كأس العالم قطر 2022: تعرف على الملاعب التي ستلعب فيها بيرو إذا تغلبت على إعادة

لا يزال يتعين على المنتخب الوطني البيروفي اجتياز إعادة التمثيل لتأمين مكانه في كأس العالم قطر 2022، ولكن مع التعادل يوم الجمعة 01 أبريل كان قادرا على معرفة من يمكن أن يلعب مع، ومتى سيواجههم وأين . قد تقع كل من بيرو والإمارات العربية المتحدة وأستراليا في المجموعة لمواجهة فرنسا والدنمارك وتونس.

المجموعة D، حيث يقع «الأبيض والأحمر»، لديها فرصة للعب في أربعة ملاعب، ثلاثة بسعة 40،000 شخص وآخر ل 80،000 شخص، وهذا الأخير هو المسؤول عن استضافة النهائي الكبير من بطولة العالم بطولة. هذه هي الملاعب الأربعة حيث ستقام مباريات المجموعة المحتملة من «ثنائي اللون»:

استاد لوسيل

مع قدرة 80،000 شخص، يقع هذا الملعب في مدينة لوسيل. سيكون هذا السيناريو هو المباراة النهائية التي ستحدد بطل العالم وتسعة التزامات أخرى. تم تصميم الهيكل لتحمل تكييف الهواء. بعد كأس العالم، سيذهب هذا البناء إلى المتاجر والمقاهي والمرافق الرياضية والمدارس والعيادات، من بين المؤسسات الأخرى.

Este escenario albergará la gran final del mundial Qatar 2022. Foto: FIFA.

استاد 974 (المعروف سابقًا باسم رأس أبو عبود)

يقع هذا المكان في مدينة الدوحة، وقد تم بناؤه خصيصًا لكأس العالم قطر 2022. شيء مميز وفريد هو أن هيكلها مصنوع من حاويات نقل معاد تدويرها. بالإضافة إلى ذلك، إنه أول ملعب قابل للفصل. تتسع لـ 40 ألف شخص وستكون مكانًا لست مباريات في مرحلة المجموعات وواحدة في جولة 16.

Su estructura está elaborada por contenedores de carga reciclados. Foto: El Financiero.

مدينة استاديو التعليمية

يقع هذا المكان الرياضي أيضًا في الريان، في الدوحة، عاصمة البلد المضيف لهذا الحدث الرائع. كما يحدد الاسم، يوجد عدد كبير من المؤسسات التعليمية حوله. لديها قدرة 40 ألف شخص. تم افتتاحه في عام 2020. ستستضيف هذه المرحلة ست مباريات جماعية، واحدة في جولة 16 والأخرى في الدور ربع النهائي.

Este estadio tiene capacidad para 40 mil personas.

استاد الجنوب

يقع آخر ملعب حيث من المرجح أن يلعب المنتخب الوطني البيروفي في الوكرة. كما أن لديها قدرة تصل إلى 40,000 متفرج، يتم افتتاحها في مايو 2019. يمكن تمييز هيكلها اللافت للنظر، لأنه يعتمد على القوارب التي كانت تستخدم لصيد اللؤلؤ. ستستضيف هذه المرحلة ست مباريات في مرحلة المجموعات وجولة واحدة من 16 مباراة.

Estadio con capacidad para 40 mil personas albergará partidos de fase de grupos, octavos y cuartos.

تواريخ المجموعة د:

الثلاثاء 22 نوفمبر بيرو وأستراليا أو الإمارات العربية المتحدة ضد فرنسا

السبت 26 نوفمبر بيرو أو أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة ضد تونس

الأربعاء، 30 نوفمبر، بيرو، أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة ضد الدنمارك

هذه هي الطريقة التي تشكلت بها مجموعات كأس العالم قطر 2022:

المجموعة أ

- قطر

- الإكوادور

- السنغال

- هولندا

المجموعة ب

- إنجلترا

- إيران

- الولايات المتحدة

- اسكتلندا أو ويلز أو أوكرانيا

المجموعة (ج)

- الأرجنتين

- المملكة العربية السعودية

- المكسيك

- بولندا

المجموعة د

- فرنسا

- بيرو أو أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة

- الدنمارك

- تونس

المجموعة E

- إسبانيا

- كوستاريكا أو نيوزيلندا

- ألمانيا

- اليابان

مجموعة إف

- بلجيكا

- كندا

- مارويكوس

- كرواتيا

مجموعة G

- البرازيل

-صربيا

- سويسرا

- الكاميرون

المجموعة H

- البرتغال

- غانا

- أوروجواي

- جمهورية كوريا

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