في روسيا.

ولدت هذه المصادفة الساخرة العشرات من الميمات المضحكة على Twitter، كما يعتقد الكثيرون أن بيرو يمكن أن تدعي انتقامها، وخاصة لاعب كرة القدم كريستيان كويفا، الذي غاب عن ركلة جزاء في المباراة ضد الدنماركيين. بسبب هذا التوقع الكبير، لم يكن هناك نقص في أولئك الذين استجوبوا المشجعين لتوقعهم أن بيرو لديها بالفعل مكان مضمون في البطولة الدولية لكرة القدم.

وكان أحدهم الصحفي الرياضي هوراسيو زيمرمان، الذي طلب المزيد من ضبط النفس من الصحافة الوطنية. وكتب من خلال حسابه الرسمي على تويتر: «من الجيد الحديث عن كأس العالم في يونيو لأننا إذا لم نصنف المسؤولية فستكون الصحافة».

لم يتوقع أحد أن يرد ريناتو تابيا، لاعب خط الوسط في المنتخب الوطني البيروفي، على التغريدة بتعليق معين ذهب فيروسي في دقائق. «اخرس وكن متفائلاً، وإلا، لماذا تعيش؟» ، قال. وشكك مستخدم آخر في موقفه «العدواني»، لذلك رد لاعب كرة القدم بسخرية: «ispiri qui li hiyi dichi في tini di pitis» .

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

ومع ذلك، لم يشعر الصحفي Movistar Deportes بالإهانة من تعليق تابيا، لأنه أخذها بروح الدعابة. أجاب : «لا أستطيع، هذا هو المكان الذي يلوموننا فيه إذا قلت أننا سنتأهل». «هاهاهاها، أعلم أنك مالح، لهذا السبب يقولون ذلك في 90 «من الحلم، صحيح أننا لن نذهب بعد، ولكن كم هو لطيف أن نحلم»، أجاب لاعب سيلتا فيغو بروح الدعابة.

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

ماذا سيحدث إذا تأهلت بيرو لكأس العالم؟

في حالة تأهل بيرو لكأس العالم قطر 2022، قرر القرعة أنها ستدمج المجموعة D مع فرنسا والدنمارك وتونس. إذا كان هذا هو الحال، فإن الجدول الزمني والتواريخ والأوقات للمباريات في السلسلة معروفة بالفعل.

التاريخ 1: الثلاثاء 22 نوفمبر

فرنسا ضد الفائز في repechage (الوقت 2:00 مساءً)

التاريخ 2: السبت 26 نوفمبر

الفائز في repechage مقابل تونس (الساعة 5:00 صباحًا)

التاريخ 3: الأربعاء 30 نوفمبر

الفائز في repechage مقابل الدنمارك (الوقت 10:00 صباحًا)

Perú vs Paraguay: ¿Qué resultados clasifican a la bicolor al repechaje al Mundial Qatar 2022? (Foto: FPF)

أين ومتى ستجري مباراة REPECHAGE؟

على الرغم من حقيقة أنه في الأيام الأخيرة كان هناك حديث عن التغييرات المحتملة في شكل وسيناريوهات مباراة بيرو في إعادة ترتيب الحصص الواحدة ضد قطر 2022، فإن كل شيء سيتبع نفس المسار. سيلعب المنتخب الوطني البيروفي طريقه إلى كأس العالم في الدوحة في يونيو، حيث تحدث أعلى درجات الحرارة لهذا العام في هذا البلد.

كما أصبح معروفًا، تم تحديد التاريخ في 13 يونيو من الساعة 01:00 مساءً (بتوقيت بيرو) وسيكون في عاصمة البلد المضيف. في هذا الشهر، هناك حرارة جهنمية ويمكن أن تصل درجات الحرارة إلى ما بين 38 و 45 درجة. على الرغم من حقيقة أن الملاعب تتأقلم، إلا أن هذه التجربة لا تزال صعبة، كونها أحد أسباب تغيير FIFA لتاريخ كأس العالم.

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