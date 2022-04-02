توقف الناقلين والمزارعين، دقيقة بدقيقة: كل ما هو معروف عن المظاهرات في Junín

يلتقي وفد مجلس الوزراء في هوانكايو، في مقاطعة جونين، بمدرج وانكا مع قادة وممثلي النقابات من أجل تثبيت الجدول الفني الرفيع المستوى. يأتي وصولها بعد أن كانت المدينة مسرحًا لنهب المتاجر المختلفة وتدمير أجهزة الصراف الآلي والمرافق العامة. بعد احتجاج شركات النقل على الصعيد الوطني ضد ارتفاع أسعار الوقود.

خرج مئات الأشخاص للانضمام إلى احتجاج الناقلين في هوانكايو وتجمعوا خارج بلدية المقاطعة، حيث ألقوا الحجارة وكسر نوافذ هذا المبنى. يبدو أن الشرطة الوطنية قد طغت مؤقتًا على عدد المحتجين في شوارع هوانكايو وظلوا تحت حراسة البلدية وحكومة جونين الإقليمية، الواقعة في وسط تلك المدينة.

أثناء حدوث ذلك، أظهرت القناة N أن عشرات الأشخاص دخلوا سوبر ماركت وخرجوا بمنتجات في أيديهم، دون أن يتمكن أي شخص من إيقافها. وبالمثل، تم الإبلاغ عن أضرار في مكاتب البنوك وأجهزة الصراف الآلي على Calle Real، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة هوانكايو.

وقال رئيس منطقة شرطة جونين، كولين سين جالفان، للقناة إن إن، في الوقت الحالي، هناك عشرة محتجزين بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة. وقد انضمت إلى الناقلين، الذين هم في يومهم الخامس من البطالة، نقابات المزارعين وطالبت قطاعات أخرى بحضور الرئيس بيدرو كاستيلو ورئيس الوزراء أنيبال توريس لإقامة طاولة حوار.

مينوتو

السبت 2 أبريل

15:00

«أريد أن أوضح البلد وأريد أن أوضح لمواطني أنه عندما أخاطب شعب بيرو وفي بعض تلك التصريحات كان هناك سوء فهم ويجب أن أوضح ذلك من خلال الاعتذار أو مسامحة الشعب؛ يجب أن أفعل ذلك ألف مرة، لأنني لم أفعل ذلك أبداً. نوايا سيئة»، وقال خلال خطاب ألقاه في سان مارتن.

14:15

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، أوسكار غراهام، أن الحكومة اتخذت قرار تبرئة دفع ضريبة الاستهلاك الانتقائي (ISC) للوقود بنسبة 90 في المائة. يسعى هذا الإجراء إلى تلبية مطالب الناقلين والمزارعين الذين هم في اليوم السادس من البطالة.

أبلغ المسؤول عن هذا القرار خلال طاولة الحوار التي عقدت في هوانكايو، حيث وصل حاشتان من مجلس الوزراء. كما أعلن أنه لن تكون هناك ضرائب على الوقود، ولا ضرائب على بيع الدجاج والمنتجات الغذائية الأخرى.

وقال جراهام: «سنقترح مشروع قانون لإعفاء ضريبة المبيعات العامة (IGV) على المنتجات التي تحتوي على عنصر أكبر في سلة المستهلك: الدجاج والبيض والدقيق والمعكرونة».

13:45

خاطب وزير الطاقة والمناجم، كارلوس بالاسيوس، وطلب فهم المتظاهرين احتجاجا في هوانكايو، الذين يتحدثون ضد ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.

«أطلب فهم هذه اللحظة. (الوقود) لا ترتفع من قبل الحكومة، وهذا هو معروف جيدا. الصينية ترتفع بسبب أزمة دولية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وفي كل قارة. نحن نعلم أننا نمر بأزمة دولية، دعونا لا ننسى ذلك. وحتى الولايات المتحدة نفسها لديها مشاكل».

13:30

تحدث منتج الثروة الحيوانية والزراعة فرناندو برافو عن الصراع الاجتماعي الذي أثار في وسط وجنوب البلاد بسبب الزيادة في أسعار الأسمدة والوقود. وأشار إلى أن الرئيس بيدرو كاستيلو ضللهم بإعلانه عن «الإصلاح الزراعي الثاني»، منذ لم يكن وضع المزارعين قد تحسن.

«لدينا رئيس كذب على جميع المنتجين. إنه رئيس كاذب، لا يحافظ على كلمته. نحن نعلم أن هذا التوقف إذا لم ندافع الآن مع إغلاق الطريق بأكمله، لأنه قد وصل بالفعل إلى أقصى الحدود. هو لم يمتثل لقد كان هذا الإصلاح الزراعي كذبة كاملة منذ بدايته. بدأوا يكذبون مع الإصلاح الزراعي الثاني. لقد خدعنا المنتجون. كنا نظن أنه، رجل ريفي، سيفكر مثلنا»، قال برافو لـ RPP Noticias.

12:30

أدى الحصار المفروض على طرق الوصول الرئيسية الركاب الذين تقطعت بهم السبل على المنحدرات لاتخاذ قرار تحميل ممتلكاتهم من أجل محاولة الهروب سيرا على الأقدام والوصول إلى وجهة قريبة أخرى حيث يمكنهم الحصول على نوع من التنقل الذي سيأخذهم إلى وجهتهم النهائية. تسبب توقف النقل هذا في فقدان المنتجات الغذائية والمواد الخام تمامًا لأنها تنجرف لساعات, وعلى الرغم من أن ضباط الشرطة قد طوقوا المنطقة, لم يكن هناك تحسن.

11:30

وقال خافيير كوراليس رئيس اتحاد النقل البيروفى انه عندما وبخ وزراء الحكومة انهم يريدون ان يسافر الرئيس بيدرو كاستيلو الى Huancayo للاستماع إليهم، أجابوا بأن «الرئيس لديه جدول أعمال آخر، لديك للسفر إلى ليما».

وقال الزعيم إنه التقى بوزيري النقل والاتصالات، نيكولاس بوستامانتي، ووزير الطاقة والمناجم، كارلوس بالاسيوس. وكان من الممكن أن يطلبوا منهم السفر إلى ليما لإجراء حوار مباشر مع الحكومة، من أجل وضع قدر هم من القوة.

«وعلى وجه التحديد، طلبوا منا الذهاب إلى ليما لإجراء حوار مباشر مع الحكومة، بالنظر إلى الحقائق التي قدمها الرئيس، في إشارة إلى حقيقة أن بعض القادة كانوا سيحصلون على المال، وأننا أيضا أعربنا عن انزعاجنا لأننا لا نستطيع التحدث بهذه الطريقة عن القيادة. قطاع «، وقال RPP Noticias.

10:30

بسبب الاحتجاجات في هوانكايو على إغلاق الناقلين والمزارعين، ومياه الشرب ظلت الخدمة مقيدة في جميع أنحاء المدينة، فضلا عن وجود نقص في الغذاء في يومها السادس من المظاهرات التي غادرت النهب في محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية والتدمير في مقاطعة Junín.

09:00

عواقب إضراب النقل، الذي تصاعد يوم الجمعة الماضي، 1 أبريل في هوانكايو (جونين)، يتم الشعور بها بشكل كبير في ليما وكالاو. لا يقتصر الأمر على أن سعر الدجاج والأطعمة الأخرى أصبح أكثر تكلفة، ولكن بعض الخضروات أصبحت نادرة أيضًا.

07:54

وصل وفد ثان من مجلس الوزراء إلى جونين للمشاركة في طاولة الحوار مع القادة الاجتماعيين. سيكون الوزراء الآخرون الذين سافروا بالفعل إلى المنطقة ليلة 1 أبريل في طريقهم للقاء.

وهؤلاء هم وزراء العدل، فيليز شيرو؛ والطاقة والمناجم، كارلوس بالاسيوس؛ والاقتصاد، كارلوس غراهام؛ والداخلية، ألفونسو شافاري؛ والتنمية الزراعية والري، أوسكار زيا. بالإضافة إلى ذلك، يرافقهم أيضًا نائب وزير PCM، خيسوس كيسبي، وبعض أعضاء الكونغرس والكاردينال بيدرو باريتو.

«وصل وزراء وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الزراعية والري ونائب وزير PCM وأعضاء الكونغرس والكاردينال بيدرو باريتو إلى جونين لحضور تركيب الجدول الفني مع القادة الاجتماعيين «، يقرأ في تغريدة.

07:43

دعت نائبة رئيس الجمهورية، دينا بولوارتي، اليوم شعب هوانكايو إلى العودة إلى السلام من خلال الحوار، في أعقاب الاحتجاجات التي جرت في هذه المدينة في وسط البلاد.

«يجب أن يعود هوانكايو إلى السلام بفضل الحوار. يجب سماع المطالب ومعالجتها، ولكن يجب أن يتوقف العنف»، كتبت زميلة وزيرة التنمية والإدماج الاجتماعي على حسابها على تويتر.

07:00

وحتى الآن هناك عشرة محتجزين وعدد من رجال الشرطة أصيبوا بعد النهب، وفقا لرئيس منطقة شرطة جونين، العقيد كولين سيم غالفان.

الجمعة، 1 أبريل

23:11

أكد وزير التجارة الخارجية والسياحة، روبرتو سانشيز بالومينو، على حسابه على تويتر، وصول وفد من مجلس الوزراء، الساعة الثامنة مساءً، إلى هوانكايو. هذا هو وزير التجارة، جنبا إلى جنب مع وزير الثقافة، أليخاندرو سالاس، ونائب وزير النقل، فيكتور راؤول أليخوس. ورافقهم أيضا عضو الكونغرس سيلفانا روبلز، من مقاعد البدلاء بيرو ليبر.

«الآن مع القادة الاجتماعيين من Huancayo. اجتماع تحضيري في بلدية تامبو لتركيب #MesaDeDialogoYa (...) مع الفريق المتقدم الذي أرسلته رئاسة الجمهورية»، قال وزير التجارة من خلال حسابه على تويتر.

وأضاف في تغريدة أخرى: «كان هناك تنسيق مع جبهة ديفينسا كفريق متقدم لتثبيت طاولة الحوار في هوانكايو».

22:49

رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، يقود الليلة جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في قصر الحكومة، من أجل تقييم وتلبية مطالب مختلف قطاعات البلاد. وفقًا لحساب الرئاسة الرسمي على تويتر، يبحث الاجتماع عن حلول من خلال الحوار والتفاهم.

22:31

ذكرت Huancayo أن خدمة مياه الشرب يوم السبت سيتم تقييدها في جميع أنحاء المدينة بسبب الأعمال الانتقامية الناجمة عن توقف شركات النقل. هذه هي الطريقة التي حذرت بها شركة Sedam Huancayo في بيان عاجل.

وفقًا للشركة، اتخذت مجموعة من البروتستانت «مستجمعات المياه 24″، الموجودة في ملحق Chamicería، مما يمنع دخول المياه الخام لعملية التنقية في محطتي معالجة في Vilcacooto.

وجاء في البيان: «نأسف للإبلاغ عن أن هذا الوضع سيولد نقصًا في مياه الشرب في مناطق هوانكايو وإل تامبو وتشيلكا، بدءًا من الغد، السبت 2 أبريل 2022".

22:18

وقامت الحكومة بإضفاء الطابع الرسمي على إنشاء فريق عمل مؤقت بعنوان «الجدول التقني الرفيع المستوى للمساهمة في حل مشكلة نقل البضائع في البلد». وفقًا للقرار الوزاري رقم 113-2022-PCM، فإن الغرض من هذا الجدول الفني - الذي سيكون تحت رئاسة مجلس الوزراء (PCM) - هو تحليل واقتراح حلول لمشكلة نقل البضائع في البلاد.

وسيتألف فريق العمل هذا من رئيس قسم النقل الذي يرأسه، ويتألف من وزراء التجارة الخارجية والسياحة؛ والاقتصاد والمالية؛ والعدل وحقوق الإنسان؛ والثقافة؛ والطاقة والمناجم؛ والداخلية.

22:10

من خلال حسابه على تويتر، تعهد الرئيس مع شركات الطيران «بالبحث عن حلول معًا لصالح الجميع»، في أعقاب الانتهاكات والنهب التي وقعت يوم الجمعة في مدينة هوانكايو.

«نحن نعلم أن هناك مطالب عاجلة يجب معالجتها، ولكن سيكون من الصعب حلها دون الرغبة في الحوار والغرض من التعديل. الإخوة الناقلون، أتعهد بالبحث عن حلول معا لصالح الجميع»، وكتب على الشبكة الاجتماعية.

Pedro Castillo en Twitter

21:00

وصل وزير النقل والاتصالات، نيكولاس بوستامانتي، إلى جونين للتحدث مع نقابات النقل التي في اليوم الخامس من الإضراب، قاموا بتطرف الاحتجاجات. خاصة في Huancayo حيث كانت هناك انتهاكات يوم الجمعة. وقال المسؤول إنهم اتفقوا مع شركات النقل على السماح بمساحة خلال فترة زمنية معينة للسماح للشاحنات التي تحمل الضروريات الأساسية بالمرور.

وأوضح بوستامانتي: «لا أعرف ما إذا كانت هدنة، لكن القادة تعهدوا بالسماح لعشر وحدات بالمرور في كثير من الأحيان تجلب المنتجات القابلة للتلف إلى الأسواق».

الأضرار في Huancayo بسبب توقف شركات النقل.

بريفيا

ونتيجة لهذه الأحداث، ذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن وفدا من الوزراء، يتكون من رؤساء التجارة الخارجية والتنمية الزراعية والثقافة، ذهب إلى هوانكايو «لتعزيز الحوار مع نقابات الناقلين المضربين».

وقال مجلس الوزراء من خلال حسابه على تويتر: «نحث على الحوار ونرفض جميع أعمال التخريب».

وقبل ساعات، ذكرت السلطة التنفيذية أن شركات النقل لها الحق في الإضراب، لكنها «لا يمكن أن تؤثر على الممتلكات أو تسد الطرق لأن هذه الأعمال تشكل جريمة».

«نظام ضمانات الدولة عن طريق الآليات القانونية. وحكومتنا مستعدة لحل المطالب الاجتماعية من خلال الحوار»، قالت رسالة أخرى من مجلس الوزراء على تلك الشبكة الاجتماعية.

سترايك

بدأت نقابات النقل الثقيلة إضرابا لأجل غير مسمى يوم الاثنين احتجاجا على ارتفاع الوقود والحث على طاولة حوار مع الحكومة للتفاوض بشأن خفض تكلفة النفط والمشتقات.

استمر الاحتجاج، الذي أغلق 40 طريقًا في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، يوم الجمعة على الرغم من الاتفاقات التي أعلن عنها رئيس الوزراء أنيبال توريس في اليوم السابق.

وكان قد تم الإعلان عن الإضراب قبل أيام بسبب ارتفاع أسعار الوقود والدعوات إلى القضاء على المنافسة غير العادلة من قبل شركات الطيران الأجنبية وتوجيه احتياطي البضائع للنقابات الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لإلغاء ضريبة استهلاك الوقود الانتقائية ومراجعة عقود الامتياز للطرق ورسوم المرور.

في محاولة للتخفيف من هذه الزيادة، قامت السلطة التنفيذية يوم الثلاثاء بإضفاء الطابع الرسمي على سلسلة من الإجراءات الفنية، بما في ذلك دمج 84 و 90 Gasohol و 84 Gasohol في صندوق تثبيت أسعار وقود البترول (FEPC) لمدة ثلاثة أشهر.

هذا الصندوق، الذي تم إطلاقه في عام 2004 لمنع التقلبات العالية في أسعار النفط الدولية من التحول إلى المستهلكين البيروفيين، كما شمل مؤقتا الديزل 2 وغاز البترول المسال (LPG) بكميات كبيرة.

كما أعلنت الحكومة أمس إنشاء «لجنة حوار» لتلبية مطالب الناقلين للخدمة الشاقة، الذين بدأوا قبل خمسة أيام إضرابا إلى أجل غير مسمى في عدة مناطق من البلاد احتجاجا على ارتفاع الوقود.

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