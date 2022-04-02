لا يوجد حافز مالي للبنزين في المنطقة الحدودية الأمريكية

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022.

أعلنت وزارة المالية والائتمان العام من خلال الجريدة الرسمية للاتحاد، أن الأسبوع الذي يبدأ يوم السبت 2 أبريل وحتى يوم الجمعة المقبل الثامن، لن يكون للبنزين حافز مالي في الشريط الحدودي الذي يبلغ طوله 20 كيلومترًا والأراضي الواقعة بين الموازي. خطوط أكثر من 20 و تصل إلى 45 كيلومترا إلى الخط الفاصل الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أفاد المكتب المملوك لـ Rogelio Ramírez de la O i أنه سيكون هناك ما مجموعه 41 بلدية عبر ستة كيانات يكون فيها مبلغ التحفيز المالي 0 بيزو. هذا هو السبب في أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود في المناطق التالية:

باجا كاليفورنيا: تيخوانا، روزاريتو، تيكات وشواطئ مكسيكالي.

سونورا: سان لويس ريو كولورادو، بويرتو بينياسكو، كابوركا، شارع الجنرال بلوتاركو إلياس، نوغاليس، ساريك، أغوا بريتا، سانتا كروز، كانانيا، ناكو والمتلح.

تشيهواهوا: يانوس، مانويل بينافيدس، مانويل أوجيناغا، أسنسيون، خواريز، براكسيديس جي غيريرو، غوادالوبي وكويام ديل سوتول.

El estímulo de cero pesos aplicará para 41 municipios a lo largo de seis entidades. REUTERS/Gaby Oraa NO RESALES. NO ARCHIVES REUTERS

كواهويلا: بيدراس نيغراس، نافا، هيدالغو، أوكامبو، أكونا، خيمينيز وغيريرو.

نويفو ليون: أناهواك.

تاماوليباس: نويفو لاريدو، غيريرو، مير، فالي هيرموسو، رينوسا، كامارغو، غوستافو دياز أورداز، ريو برافو، ماتاموروس وميغيل أليمان.

استجاب تطبيق التحفيز المالي على البنزين في البداية لاستراتيجية الحكومة الفيدرالية للتخفيف من الظاهرة التي عبرها المكسيكيون إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة للتزود بالوقود بسعر أفضل. الآن، العكس.

ومع ذلك، فقد خلق السياق الحالي خيارات أسعار أفضل فيما يتعلق بالجانب المكسيكي. أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع عالمي في موارد الغاز. ونتيجة لذلك، زاد عبور المواطنين الأمريكيين أو المقيمين إلى الجانب الجنوبي من الحدود بحثًا عن كفاءة أفضل في نسبة الغاز النقدي.

Automovilista cargando gasolina. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

اتخذت الإدارة الحالية الإجراء لتغطية المبلغ المقابل لضريبة المكوس على الإنتاج والخدمات (IEPS) بحيث لا يدفع المستهلكون ما يقرب من ستة بيزو للتر الواحد. إذا تم تحصيل ضريبة البنزين الحقيقية، فإن السعر للجمهور سيكون حوالي 30 بيزو.

ظل متوسط سعر لتر البنزين في وسط المكسيك عند 23 بيزو للبنزين العادي، والبنزين الممتاز 24 بيزو وفي حالة الديزل 23. إذا كانت وزارة الخزانة ستفرض IEPS المقابل (5،4917 بيزو للبنزين الأخضر، و 4,6375 للأقساط و 6.0354 للديزل)، فإن التكلفة الحقيقية لسائقي السيارات والناقلات في محطات الخدمة ستكون حوالي 29 بيزو للديزل والبنزين، سيكون حوالي 28 و 30 بيزو، على التوالي. .

يسعى إجراء الخزانة لاحتواء آثار التضخم على جيوب المكسيكيين، معتبرًا أن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا قد أبلغ عن انتعاش في التضخم ويبلغ 7.28٪، بعيدًا عن الهدف الذي حددته السلطات الاقتصادية المكسيكية.