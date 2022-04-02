كشف البابا فرنسيس أنه يفكر في زيارة كييف

Pope Francis speaks aboard the plane on his way to Malta International Airport, ahead of his apostolic visit in Luqa, Malta, April 2, 2022. REUTERS/Remo Casilli/Pool

البابا يمكن أن يسافر إلى أوكرانيا، مسرح حرب بعد غزو روسيا ، لأنه عندما سئل خلال الرحلة التي أخذته إلى مالطا ما إذا كان يفكر في دعوة للذهاب إلى كييف، أجاب فرانسيس: « نعم، هو على الطاولة ».

دعا كل من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وعمدة كييف، فيتالي كليتشكو، البابا للسفر إلى ذلك البلد لإظهار قربه من السكان الأوكرانيين لحرب انتقدها البابا مرارًا وتكرارًا، بالإضافة إلى عرض القيام «بكل ما هو ضروري» لتحقيقه نهايته.

تحدث فرانسيس وزيلينسكي عبر الهاتف في 22 مارس، عندما أكد الرئيس الأوكراني للبابا أنه «هو الضيف الأكثر انتظارًا في البلاد»، بينما أخبره البابا أنه «يصلي ويفعل كل ما هو ممكن لإنهاء الحرب، التي حدثت بعد غزو روسيا».

في السابق، أرسل كليتشكو رسالة إلى فرانسيس يدعوه فيها لزيارة المدينة: «نعتقد أن وجود الزعماء الدينيين في العالم في كييف هو المفتاح لإنقاذ الأرواح وتمهيد الطريق للسلام في مدينتنا، في بلدنا، وفي كل مكان»، كتب العمدة في ذلك الوقت.

وأكد الفاتيكان وصول الرسالة وأضاف أن فرانسيس «كان قريبا من معاناة المدينة، إلى شعبها، لأولئك الذين اضطروا للهروب وأولئك الذين تم استدعاؤهم لإدارتها».

El papa Francisco en su vuelo a Malta (Vatican Media/­Handout via REUTERS) via REUTERS

اليوم، بعد لقاء العديد من عائلات اللاجئين الأوكرانيين، شرع البابا في زيارته التي استمرت يومين لمالطا، حيث يخطط للذهاب إلى الكهف حيث تشير التقاليد الكاثوليكية إلى أن القديس بولس قد غرق السفينة، بالإضافة إلى زيارة مركز للمهاجرين، حيث سيكون موضوع الاستقبال حاضرا جدا.

قبل الذهاب إلى المطار، التقى فرانسيس في مقر إقامته في سانتا مارتا مع ثلاث عائلات لاجئة من أوكرانيا، من لفيف وترنوبيل وكييف واستضافته جماعة سانت إيجيديو، بما في ذلك تسعة قاصرين، واحد منهم خضع مؤخرا لعملية جراحية في القلب.

مالطا هي الدولة السادسة والخمسين التي زارها فرانسيس في رحلة كان من المفترض أن تتم في عام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب الوباء، وهو البابا الثالث الذي يفعل ذلك، بعد يوحنا بولس الثاني في عامي 1990 و 2001، وبنديكت السادس عشر في عام 2010.

ستكون بلا شك رحلة تميزت بالحرب في أوكرانيا ودراما الأوكرانيين النازحين، لذلك سيكون هناك بالتأكيد إشارات إلى خطاباتهم.

El Papa subiendo al avión que lo llevó a Malta (REUTERS/Yara Nardi) REUTERS

وسيكون أول حدث له في قصر غراند ماستر في فاليتا مع اجتماع مع رئيس الجمهورية جورج فيلا ومع رئيس الوزراء روبرتو أبيلا من حزب العمال الذي أعيد انتخابه في انتخابات الأسبوع الماضي.

بعد ذلك، سيقود فرانسيس أول خطاب له في الاجتماع مع السلطات والسلك الدبلوماسي.

في فترة ما بعد الظهر سوف تسافر بالعبارة إلى جزيرة غوزو، الأكبر في البلاد، لزيارة الحرم الكبير لمالطا المخصص لعذراء تا بينو.

وسيزور يوم الأحد مغارة القديس بولس في البازيليكا المخصصة للرسول في الرباط، التي بنيت حيث يقال إنه لجأ عندما كان في السجن في روما، وبعد ذلك، في ساحة فلوريانا دي لوس غرانيروس، سيحتفل بقداس لحوالي 10،000 المؤمنين.

في فترة ما بعد الظهر وقبل مغادرته إلى روما، سيعقد البابا اجتماعًا في مركز المهاجرين «مختبر يوحنا الثالث والعشرون للسلام» في هال فار، المطار السابق.

(مع معلومات من EFE)

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