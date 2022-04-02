اعتذر بيدرو كاستيلو «للشعب»، لكنه لم يؤكد وجوده في جونين

اعتذر رئيس بيرو بيدرو كاستيلو لشركات النقل والمزارعين العاطلين عن العمل بسبب تصريحاتهم يوم الجمعة الماضي عندما أشار إلى أن وتفيد التقارير بأن «بعض القادة والزعماء» قد دفعوا للاحتجاج في منطقة جونين.

«أريد أن أوضح البلد وأريد أن أوضح لمواطني أنه عندما أخاطب شعب بيرو وفي بعض تلك التصريحات كان هناك سوء فهم ويجب أن أوضح ذلك من خلال الاعتذار أو مسامحة الشعب؛ يجب أن أفعل ذلك ألف مرة، لأنني لم أفعل ذلك أبداً. نوايا سيئة»، وقال خلال خطاب ألقاه في سان مارتن.

على الرغم من حقيقة أن المتظاهرين في جونين طلبوا وجود رئيس الدولة على طاولة الحوار، لم يتحدث الرئيس عن هذه القضية وقال فقط إن الحكومة ستضمن المحادثات والحق في الاحتجاج، من أجل تجنب نوع من الاضطهاد للقادة الذين يحملون عادلة أسباب مثل الناقلين والمزارعين والفلاحين والمعلمين.

وقال «ان الحكومة التى تأتى من هذا المحجر، سنضمن الحوار والحق فى الاحتجاج، وان القادة الذين يقودون النضال فى البلاد والذين يقودون قضية عادلة مثل قضية الناقلين والمزارعين والمعلمين لم يعودوا مضطهدين».

أعلن بيدرو كاستيلو أن التعليمات التي أعطيت للوفد التنفيذي في مدينة هوانكايو هي أنه يجب أن تكون هناك «حلول فورية»، والتي سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة.

وقال «اننى ارحب برغبة رئيس الوزراء ووزرائنا، وفى هذا الدور يجب ان اقول انه ليست هناك حاجة لعرقلة قناة اتصال، والقيام بذلك من خلال الحوار، وهنا مساحة للانفتاح فى هذه الحكومة، ولديهم ابواب المجلس الوطنى الصينى والوزارات ومكتب الرئاسة».

وأكد الرئيس البيروفي أن الحوار يجب أن يحل الاحتياجات الكبيرة، وبعضها تاريخي، ولكنه ينتمي إلى أولئك الذين تم تأجيلهم ونسيانهم لسنوات عديدة.

Pedro Castillo felicito a su mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

لجنة الحوار

وصلت لجنة الحوار، برئاسة رئيس الوزراء أنيبال توريس، صباح يوم السبت في مدينة هوانكايو بصحبة وزراء العدل، فيليز شيرو؛ والطاقة وميناس، كارلوس بالاسيوس؛ والاقتصاد، كارلوس غراهام؛ والداخلية ألفونسو شافاري؛ والتنمية الزراعية والري، أوسكار زيا. بالإضافة إلى ذلك، يرافقهم أيضًا نائب وزير PCM، خيسوس كيسبي، وبعض أعضاء الكونغرس والكاردينال بيدرو باريتو.

خلال الاجتماع في Wanka. المدرج مع قادة وممثلي النقابات، نريد التوصل إلى اتفاق من أجل تثبيت الجدول الفني رفيع المستوى. كتبت رئاسة مجلس الوزراء (PCM) على حسابها على تويتر: «نسعى إلى حوار للتوصل إلى حلول».

وتسعى الحكومة إلى التوصل إلى تفاهم مع القادة والمتظاهرين الذين يطالبون باتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وهو ما يؤثر على اقتصاد الأسرة، ولكنه استلزم، قبل كل شيء، وجود رئيس الدولة أو سيستمر في مظاهراته.

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