استخدم البابا فرنسيس رافعة شوكية للنزول من الطائرة في مالطا بسبب مشاكل ركبته

استخدم البابا فرنسيس مصعدًا على متن طائرة متجهة إلى مالطا

نزل البابا فرنسيس من الطائرة اليوم لدى وصوله إلى مالطا في زيارة تستغرق يومين بفضل رفع وليس أسفل السلم، كالعادة، بسبب مشاكل ركبته.

هذه هي المرة الأولى التي لم ينزل فيها فرانسيس البالغ من العمر 85 عامًا من السلم عندما وصل إلى واحدة من 56 دولة زارها خلال بابويته.

تم تشخيص البابا قبل أشهر بمرض الألم العضلي، وهو ألم شديد في ركبته حتى لا يستطيع المشي كثيرا مما أجبره على تعليق بعض الأعمال أو الجلوس لإلقاء خطاباته.

وقال المهندس المعماري كارلو شيمبري المدير الفني المعين للزيارة البابوية لإيفي إن المسرح الذي بني لزيارته غدا إلى مركز هال فار للمهاجرين يسهل الوصول إليه حتى يتمكن البابا من المشي بأقل قدر ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، في فلوريانا، حيث سيحتفل بقداس لـ 10،000 شخص، سيكون للمرحلة منحدرات لضمان الحد الأدنى من الجهد وتم بناء المقدسة تحت الصندوق لتجنب المسار سيرا على الأقدام، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لها مصعد للوصول إلى المذبح.

وقال شمبري: «علامة على احترام شخص يبلغ من العمر 85 عامًا».

وصل البابا حوالي الساعة 10:00 صباحاً (9:00 بتوقيت جرينتش) في المطار الدولي للجزيرة الأوروبية وسيكون أول حدث له في قصر غراند ماستر في فاليتا مع لقاء مع رئيس الجمهورية جورج فيلا ومع رئيس الوزراء وزير العمل روبرتو أبيلا الذي أعيد انتخابه في الأسبوع الماضي انتخابات.

بعد ذلك، سيقود فرانسيس خطابًا في الاجتماع مع السلطات والسلك الدبلوماسي.

في فترة ما بعد الظهر سوف تسافر بالعبارة إلى جزيرة غوزو، الأكبر في البلاد، لزيارة الحرم الكبير لمالطا المخصص لعذراء تا بينو».

وسيزور يوم الأحد مغارة القديس بولس في البازيليكا المخصصة للرسول في الرباط، التي بنيت حيث يقال إنه لجأ عندما كان في السجن في روما، وبعد ذلك، في ساحة فلوريانا دي لوس غرانيروس، سيحتفل بقداس لحوالي 10،000 المؤمنين.

في فترة ما بعد الظهر وقبل مغادرته إلى روما، سيعقد البابا اجتماعًا في مركز المهاجرين «مختبر يوحنا الثالث والعشرون للسلام» في هال فار، المطار السابق.

كشف البابا فرنسيس أنه يفكر في زيارة كييف

يمكن للبابا السفر إلى أوكرانيا، مسرح حرب بعد غزو روسيا، لأنه عندما سئل خلال الرحلة التي أخذته إلى مالطا عما إذا كان يفكر في الدعوة للذهاب إلى كييف، أجاب فرانسيس: «نعم، إنه على الطاولة».

دعا كل من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وعمدة كييف، فيتالي كليتشكو، البابا للسفر إلى ذلك البلد لإظهار قربه من السكان الأوكرانيين لحرب انتقدها البابا مرارًا وتكرارًا، بالإضافة إلى عرض القيام «بكل ما هو ضروري» لتحقيقه نهايته.

تحدث فرانسيس وزيلينسكي عبر الهاتف في 22 مارس، عندما أكد الرئيس الأوكراني للبابا أنه «هو الضيف الأكثر انتظارًا في البلاد»، بينما أخبره البابا أنه «يصلي ويفعل كل ما هو ممكن لإنهاء الحرب، التي حدثت بعد غزو روسيا».

في السابق، أرسل كليتشكو رسالة إلى فرانسيس يدعوه فيها لزيارة المدينة: «نعتقد أن وجود الزعماء الدينيين في العالم في كييف هو المفتاح لإنقاذ الأرواح وتمهيد الطريق للسلام في مدينتنا، في بلدنا، وفي كل مكان»، كتب العمدة في ذلك الوقت.

وأكد الفاتيكان وصول الرسالة وأضاف أن فرانسيس «كان قريبا من معاناة المدينة، إلى شعبها، لأولئك الذين اضطروا للهروب وأولئك الذين تم استدعاؤهم لإدارتها».

(مع معلومات من EFE و AFP)

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